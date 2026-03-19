México llevó a cabo ejercicios militares antiterroristas para el Mundial 2026

Frente a un hipotético ataque terrorista en el próximo Mundial en las sedes de México, las fuerzas armadas demostraron que están listas para intervenir con eficiencia y garantizar la seguridad de más de cinco millones de visitantes que se esperan en la próxima justa universal que iniciará en junio próximo.

Por esta razón, los efectivos militares realizaron diez hipótesis de acciones, de unas 55 previstas, para mostrar la efectividad en materia de seguridad que se dará a los asistentes a la fiesta del fútbol más importante en el mundo.

De cara al Mundial de Futbol, el Ejercito Mexicano realiza ejercicios de simulación en casos vuelos ilícitos, no identificados o aviones secuestrados. Utilizan aviones F5, texanos y helicóptero UH60.



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Las prácticas tuvieron efecto en el Campo Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, donde las fuerzas armadas efectuaron ejercicios dirigidos a resolver supuestos ataques terroristas que pudieran producirse en la realización de los partidos del Mundial 2026 en las sedes de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El operativo de demostración fue llamado “Ollamani”, en donde el personal castrense realizó 10 supuestas acciones de unas 55 previstas por el Ejército Mexicano para demostrar la preparación y capacidad en materia de seguridad para los millones de visitantes que se esperan en México para el evento mundialista.

Durante la práctica se destacó la intercepción de una aeronave en pleno vuelo, el rescate de rehenes en un avión comercial, la intervención ante la amenaza de explosivos, la neutralización de drones no autorizados, la evacuación aérea de heridos y un incendio en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre otros supuestos.

Más detalles

Dichas acciones militares fueron encabezadas por el coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor Presidencial Martín Salinas Reyes y contaron con la presencia de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y representantes de la Policía de Jalisco.

El mando militar fue el encargado de explicar a los presentes los ejercicios que consistieron en operaciones simuladas ejecutadas por tropas aplicando tácticas, técnicas y procedimientos previamente aprendidos.

“Su propósito fue comprobar la capacidad operativa, fortalecer la cohesión y evaluar el desempeño en un entorno controlado, pero lo más apegado posible a la realidad”, precisó.

Así actuará la fuerza de extracción médica aérea del Ejército Mexicano en caso de personas heridas durante el Mundial de Futbol.



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Los ejercicios forman parte de la evaluación de riesgos del ”Plan Kukulcán”, del cual se desprenden 55 escenarios hipotéticos para enfrentar situaciones de riesgo para la población y visitantes al mundial.

Capacidad para neutralizar aeronaves

Durante la demostración militar también se dio paso a la intercepción de una aeronave bajo el hecho de que podría presentar una amenaza para la seguridad, modificando su ruta sin motivo aparente y al mismo tiempo registrar cambios erráticos de altura procedentes de alguna zona fronteriza”, dijo el funcionario militar.

Así actuará la fuerza de extracción médica aérea del Ejército Mexicano en caso de personas heridas durante el Mundial de Futbol.



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Para este ejercicio se utilizaron aeronaves interceptoras T6C y F5 que sobrevolaron la base aérea para demostrar la acción. Luego las naves descendieron y se mostró cómo los militares someten a la tripulación que viajaba en la supuesta nave irregular.

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