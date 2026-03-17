Hijo adoptivo de pastor en Nebraska es acusado de asesinar y desmembrar a su padre

Un hombre identificado como Martin Zak, de 36 años, fue acusado del asesinato y desmembramiento de su padre adoptivo, John Zak, de 69, en la comunidad de Omaha, en Nebraska.

Según las autoridades, el ataque ocurrió el miércoles, cuando el sospechoso presuntamente apuñaló a la víctima en múltiples ocasiones antes de desmembrar su cuerpo dentro de la vivienda familiar.

Hallazgo tras reporte de desaparición

Mary Zak, esposa de la víctima, reportó la desaparición de su marido al regresar del trabajo y notar que algo no estaba bien en la casa.

De acuerdo con la policía, la mujer había dejado a su hijo ese mismo día en un programa de salud mental. Al volver, encontró la puerta trasera dañada y, al intentar llamar a su esposo, descubrió que el teléfono de este estaba en poder de Martin.

Los agentes que acudieron a la vivienda encontraron un rastro de sangre que conducía al sótano. Durante la inspección, hallaron restos humanos en diferentes partes de la casa, incluido un torso dentro de una caja bajo el porche.

Arresto tras persecución

El sospechoso fue detenido al día siguiente luego de una persecución, cuando fue localizado conduciendo el vehículo de su padre y con su cartera en posesión.

Las autoridades también indicaron que Martin habría arrojado su teléfono en una autopista y que se recuperaron prendas de la víctima con manchas de sangre.

Martin Zak enfrenta múltiples cargos, entre ellos, asesinato en primer grado, uso de arma en la comisión de un delito grave, huida para evitar el arresto, y robo de vehículo. Permanece detenido sin derecho a fianza en el centro penitenciario del condado de Douglas, con una audiencia programada para el 17 de abril.

Los registros judiciales indican que cuenta con antecedentes desde 2012 por delitos como agresión doméstica y conducción temeraria.

Comunidad en luto

John Zak era diácono en la Iglesia Católica de San Pedro en Omaha desde 1998 y trabajaba como terapeuta respiratorio. Junto a su esposa, con quien llevaba 46 años de matrimonio, formó una familia numerosa con 14 hijos entre biológicos y adoptados.

La iglesia anunció la realización de una vigilia en su honor, seguida de un funeral el sábado.

Familiares y allegados describieron a John como un hombre profundamente devoto, amante de la música y la lectura, que disfrutaba tocar instrumentos como el acordeón, la guitarra, el piano y el órgano.

También era aficionado a la jardinería, los viajes y la fotografía, y será recordado por su dedicación a su familia y su comunidad.

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