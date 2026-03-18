El equinoccio de primavera 2026 trae bendiciones para 4 signos del zodiaco

La llegada de una nueva estación es una bendición para cuatro signos del zodiaco.

El equinoccio de primavera del 20 de marzo de 2026 marca uno de los momentos más poderosos del año en astrología.

Con la entrada del Sol en Aries se da inicio al nuevo año astrológico que simboliza renacimiento, crecimiento y nuevas oportunidades.

El equinoccio es un evento un celebrado desde tiempos antiguos por diversas culturas y representa un verdadero reinicio energético.

A medida que la naturaleza florece en el hemisferio norte, también se activan procesos de transformación interna que favorecen la manifestación de deseos y objetivos.

Según predicciones de la experta en astrología Narayana Montúfar, el evento de este 2026 trae una energía especialmente favorable para cuatro signos del zodiaco que recibirán bendiciones: Aries, Capricornio, Cáncer y Libra.

1. Aries (20 de marzo – 19 de abril)

Aries, este es tu momento de brillar, pero en 2026 la energía se siente diferente.

Con la activación de Saturno y Neptuno aderezando este equinoccio experimentarás mayor interés por la espiritualidad, preguntas profundas sobre tu propósito y señales del universo más claras.

Este evento te invita a mirar hacia adentro, comentó Montúfar al sitio Parade.

Establecer intenciones será clave para iniciar una etapa llena de significado.

2. Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, estás entrando en un periodo decisivo. La astróloga dijo que esta alineación energética activa tu planeta regente y te impulsa a tomar acción en proyectos importantes, convertir ideas en realidad y construir bases sólidas para el futuro.

Este es el momento ideal para crear planes, visualizar metas y dar el primer paso hacia tus sueños.

3. Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, el equinoccio ilumina tu camino profesional. La astróloga dijo que podrías notar mayor flexibilidad en tus objetivos, interés en procesos creativos y conexión entre intuición y éxito.

Este periodo te enseña que no todo es esfuerzo: confiar en tu intuición será clave para avanzar.

4. Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, tu vida social y emocional entra en una nueva fase. Narayana Montúfar predijo que durante este equinoccio experimentarás mayor intuición en relaciones, necesidad de equilibrio entre cercanía y espacio, así como cambios en la forma de amar.

Lo que parece confuso al inicio, te llevará a vínculos más auténticos y satisfactorios.

Cómo aprovechar el equinoccio de primavera

Aunque estos cuatro signos son los más beneficiados, todos pueden conectar con esta energía.

Algunas prácticas y rituales que los expertos en el tema recomiendan son escribir intenciones claras, meditar al amanecer del 20 de marzo, limpiar energéticamente tu hogar y conectar con la naturaleza.

Este es el momento perfecto para sembrar las semillas de lo que deseas manifestar durante el año, concluyen astrólogos.

Sigue leyendo:

• Rituales caseros para celebrar el equinoccio de primavera 2026

• El horóscopo del dinero predice fortuna para 4 signos al final de marzo

• 4 signos del zodiaco notarán que su vida mejora al final de marzo