Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Leo, la suerte anda rondándote pero no te confíes, porque cuando la vida da cobra si te haces el vivo, así que aprovecha los golpes de fortuna en juegos o rifas, pero con cabeza fría, no vayas a apostar lo que no tienes, porque luego andas llorando y echando culpas.
Empiezas a planear cambios en tu vida y eso te tiene con la cabeza dando vueltas, pero era justo y necesario, porque te habías estancado por estar pensando en gente que ni al caso, ahora te toca pensar en ti, en crecer, en brillar y darte el lugar que mereces.
Cuida tu salud, sobre todo riñones e inflamaciones, porque andas comiendo cosa que ni te nutre y luego te quejas, bájale a las harinas y azúcares, toma más agua y deja de hacerte menso, porque tu cuerpo ya te está avisando y luego no digas que nadie te lo dijo.
Ojo con los amores del pasado, porque regresan como si nada y traen confusión, te van a mover el tapete y hasta el corazón, pero tú sabes cómo termina esa historia, así que no te hagas ilusiones donde ya hubo decepciones, que luego te encanta tropezar con la misma piedra.
Los sueños tengas en días no son cosa, ponles atención porque traen mensajes claros, ahí se te van a revelar verdades que no quieres ver despierto, así que abre los ojos y no ignores las señales, que luego andas diciendo que la vida no te avisa y sí te avisa.
El amor de una noche no es para ti, aunque te digas que es diversión, luego te clavas y terminas sintiendo de la cuenta, mejor busca algo que sí valga la pena o quédate tranquilo, porque tú no eres de medias tintas aunque a veces te quieras hacer el fuerte.
Se te acomoda un negocio o idea que traías en mente y ahora empieza a tomar forma, pero no andes contando todo porque hay gente envidiosa que te quiere ver caer, mejor trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti, que eso cala más que cualquier chisme.
Un chisme se destapa y te va a dejar con el ojo cuadrado, vas a darte cuenta de quién es quién y de qué lado masca la iguana quien, no te metas de más pero tampoco te quedes callado si te afecta, aprende a poner límites sin perder la clase.
Hay un viaje que traes en mente pero no es el momento, algo no cuadra y si te adelantas podrías meterte en problemas o gastar de más, mejor espérate tantito y organiza todo, que no te gane la emoción ni las ganas de huir, porque no todo es como parece.
Prepárate para una verdad que dolerá pero te abrirá los ojos, una persona cercana no es lo que aparenta y se le cae el teatrito, respira y no reacciones de golpe, mejor observa y aprende, porque de eso creces, y recuerda, tú siempre sales adelante aunque te quieran ver abajo.
VIRGO
Virgo, la vida ya te tiene en un punto donde no puedes seguir dudando de ti mismo, así que deja de hacerte chiquito y empieza a caminar como lo que eres, una persona que ha sabido levantarse de todo lo que le han puesto enfrente. Vas a empezar a ver resultados de cosas que sembraste hace tiempo, pero no te emociones de más ni cantes victoria, porque todavía hay pruebas que te van a hacer madurar más.
En el amor, deja de idealizar, porque luego te enamoras de lo que imaginas y no de lo que es, y ahí es donde empiezan los problemas. Si tienes pareja, bájale a los celos y a la desconfianza, porque podrías arruinar algo que sí vale la pena. Y si no tienes, no te desesperes, que lo bueno tarda pero llega con todo. Tu carácter va a andar medio explosivo, así que piensa antes de hablar, porque podrías decir cosas que ni sientes y lastimar a quien no lo merece. No hagas de la tristeza tu casa, porque luego te acomodas en ella y salir cuesta más, mejor ocúpate en algo que te sume.
En lo económico, ponte trucha, porque podrías gastar de más en cosas que ni necesitas, y luego andas viendo cómo le haces. Se vienen oportunidades que te van a hacer crecer, pero necesitas confiar en ti y dejar de compararte con otros, porque cada quien lleva su proceso. Hay personas que ya cumplieron su ciclo en tu vida, suéltalas sin miedo, que lo que es para ti se queda. Una lección fuerte viene en camino, te va a doler pero también te va a abrir los ojos como nunca.
No cargues con problemas ajenos, bastante tienes con los tuyos, aprende a decir que no sin sentirte culpable. Vienen noticias que te van a sacar de tu zona de confort, pero es justo lo que necesitas para crecer. No te dejes menospreciar, porque cuando tú te respetas, el mundo aprende a hacerlo también. Cuida tu energía, no todo mundo merece acceso a ti, selecciona bien con quién te juntas.
