Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela durante más de una década, fue destituido de su cargo este miércoles.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la designación como nuevo ministro de Defensa del general Gustavo González López.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, escribió la gobernante en un mensaje publicado en X.

Padrino fue nombrado por Nicolás Maduro como ministro de Defensa en octubre de 2014 y terminó convirtiéndose en uno de los ministros que más tiempo ha estado en funciones en toda la historia de Venezuela.

Padrino fue una pieza importante durante el breve golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, pues en aquel entonces comandaba una unidad de blindados acantonada en Fuerte Tiuna (Caracas) que no aceptó unirse al levantamiento.

A lo largo de la presidencia de Maduro, y con Padrino en el Ministerio de Defensa, los militares en Venezuela se vieron cada vez más implicados en áreas distintas a la seguridad de la nación, ganando espacios dentro del gobierno, al punto que más de un tercio del gabinete llegó a estar integrado por militares activos o retirados.

Padrino fue considerado durante todo este tiempo como una pieza clave para mantener la estabilidad y el apoyo de los militares al gobierno chavista, a pesar de las dudas y críticas que fueron aumentando con los años en torno a la legitimidad del gobierno.

Su figura, sin embargo, quedó en entredicho tras la operación militar realizada el pasado 3 de enero durante la cual fuerzas especiales de EE.UU. lograron penetrar en Fuerte Tiuna -la principal instalación militar de Venezuela-, ingresar a la residencia de Maduro y llevárselo detenido junto a su esposa, Cilia Flores, sin que las fuerzas militares venezolanas demostrara tener capacidad de reacción.

Quién es Gustavo González López

REUTERS, Delcy Rodríguez junto a Gustavo González López.

Gustavo González López, el sustituto de Padrino, es un militar venezolano que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por acusaciones relacionadas con corrupción y violaciones de los derechos humanos.

Tras el ascenso de Rodríguez a la presidencia temporal en enero, era el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, así como la Dirección Genera de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Previamente fue director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en dos ocasiones: entre 2014 y 2018; y entre 2019 y 2024.

“Durante su gestión como director del Sebin, funcionarios bajo su autoridad máxima cometieron actos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide”, señala sobre González López la página web Open Sanctions, una base de datos internacional sobre funcionarios, personas y compañías bajo sanciones.

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