Protesta estalla en el estreno de “Scream 7” tras despido de Melissa Barrera

La premiere de la esperada cinta “Scream 7” no solo dio de qué hablar en redes sociales gracias a la presencia de diversas estrellas, incluyendo a sus protagonistas Neve Campbell y Courteney Cox, sino también por la manifestación que se llevó a cabo a las afueras del recinto pidiendo un boicot a la productora Paramount por su presunto atentado a la libertad de expresión.

Los manifestantes en cuestión se reunieron el pasado 25 de febrero por la noche frente al estudio Paramount de Los Ángeles, sitio en el que se llevó a cabo el estreno de la cinta dirigida por Kevin Williamson.

El grupo, constituido por alrededor de 25 personas, apareció en el lugar portando pancartas en las que se leían mensajes como: “¡Paramount, Paramount, qué dices!” y “¡Palestina vivirá para siempre!”, haciendo referencia a la polémica a la que se enfrento la productora tras el despido de la actriz Melissa Barrera.

Esta comenzó cuando la mexicana, quien se sumó al equipo de “Scream” de 2022, compartió su opinión sobre el estallido de la guerra en Gaza en 2023 por medio de una publicación en redes sociales que no tardó en desatar opiniones contratantes.

En su escrito, Melissa Barrera criticó la postura de Israel, acusando al país de “genocidio y limpieza étnica”. La famosa sustentó sus argumentos con una publicación de la revista Jewish Currents en la que se hace mención de una supuesta distorsión del Holocausto para impulsar la industria armamentística israelí.

Dicho discurso le ganó el pase de salida de la franquicia, hecho que fue confirmado por Spyglass Media Group en un mensaje que tachó sus publicaciones como “antisemitas”.

“La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero ante el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio“, declaró la productora en ese entonces, por medio de un comunicado difundido por Variety.

La salida abrupta de Melissa Barrera causó descontento entre el público y propició, semanas más tarde, la de Jenna Ortega, quien también protagonizó “Scream” y “Scream VI”. Si bien la producción aseguró que su “adiós” estaba relacionado a problemas de agenda, la histrionisa mexicana apuntó a que su colega había sido un gran apoyo tras su despido.

“Ella me ha apoyado mucho y somos hermanas de por vida”, dijo Barrera sobre la actriz de 23 años de edad.

El director de “Scream 7” reacciona a la manifestación

@varietymagazine #Scream7 director Kevin Williamson reacts to the pro-Palestine protestors who gathered outside the film’s premiere calling for a boycott: “We live in a world where a lot of bad things are happening out there, and I think a lot of people want to be heard and they want to have their voice heard about the bad stuff that’s happening,” Williamson told Variety. “My heart goes out to them. I don’t know if canceling Paramount+ is the way to do it. But I think people should listen to their inner self and do what feels good for them.” Melissa Barrera was dropped as the star of the franchise in late 2023 after publishing a series of social media posts that were deemed antisemitic. ♬ original sound – Variety

Lo ocurrido a las afueras de los estudios Paramount no pasó desapercibido para las estrellas que acudieron al lugar, incluyendo a su director Kevin Williamson, quien compartió su postura ante la situación.

Durante su paso por la alfombra roja, el realizador comentó a Variety: “Vivimos en un mundo donde suceden muchas cosas malas, y creo que mucha gente quiere ser escuchada y que se escuche su voz sobre lo que está sucediendo”.

Además, indicó: “Me compadezco de ellos. No sé si cancelar Paramount+ sea la mejor manera de hacerlo. Pero creo que la gente debería escuchar a su interior y hacer lo que les haga sentir bien“.

