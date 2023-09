Percy Hynes White actor de “Wednesday”, queda fuera de la serie

Hace algunos meses, estalló un escándalo en torno al actor Percy Hynes White, de 21 años, que ahora ha resultado en su exclusión de la segunda temporada de la exitosa serie “Wednesday“.



Merlina, también conocida como “Wednesday”, protagonizada por Jenna Ortega, de 20 años, y dirigida por el renombrado Tim Burton de 65 años, se convirtió en un éxito instantáneo desde su lanzamiento en noviembre de 2023 en Netflix.



Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿Qué sucedió con Percy Hynes White, quien interpretó a Xavier Thorpe en “Wednesday“?



En enero de 2023, surgió un escándalo en torno a Percy Hynes White, quien fue acusado de abusar sexualmente de menores de edad. Las acusaciones, hechas el 18 de enero de ese año, afirmaban que organizaba fiestas en las que embriagaba a menores para luego abusar de ellos.



A pesar de las negaciones de Percy Hynes White y sus padres, quienes sostienen que las acusaciones carecen de fundamentos, varias chicas compartieron fotos y conversaciones comprometedoras en las redes sociales.



Según el Daily Mail, una fuente cercana a la familia del actor ha confirmado su exclusión de la segunda temporada de “Wednesday” en Netflix.



Estas acusaciones llevaron a la aparición del hashtag #CancelPercy en las redes sociales, donde algunos usuarios instaban a Netflix a despedir al actor debido a las acusaciones, mientras que otros defendían su inocencia y pedían que Netflix y la producción de Merlina no tomaran decisiones precipitadas.



Netflix, ante la huelga de escritores y actores que afecta a Hollywood, anunció que aún no se ha tomado una decisión con respecto al elenco de la serie. En junio, Percy Hynes White se pronunció sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra, revelando que había recibido amenazas de muerte.



Hasta la fecha, Percy Hynes White no ha sido confirmado para la segunda temporada de “Wednesday”, y se espera que tanto él como Netflix emitan declaraciones sobre su participación en el futuro de la serie.

Jenna Ortega será la productora en la segunda temporada de Merlina

En otro ámbito relacionado con “Wednesday”, Jenna Ortega, quien interpretó el papel principal, ha dejado una huella duradera en el mundo del entretenimiento. La serie, que cautivó a la audiencia global de Netflix, anunció su esperada segunda temporada. La pregunta en la mente de todos es cuándo podremos disfrutar de esta próxima entrega de este fenómeno televisivo.



Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, “Wednesday” se convirtió en un éxito innegable en Netflix. En poco tiempo, ascendió a la cima de las preferencias de los suscriptores en todo el mundo. La dirección de Tim Burton añadió un toque distintivo a esta producción, que obtuvo luz verde para su segunda temporada por parte de sus creadores, Alfred Gough y Miles Millar.



Jenna Ortega, quien ha cautivado a la audiencia con su papel en “Wednesday”, no solo lo encantó en pantalla sino también en las redes sociales. Además de actuar, Ortega ejercerá como productora ejecutiva en la segunda temporada, un nuevo capítulo emocionante en su exitosa carrera que confirmó en una entrevista con Variety. La segunda temporada promete más misterio, humor oscuro y encanto gótico que atrapó a los seguidores de “Wednesday“en todo el mundo.



Aunque la fecha de estreno oficial aún no se ha anunciado, rumores sugieren que la segunda temporada de “Wednesday” podría llegar a principios de 2024. No obstante, dado que los guionistas y actores se encuentran en huelga y no han confirmado esta información, podrían producirse retrasos en el lanzamiento.

En diciembre, la primera temporada de “Wednesday” batió récords de visualización, superando incluso a “Stranger Things” en su cuarta temporada, consolidándose como la serie más vista en múltiples países y generando un total de 341,2 millones de horas vistas.

