El “Terrible” Morales en líos con la justicia en México por presunto abuso sexual agravado

Erik “Terrible” Morales, excampeón mundial de boxeo, enfrenta quizá la batalla más complicada de su vida y no encima del ring, sino por haber sido vinculado a proceso por una denuncia de abuso sexual agravado cometido durante su gestión como funcionario del gobierno del Ayuntamiento de Tijuana.

Morales fue acusado por este delito durante su trayectoria como político cuando se hizo cargo de la Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tijuana y donde deberá enfrentar el proceso después de ser vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado.

🚨 ¡Noticias de última hora sobre Erik "El Terrible" Morales! 🥊🚨



La Fiscalía General ⚖️ del Estado de Baja California ha admitido que el proceso 📜➡️ avanza sin parcialidad. Morales fue funcionario del actual ayuntamiento hasta que surgieron las denuncias por abuso sexual.… pic.twitter.com/WG0S33nnon — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 12, 2025

El proceso judicial tuvo retrasos luego de que la audiencia inicial fue aplazada en al menos cuatro ocasiones, en algunos casos sin notificación previa a la víctima sobre los cambios, por lo que apenas el 19 de marzo, al reprogramarse la audiencia, el juez encargado del caso determinó la vinculación a proceso del expugilista.

En dicho proceso, la defensa de la víctima solicitó que no hubiera presencia de medios de comunicación, debido a la naturaleza sensible de los temas abordados, por lo cual la autoridad accedió a la petición y los detalles de las acusaciones no se dieron a conocer.

De esta forma, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez, como medidas cautelares, que Erik N no se acerque ni establezca ningún tipo de contacto o molestia hacia la víctima, lo cual fue aprobado y de esta forma se estableció un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía cierre la investigación complementaria.

Morales deja el cargo 3 días después de que presentan la denuncia penal; se han aplicado 4 meses, es lo que decretó el juez de control para que la Fiscalía Federal del Estado concluya las investigaciones para determinar la decisión.

A finales de julio será la próxima audiencia en donde #ErikMorales #TerribleMorales enfrentará los cargos en su contra derivado de las #investigaciones que demorarán cuatro meses.

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Morales, durante su carrera profesional, disputó 52 victorias, 36 por la vía del nocaut, siendo recordadas épicas batallas contra Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao, en donde sus tres batallas contra Barrera marcaron una época histórica en el boxeo, como también sus enfrentamientos contra Pacquiao lo colocaron en la élite internacional.

Del ring a la prisión 🥊🚔 El excampeón mundial tijuanense en diferentes categorías, Erik ‘N’, conocido como ‘el Terrible Morales’, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado.



💥 Morales fue el primer peleador mexicano en conseguir campeonatos mundiales en… pic.twitter.com/8a5IMBzUl4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 20, 2026

El proceso legal en su contra contrasta con el legado deportivo que construyó durante años dentro del ring, donde fue reconocido como uno de los boxeadores más destacados de su generación.

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