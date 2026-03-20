Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años

Hollywood se encuentra de luto con el fallecimiento del actor Chuck Norris, leyenda en el género de acción y experto en artes marciales, a la edad de 86 años. La familia del histrión confirmó la noticia por medio de un comunicado difundido en redes sociales.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”, se lee al inicio del comunicado.

Además de destacar su contribución al séptimo arte, la familia de Norris hizo mención del gran impacto que dejó a cada uno de ellos a nivel personal. “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, se destacó.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, continuó el comunicado.

De acuerdo con reportes previos a la noticia del fallecimiento, el protagonista de “Walker, Texas Ranger” se encontraba internado en Hawái tras haber sufrido una emergencia médica repentina.

Al respecto, los familiares de Chuck Norris agradecieron el cariño y buenos deseos que el público le brindó: “Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”, se lee en el escrito.

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