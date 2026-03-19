Asesinato en plena calle de Georgia: hombre mató a su amigo frente a su esposa tras discusión

Un discusión en plea calle en Georgia terminó con la muerte de un hombre de 35 años y la detención de su presunto agresor, quien era su amigo de larga data.

El sospechoso, identificado como Brandon Dale Frick, enfrenta cargos por asesinato con malicia, descarga ilegal de arma de fuego y posesión de arma durante la comisión de un delito, en relación con la muerte de Jacob Garrett Cothern.

El ataque ocurrió tras un altercado durante un viaje

De acuerdo con el Departamento de Policía de Waycross, Georgia, los hechos se registraron alrededor de las 8:22 p.m. del 13 de marzo, cerca de la intersección de Snelson Street y Old Brunel Street.

Las autoridades respondieron a un reporte de disparos y, al llegar al lugar, encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala. Fue declarado muerto en la escena.

Mientras se dirigían al sitio, los agentes localizaron a Frick a poca distancia, armado y presuntamente intentando huir. Fue arrestado sin incidentes y trasladado a la cárcel del condado de Ware, donde permanece sin derecho a fianza.

La esposa de la víctima, Buffy Cothern, presenció el crimen y relató los momentos previos al ataque.

Según su versión, ella conducía el vehículo mientras la pareja le daba un aventón a Frick, amigo de la infancia de su esposo. Durante el trayecto, el acusado habría tocado su brazo de manera inapropiada, lo que la llevó a detener el vehículo cerca de una iglesia.

Tras el incidente, su esposo le pidió a Frick que se bajara del automóvil y se negó a llevarlo a casa, lo que desencadenó la violencia.

“Sacó un arma y le disparó una vez. Cuando mi esposo cayó, le decía que se levantara y lo llevara a casa. Luego volvió a dispararle”, relató la mujer, quien aseguró que el atacante actuó “sin ningún remordimiento”.

La víctima intentaba reconstruir su vida

Buffy Cothern describió a su esposo como una persona alegre, trabajadora y comprometida con cambiar su vida. La pareja se había casado en 2024 y compartía un proceso de recuperación de adicciones.

Según explicó, Cothern llevaba cerca de dos años fuera de prisión y había logrado estabilidad laboral en el servicio público local, además de planear continuar sus estudios y obtener una licencia de conductor comercial.

“Me dio el amor y la estabilidad que nunca había tenido”, expresó.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras Frick permanece detenido sin derecho a fianza. Hasta el momento, no se ha informado cuándo comparecerá nuevamente ante el tribunal.

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