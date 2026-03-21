Barry Keoghan revela que el acoso en línea lo ha llevado al aislamiento: “Ya no quiero salir a la calle”

El actor Barry Keoghan, conocido por sus papeles en “Saltburn” y “The Banshees of Inisherin”, habló sobre el profundo impacto que el acoso en línea está teniendo en su salud mental y su vida personal. En una reciente entrevista en el programa “The Morning Mash Up” de SiriusXM, el intérprete irlandés confesó que los constantes insultos sobre su apariencia física lo han llevado a aislarse y a temer incluso salir a la calle.

“Hay mucho odio en internet”, explicó Keoghan. “Hay muchos insultos sobre mi aspecto, y ya es demasiado; bueno, todo el mundo pasa por eso… pero me ha hecho aislarme. Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir”. El actor enfatizó la gravedad de la situación, afirmando: “Se está convirtiendo en un problema”.

Keoghan se alejó de las redes

Keoghan detalló que, aunque optó por alejarse de las redes sociales para proteger su bienestar, ocasionalmente se asoma a ellas tras los estrenos para ver “cómo se recibe” su trabajo. Sin embargo, lamentó que la mayoría de las veces la respuesta “no es agradable”.

Además de esto, Keoghan expresó su temor de que la ansiedad generada por estos ataques termine interfiriendo en su carrera artística. “Cuando eso empieza a influir en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”, reflexionó.

Uno de los aspectos más dolorosos para el actor es pensar en las consecuencias futuras para su hijo pequeño, Brando.

Keoghan confesó su preocupación por el momento en que el niño tenga edad suficiente para leer por sí mismo los mensajes de odio que circulan sobre su padre. “Es decepcionante para los aficionados, pero también es decepcionante que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor”, añadió.

Al ser consultado sobre cómo encuentra paz en su vida privada, la estrella de Saltburn fue contundente: “No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo… De hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas”.

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