Un herido tras tiroteo en una clínica de vetaranos en Georgia: sospechoso abatido por la policía

Un tiroteo registrado este martes en una clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos en Jasper, Georgia, dejó a un empleado herido y al presunto atacante muerto, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando la policía respondió a reportes de disparos en el centro médico.

La clínica de veteranos, que ofrece servicios de atención primaria, salud mental y telemedicina, permanecerá cerrada el resto de la semana. Crédito: Emilie Megnien | AP

Sospechoso fue abatido por la policía

De acuerdo con el jefe de policía local, Matt Dawkins, los agentes confrontaron al sospechoso fuera de la clínica, donde abrieron fuego y lo abatieron.

El atacante, cuya identidad no ha sido revelada, era residente de la zona. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque.

Un empleado de la clínica resultó herido durante el tiroteo y fue trasladado en helicóptero a un hospital, según confirmó el portavoz de la VA, Peter Kasperowicz.

Las autoridades indicaron que no hay más personas heridas entre quienes se encontraban dentro del edificio.

Testigos relataron momentos de terror en los alrededores del lugar, ubicado en un centro comercial. Un cliente de una tienda cercana aseguró que escuchó ráfagas de disparos y que una bala atravesó una pared, pasando cerca de él.

Otros presentes se refugiaron en tiendas cercanas mientras decenas de patrullas y agentes armados llegaban al lugar.

El caso es investigado por Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), y la Oficina del Inspector General de la VA. Las autoridades buscan determinar qué provocó el tiroteo y si el atacante tenía alguna relación con la clínica.

los agentes confrontaron al sospechoso fuera de la clínica, donde abrieron fuego y lo abatieron. Crédito: Emilie Megnien | AP

Clínica permanecerá cerrada

La clínica de veteranos, que ofrece servicios de atención primaria, salud mental y telemedicina, permanecerá cerrada el resto de la semana.

Funcionarios informaron que se están reprogramando citas y que se brinda apoyo psicológico y espiritual a empleados y pacientes tras el incidente.

Jasper es una pequeña localidad de unos 5,000 habitantes situada a unos 100 kilómetros al norte de Atlanta, en las estribaciones de las montañas Blue Ridge.

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