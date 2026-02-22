Por qué es bueno poner plantas en el baño y cuáles son las mejores

Tener plantas en el baño no solo aporta un toque estético y natural, también ofrece beneficios energéticos, ambientales y de bienestar general.

Según expertos en Feng Shui y decoración, las plantas pueden equilibrar las energías de esta área de la casa, purificar el aire, regular la humedad y aportar una sensación de calma y armonía.

En muchas culturas orientales, colocar plantas en el baño ayuda a transformar el “chi” o energía del espacio, haciendo que la estancia sea más espiritual y relajante.

Además, investigaciones ambientales y de diseño corroboran que las plantas mejoran la calidad del aire y pueden reducir el estrés visual.

Si quieres convertir tu baño en un santuario de bienestar, aquí descubrirás por qué poner plantas en el baño es una idea fantástica y qué especies son las mejores para ese espacio.

¿Por qué poner plantas en el baño es bueno?

Los baños son lugares donde predomina la humedad, el agua y, a veces, poca luz natural.

Estas condiciones pueden parecer difíciles para las plantas, pero muchas especies no solo sobreviven, sino que prosperan.

Beneficios ambientales y energéticos

Mejora la calidad del aire

Las plantas absorben toxinas del aire y liberan oxígeno, lo que puede hacer que el ambiente del baño sea más saludable y fresco.

Control natural de la humedad

Gracias a la transpiración, las plantas pueden ayudar a balancear la humedad alta típica de los baños, reduciendo problemas de moho y acumulación de vapor.

Reducción del estrés y sensación de calma

Estudios muestran que la presencia de vegetación dentro de casa puede reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, lo que complementa la función relajante del baño, explica un reporte del sitio Birbal News.

Equilibrio energético según el Feng Shui

En el Feng Shui —antigua práctica china de armonización del espacio—, los baños pueden drenar la energía positiva del hogar si no están equilibrados correctamente.

Las plantas en el baño ayudan a contrarrestar el exceso de energía del agua y evitar la “fuga” de prosperidad.

Mejores plantas para tu baño (según Feng Shui y horticultura)

A la hora de elegir plantas, lo ideal es optar por especies que prosperen en ambientes húmedos y con luz variable. Aquí tienes opciones perfectas:

Bambú

El bambú es una de las plantas más recomendadas según el Feng Shui porque simboliza suerte, flexibilidad y crecimiento.

En el baño, ayuda a equilibrar la energía del agua y evita que fluya la energía positiva fuera del hogar.

Ideal para baños con poca luz y humedad constante.

Pothos (Epipremnum aureum)

El pothos es una planta resistente que prospera en ambientes húmedos y con luz indirecta.

En Feng Shui se considera que ayuda a estabilizar la energía del espacio y evita que la energía positiva se pierda.

Perfecta para colgar o colocar en estantes altos.

Lirio de la Paz

El espatifilo, también conocido como lirio de la paz, no solo aporta un toque elegante con sus hojas verdes y flores blancas, sino que es excelente purificando el aire y eliminando toxinas.

Ideal para baños con luz variada y que necesiten purificación extra.

Planta Araña

La planta araña es ideal para absorber humedad, eliminar malos olores y purificar el ambiente. Prosperan incluso en baños con poca luz y requieren cuidados mínimos.

Muy adecuada para baños pequeños o sin ventanas.

Helechos

Los helechos aman la humedad y prosperan en baños con vapor constante. Su follaje exuberante aporta un toque natural y relajante, además de ayudar a mantener el equilibrio de energía según Feng Shui.

Perfectos en baños amplios o con luz indirecta.

Posicionamiento estratégico

Según el Feng Shui, colocar plantas cerca de espejos o en esquinas específicas puede mejorar la circulación de energía positiva y evitar la fuga de “chi”, reporta Herbolaria.es en un artículo.

¿Plantas naturales o artificiales?

Si tu baño tiene poca luz o no dispones de tiempo para el cuidado, las plantas artificiales también pueden aportar energía positiva visual al espacio.

Aunque no purifican el aire como las plantas vivas, ayudan a crear una atmósfera más relajante y acogedora.

Preguntas frecuentes

¿Por qué es bueno poner plantas en el baño?

Las plantas mejoran la calidad del aire, equilibran la energía según Feng Shui y ayudan a regular la humedad natural del baño.

¿Qué planta Feng Shui es ideal para el baño?

El bambú de la suerte y el pothos son de los más recomendados, ya que prosperan en ambientes húmedos y equilibran el chi.

¿Necesitan luz natural?

Algunas especies toleran luz baja, pero la luz indirecta favorece un crecimiento más saludable.

¿Puedo usar plantas artificiales?

Sí, si no hay luz natural o no puedes cuidar plantas vivas, las artificiales ayudan a ambientar y relajar.

¿Cómo elegir la mejor planta para mi baño?

Escoge especies que amen la humedad, toleren poca luz y requieran poco mantenimiento, como el lirio de paz, el bambú o el pothos.

