Jenna Ortega explica el motivo por el que no quiso trabajar en la película “Scream 7”

A casi año y medio de haber renunciado a la película “Scream 7”, la actriz estadounidense Jenna Ortega dio a conocer el verdadero motivo que la llevó a tomar esa decisión, confirmando los rumores que circulaban desde entonces.

Jenna Ortega reveló detalles sobre la segunda temporada de Wednesday

Entrevistada para el número de abril de la revista The Cut, Ortega, de 22 años, explicó las razones de su salida del proyecto: “No tenía nada que ver con el sueldo ni con la agenda de trabajo. Lo de Melissa (Barrera) estaba pasando, y todo se estaba desmoronando. Si “Scream 7” no iba a contar con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no me parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento”.

Melissa Barrera habló sobre su despido de Scream: “Me estoy convirtiendo en quien se supone que debo ser”

Las películas “Scream” (estrenada en 2022) y “Scream VI” (de 2023) fueron dirigidas por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Jenna interpretó a Tara Carpenter, media hermana de Sam Carpenter, el personaje de Melissa Barrera. Pero esta última fue despedida debido a unos mensajes que publicó en redes sociales acerca del conflicto entre Israel y Hamás.

La actriz también comentó: “En mi caso, estoy intentando dar prioridad a nuevos directores e historias originales. Sé que, desde afuera, quizá la gente vea mis decisiones como: ‘¿Qué demonios hace esta chica?’ Pero un guión original es emocionante. Si puedo ayudar a que se haga, amo hacer eso”.

Los rumores que surgieron en las redes se centraban en que Ortega decidió no participar en “Scream 7” porque no trabajaría con Barrera, y con estas recientes declaraciones resultan ser ciertos. En el otoño de 2023 Jenna se integró al elenco de la película “Beetlejuice Beetlejuice” y también comenzó a trabajar en la segunda temporada de la serie “Wednesday”, que se estrenará este año en la plataforma Netflix.

En cuanto a “Scream 7”, es dirigida por Kevin Williamson, y el rodaje comenzó en enero. Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette integran el reparto principal, y el estreno en Estados Unidos está programado para el 27 de febrero de 2026.