Y recuerda, lo que no se dio fue por algo, no era tu camino. Ahora sí, levanta la cara, sacúdete el pasado y avanza, porque lo mejor apenas viene y te va a sorprender más de lo que imaginas. También vienen momentos de claridad donde vas a entender por qué no funcionaron ciertas cosas, y ahí dejarás de culparte por lo que ya no estaba en tus manos. Un mensaje o llamada te hará pensar mucho, pero no tomes decisiones a la ligera, analiza bien y actúa con inteligencia.
Hay alguien que te observa más de lo que imaginas, y podría acercarse pronto, pero dependerá de ti si le das entrada o no. No te cierres al amor, pero tampoco te entregues a la primera, aprende a elegir mejor. Días de reflexión te ayudarán a acomodar ideas y tomar decisiones más firmes. Confía en tu intuición, rara vez se equivoca. Y listo.
LIBRA
Libra, traes una energía medio intensa que ni tú te aguantas, así que bájale dos rayitas antes de que termines diciendo cosas que luego ni sabes cómo arreglar, porque sí, andas con la lengua suelta y aventando verdades que nadie te pidió, pero tampoco es forma, acuérdate que no todo mundo aguanta tu carácter cuando te pones así de filoso.
Puede aparecer un amor de una noche que te va a mover más de lo que quieres aceptar, y aunque te digas que es puro cotorreo, sabes bien que tú no eres de medias tintas, así que cuidado con meterte donde sabes que luego te vas a clavar y terminar sintiendo de más, porque después ni cómo sacarte de ahí. Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque podrías estar queriendo algo que ni te conviene, y por andar de necio podrías meterte en un camino que solo te va a traer complicaciones, aprende a identificar qué sí es para ti y qué solo es calentura del momento o capricho.
No andes contando tus planes ni lo que traes en mente, porque hay mucha envidia a tu alrededor, gente que sonríe de frente pero por detrás anda viendo cómo hacerte tropezar, así que mejor trabaja en silencio, que cuando las cosas se logran solitas hacen ruido y dejan callados a todos. Es momento de poner las cartas sobre la mesa, dejar de vivir de ilusiones y aceptar la realidad tal cual es, porque has estado aferrado a situaciones que no te dejan nada bueno, solo estrés y dolores de cabeza, y tú ya no estás para perder tiempo en cosas que no valen.
En lo laboral se te vienen oportunidades buenas, puede haber cambio de puesto, aumento o algo que te haga crecer, pero necesitas creértela y dejar de dudar, porque muchas veces tú mismo te frenas por miedo o inseguridad. Si no tienes pareja, no te agüites, porque no es momento de forzar nada, mejor enfócate en ti, en crecer, en sanar y en disfrutar tu propia compañía, que cuando llegue alguien, llegará bien y no a medias.
Cuidado con personas cercanas que podrían meterte en problemas por chismes o malos entendidos, no te enganches ni te prestes a juegos que no son tuyos, aprende a mantenerte al margen cuando no te corresponde. La vida te está dando otra oportunidad, pero esta vez no puedes hacerte el tonto ni repetir los mismos errores, porque ya no es ignorancia, ya es elección, así que abre bien los ojos y actúa con inteligencia.
También vienen momentos donde vas a entender muchas cosas que antes no veías, y eso te va a dar claridad para tomar decisiones más firmes, no te precipites, pero tampoco te quedes estancado, que el tiempo no espera. Aprende a soltar lo que no fluye, a cerrar ciclos sin drama y a quedarte solo donde realmente te valoren, porque tú no naciste para mendigar cariño ni atención, naciste para que te den tu lugar sin tener que pedirlo.
Y recuerda, cuando te enfocas en ti y dejas de buscar afuera lo que te falta adentro, todo empieza a acomodarse solito, así que ponte las pilas, confía en tu intuición y deja de sabotearte, que lo mejor viene, pero depende de ti no arruinarlo.
ESCORPIÓN
Escorpión, ya es momento de dejar el miedo a un lado y aventarte con todo por eso que tanto has pensado, porque estás en una etapa donde todo lo que hagas con intención se te puede dar, pero si sigues dudando, vas a dejar pasar oportunidades que no regresan dos veces. Te viene un dinerito extra que te va a caer como anillo al dedo, pero no lo vayas a malgastar en cosas innecesarias o por querer aparentar, mejor inviértelo o úsalo con cabeza fría, que no siempre se presentan esos golpes de suerte.
