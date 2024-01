Melissa Barrera habló sobre su despido de Scream: “Me estoy convirtiendo en quien se supone que debo ser”

Luego de que Melissa Barrera publicara en sus redes sociales su opinión sobre el conflicto entre Israel y Hamás fue despedida del Scream. Ahora, casi tres meses después, la actriz habló sobre su salida de la séptima entrega de la saga de terror.

En una reciente entrevista con Associated Press, Barrera reflexionó sobre salida de la película. “Honestamente, creo que finalmente me estoy convirtiendo en quien se supone que debo ser en la vida, y los últimos meses han sido un gran despertar de eso. Estoy muy agradecida por todo lo que ha sucedido”, dijo desde el Festival de Cine de Sundance.

Esta semana, la actriz asistió Festival de Cine de Sundance para el estreno de su última película de terror, Your Monster.

En noviembre, la actriz fue despedida de Scream 7 luego de que abogara en sus redes sociales por un alto el fuego en Gaza y denunciar al gobierno israelí por lo que ella denominó como “genocidio del pueblo palestino”.

Reencuentro con el elenco de Scream

Melissa Barrera se reunió con el elenco de Scream. Recientemente, la actriz asistió a la gala anual del The Evening Before del Motion Picture & Television Fund, donde compartieron con sus excompañeros de elenco.

Barrera, quien en noviembre fue silenciosamente retirada de la próxima película Scream, compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a Jenna Ortega, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Liana Liberato, Tony Revolori, Skeet Ulrich y Jack Quaid.

Barrera acompañó la imagen solo con un “Sí” y un emoji de cara de enamorado. Por su parte, Skeet Ulrich comentó: “¡¡Dulce reunión!!”, mientras que Quaid añadió un “¡¡DIAMONIO, sí”, y Gooding escribió: “Simplemente te amo”.

Despido de Scream

El reencuentro con el elenco de la película ocurre dos meses después de que sacaran a Melissa Barrera Scream VII luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales una publicación sobe el conflicto entre Israel y Hamás.

Tras la publicación de la actriz, Spyglass Media, productora de la película, indicó en un comunicado en ese momento que la postura de Barrera sobre el conflicto era antisemita.

“Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea en discurso de odio”, señaló la productora en un comunicado.

Al poco tiempo, la actriz respondió al comunicado reafirmando su postura. “Tengo una plataforma que me permite el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para generar conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a los necesitados”, aseguró en sus redes sociales.

“Continuaré hablando por aquellos que más lo necesitan y continuaré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”, agregó.

Luego de que Barrera fuera sacada del proyecto, se confirmó que Jenna Ortega no regresará a la franquicia de terror Scream debido al calendario de rodaje de la segunda temporada de la serie Merlina, de Netflix.

Según información de Deadline, la salida de la actriz que formó parte de la cinta Scream VI se discutió antes de la huelga de los actores de SAG-AFTRA, que terminó el 9 de noviembre.

