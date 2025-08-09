Abogado de Caro Quintero denuncia aislamiento extremo del narco y está en riesgo su cordura

Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara enfrenta condiciones de aislamiento extremo en una prisión federal de Nueva York, denunció su abogado Mark DeMarco, quien advirtió que el narcotraficante mexicano está en riesgo de perder la cordura debido a las medidas impuestas bajo las llamadas Medidas Administrativas Especiales (SAMs).

De acuerdo con una carta presentada ante el juez federal Frederic Block, el exlíder criminal permanece encerrado en una celda sin ventanas durante 23 horas al día de lunes a viernes, y las 24 horas durante los fines de semana. “No se le permite hacer ejercicio, come solo y la luz permanece encendida en todo momento”, expone el documento legal.

La defensa de Caro Quintero argumenta que dichas condiciones, impuestas desde su llegada al Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, son propias de casos de terrorismo y no aplican en su caso, ya que no enfrenta cargos relacionados con ese delito. Además, aseguran que el gobierno estadounidense no ha ofrecido una justificación válida para mantenerlo “aislado del mundo”.

Desde su extradición a Estados Unidos en febrero pasado, Caro Quintero ha tenido un contacto mínimo con su familia en México, limitado a dos breves llamadas telefónicas. Tampoco ha recibido visitas de investigadores ni de personal consular, únicamente de sus abogados designados por la corte.

“El confinamiento extremo representa riesgos terribles para su bienestar físico y su salud mental”, señaló DeMarco, quien solicitó a la Corte modificar las condiciones carcelarias de su cliente. El abogado agregó que, en ocasiones, el capo ni siquiera cuenta con ropa adecuada o sábanas suficientes para protegerse del frío debido a fallas en el sistema de aire acondicionado.

DeMarco también resaltó que la Fiscalía de Estados Unidos no ha expuesto ningún argumento válido para mantener a su cliente aislado del mundo. Considera que no se presentaron acusaciones relacionadas con terrorismo, por lo que solicita menores restricciones, según informó el diario El Financiero.

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó recientemente que no solicitará la pena de muerte contra Caro Quintero, quien enfrenta acusaciones por narcotráfico, crimen organizado, uso de armas de fuego y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, crimen por el cual se justificó su extradición.

La denuncia de la defensa se suma a casos previos como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien también ha reportado condiciones de confinamiento extremo durante su reclusión en una prisión de máxima seguridad.

