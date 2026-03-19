Juicio a Rafael Caro Quintero quedó fijado para marzo de 2027

Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara y presunto participante en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, tiene su juicio programado para marzo del próximo año en Brooklyn, Nueva York.

La fecha es flexible y podría cambiar. Sin embargo, no parece probable que llegue a un acuerdo con la fiscalía.

Tras una audiencia que duró apenas unos minutos, el juez a cargo del proceso programó para el 8 de marzo de 2027 el arranque del juicio con jurado en contra del legendario capo mexicano por cargos de narcotráfico y el asesinato de Camarena.

El 8 de marzo de 2027 iniciará el juicio a Caro Quintero en #NYC, pero eso puede cambiar… pic.twitter.com/SrYrXB7MxV — Jesús García 🐦 (@JesusGar) March 19, 2026

Además, se informó que la próxima audiencia quedó fijada para el 17 de junio, y se ampliaron por un año las condiciones de encierro en solitario.

Caro Quintero enfrenta cargos en Nueva York bajo estrictas condiciones de encierro desde su entrega en febrero pasado.

Según documentos presentados por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, el mexicano representa un riesgo persistente para la seguridad pública y la integridad de los procesos judiciales, habiendo delegado actividades ilícitas desde centros penitenciarios.

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