Política de Trump pondría en riesgo a 130,000 niños con deportación o separación familiar en Haití

La insistencia de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití podría derivar en una crisis humanitaria que afecte directamente a unos 130,000 niños, quienes enfrentarían la disyuntiva de regresar a un país marcado por la violencia o separarse de sus familias.

Organizaciones civiles y expertos internacionales advirtieron que, si la Corte Suprema avala la eliminación del programa, alrededor de 80,000 menores con TPS serían enviados a Haití, mientras que otros 50,000 niños nacidos en Estados Unidos podrían quedar separados de al menos uno de sus padres.

La directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), Tessa Petit, alertó sobre el dilema extremo que enfrentan las familias: “tendría que tomar la difícil decisión de abandonar a sus hijos o llevárselos a la muerte”.

Las advertencias surgen en medio del agravamiento de la crisis en Haití, donde la violencia de pandillas, la inestabilidad política y la falta de servicios básicos han empeorado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Datos recientes señalan que el país vive un colapso institucional, con miles de asesinatos anuales, desplazamiento masivo y ausencia de elecciones, mientras amplias zonas están controladas por grupos armados. Además, más de un millón de personas han sido desplazadas por la violencia, de acuerdo a la agencia Reuters.

En este contexto, el experto en derechos humanos de la ONU, William O’Neill, fue contundente: “ningún lugar debería deportar a nadie” a Haití y calificó como “una idea catastrófica” forzar retornos a un entorno tan peligroso.

Impacto en la infancia

Los especialistas advierten que Haití es uno de los peores lugares del mundo para la niñez. La falta de acceso a educación, sin ciclos escolares completos desde 2018, y a servicios de salud agrava el panorama.

Ante ello, muchos padres optarían por dejar a sus hijos en Estados Unidos, lo que implicaría separación familiar. Según Petit, esto generaría “una inmensa emoción, trauma” y podría llevar a que los menores terminen en el sistema de adopción.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que las condiciones en Haití “han mejorado lo suficiente” para justificar el fin del TPS. Bajo este argumento, la administración de Trump ha impulsado la cancelación del programa, que protege a cientos de miles de haitianos desde el terremoto de 2010.

Sin embargo, la decisión ha sido ampliamente cuestionada. Incluso el propio gobierno estadounidense mantiene alertas de viaje por la violencia extrema en el país, lo que contradice la narrativa oficial.

Además, tribunales federales han bloqueado temporalmente la eliminación del TPS al considerar que ignora la crisis humanitaria y podría causar daños irreparables a miles de familias.

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