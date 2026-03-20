El US Army adiestrará a las fuerzas de seguridad de México para el Mundial

Las autoridades del gobierno de México no quieren sorpresas de alguna índole y por esa razón han solicitado al Senado de la República que permita la presencia de un equipo especializado del ejército de los Estados Unidos para adiestrar a los efectivos de la policía y militares de cara al Mundial 2026.

La autorización que se solicita forma parte del evento “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio Vital Archer” con la finalidad de que los operativos de seguridad de México tengan la preparación adecuada contra cualquier imprevisto que atente contra el orden en la justa universal.

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🪖✈️ Senado autoriza salida de 60 marinos a EU para adiestramiento militar



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Dicho programa de actualización está dirigido a los elementos de seguridad que participarán en resguardar todo lo relacionado con la Copa del Mundo de la FIFA y que empezará a rodar el balón en México el próximo 11 de junio cuando el cuadro azteca enfrente a Sudáfrica en la reedicción del partido inaugural de hace 16 años en el país africano.

El comando especializado de los Estados Unidos llegará con su tecnología más avanzada para adiestrar al tope a los efectivos mexicanos en tareas contra el terrorismo, manejo de crisis, simulacros de ataques terroristas y manejo de artefactos explosivos.

El adiestramiento Archer, de acuerdo con el sitio oficial del Comando Norte, consiste en preparar a los efectivos frente a armas de destrucción masiva y ya se realizó un ejercicio similar con fuerzas de seguridad de Canadá en el que participaron 23 agencias “para fortalecer la defensa”.

Hace algunos días, las fuerzas de seguridad de México presentaron el Plan Kukulkán como estrategia de seguridad de cara a la Copa del Mundo y en dicho plan participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina y se tienen contemplados 99 mil elementos para protección de ciudadanos y turistas.

México ha puesto especial énfasis en la seguridad que se pueda tener en la próxima justa mundialista para ofrecer una imagen distinta a la que sucede en el diario acontecer, en donde la violencia parece ganar cada día más terreno en la nación azteca con temas como el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

🦇🚔 Todo listo para el Mundial: "Los Murciélagos", elementos de élite del Ejército mexicano, están siendo adiestrados contra ataques terroristas como parte de sus entrenamientos de seguridad, esto a sólo unas semanas de que comience la Copa Mundial de Fútbol 2026.



En la base… pic.twitter.com/7GXwJuxEb0 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 15, 2026

Las fuerzas del orden en el próximo Mundial implementarán un dispositivo en todo el país para garantizar la seguridad de los aficionados que asistan a los eventos inherentes a la justa mundialista, sobre todo en las sedes destinadas para tal efecto como la CDMX, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León.

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