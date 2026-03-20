Sicarios mataron a un hombre frente a policías de Irapuato y los oficiales no hicieron nada

El asesinato de un automovilista en pleno Centro Histórico de Irapuato, Guanajuato, a menos de 50 metros de la Presidencia Municipal, quedó registrado en video y desató indignación por la aparente inacción de una patrulla de tránsito que se encontraba a escasos metros del ataque.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves, alrededor de las 9:20 horas, en una de las zonas con mayor afluencia de la ciudad. En ese momento, padres de familia, comerciantes y transeúntes realizaban sus actividades cotidianas cuando se registró la agresión armada que dejó a un hombre sin vida dentro de su camioneta.

De acuerdo con información de El Sol de Irapuato, cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos armados se aproximaron al vehículo de la víctima. Uno de ellos se colocó del lado de la banqueta, mientras el otro llegó directamente a la puerta del conductor.

Sin mediar palabra, ambos dispararon en al menos siete ocasiones a quemarropa, provocando la muerte inmediata del automovilista.

Las imágenes muestran que, al momento del ataque, una patrulla de Tránsito Municipal se encontraba detenida junto a los agresores, esperando el cambio de luz del semáforo.

Incluso, uno de los atacantes se posicionó entre la unidad oficial y la camioneta de la víctima antes de abrir fuego, lo que generó fuertes cuestionamientos por la falta de reacción inmediata de los elementos.

Tras perpetrar el homicidio, los agresores huyeron del sitio y lograron perderse entre el tráfico de la zona. Testigos señalaron que, pese a la cercanía de autoridades municipales y la presencia constante de corporaciones de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, no hubo una intervención oportuna para detenerlos.

La difusión del video en redes sociales intensificó la presión pública, lo que llevó al Gobierno Municipal a emitir un posicionamiento en el que informó el inicio de una investigación para determinar la actuación de los elementos de tránsito que aparecen en las imágenes.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició de manera inmediata los procedimientos administrativos correspondientes, así como las acciones legales conducentes”, indicó la autoridad, al subrayar que, de acreditarse irregularidades, se sancionará a los oficiales.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, confirmó que la investigación se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado, no solo sobre el actuar del agente presente durante el ataque, sino también sobre la filtración del video, el cual proviene del sistema de videovigilancia de la Policía.

Sigue leyendo:

– Cártel Santa Rosa de Lima sería responsable de la masacre de 11 personas en Irapuato.

– Masacre en Irapuato: Ataque armado durante fiesta patronal deja 10 muertos.