Tu estado de ánimo necesita un ajuste urgente, porque traes cargando muchas cosas del pasado que ya ni al caso, y eso te está afectando más de lo que crees, sobre todo en el amor, donde te cuesta confiar y entregarte como antes. Si tienes pareja, pueden surgir roces por celos o por cosas que no se han dicho claras, así que antes de armar un drama, mejor habla y aclara, porque muchas veces te haces historias en la cabeza que ni son ciertas.
En menos de dos semanas viene una sorpresa que te va a sacar de tu rutina, algo que no esperabas pero que te va a mover emocionalmente, así que mantente abierto a lo que venga, porque puede ser justo lo que necesitas. Es momento de dejar de vivir pensando en el futuro y empezar a enfocarte en el presente, porque se te va la vida en preocupaciones y te olvidas de disfrutar lo que tienes hoy, y ahí está la clave de tu tranquilidad.
No vuelvas a caer en promesas falsas ni en personas que ya te fallaron, porque tú sabes perfectamente cómo terminan esas historias, así que no te hagas el fuerte ni el que ya cambió todo, porque el que no cambia es el mismo patrón si tú no pones un alto. En los negocios o trabajo se vienen cambios que te van a favorecer mucho, pero necesitas ser más ordenado con tu dinero y no gastar en lo que no necesitas, porque luego andas batallando y no sabes ni en qué se te fue.
Alguien del pasado podría querer regresar, pero depende de ti si le abres la puerta o de plano la dejas cerrada, y la verdad, ya no estás para repetir ciclos que ya te cansaron. Vienen días donde vas a sentir más claridad mental, donde todo empieza a tener sentido y te das cuenta de muchas cosas que antes ignorabas, aprovéchalo para tomar decisiones importantes.
No te cierres al cambio, porque lo que viene es mejor, pero necesitas soltar lo viejo para que lo nuevo entre, y eso implica dejar atrás miedos, inseguridades y hasta personas que ya no vibran contigo. Recuerda que cuando te enfocas en ti, en crecer y en sanar, todo lo demás se acomoda, así que deja de complicarte la vida, confía más en lo que eres y en lo que puedes lograr, porque tienes todo para salir adelante.
Y no lo olvides, lo que es para ti no se fuerza, se da, así que deja de querer controlar todo y aprende a fluir, que cuando sueltas, la vida te sorprende más de lo que imaginas.
PISCIS
Piscis, ya es momento de que te pongas firme contigo mismo, porque vienen situaciones que te van a exigir carácter, no para quebrarte, sino para que saques esa fuerza que muchas veces escondes por andar de sentimental. Tú sabes bien que cuando decides, no hay quien te detenga, pero también sabes que cuando dudas, tú solito te saboteas.
Tus sueños van a estar más activos que nunca, y no es casualidad, ahí se te van a revelar cosas que no estás viendo con los ojos abiertos, así que pon atención, porque te van a dar señales claras de hacia dónde debes moverte, con quién sí y con quién ya mejor ni perder el tiempo. En el amor, si estás soltero, se te viene un romance exprés por redes sociales, algo ligero, divertido, de esos que empiezan como juego pero terminan moviéndote el tapete más de lo que esperabas. No te claves de más, disfruta el momento sin hacerte historias que ni existen todavía.
Ya no estás para que cualquiera te venga a mover el mundo, así que deja de engancharte con situaciones o personas que no te suman, tú tienes el poder de decidir qué te afecta y qué no, pero a veces te encanta meterte donde sabes que no te conviene. Un familiar se va a acercar a pedirte consejo, y aunque a veces sientes que no tienes ni resuelto lo tuyo, vas a tener la claridad para guiar, porque cuando hablas desde la experiencia, sabes exactamente qué decir.
En lo económico, se te mueve la energía, llega un dinerito que no esperabas y te va a caer como bendición, sobre todo porque tienes en mente un viaje o salida que te va a ayudar a despejarte y recargar pilas, aprovéchalo bien. Hay una decisión que llevas arrastrando desde hace tiempo y ya no puedes seguir postergando, porque mientras más lo piensas, más te confundes. Aprende a confiar en tu intuición, que rara vez se equivoca, pero tú eres experto en ignorarla.
Se vienen cambios importantes, pero no los veas como problema, sino como empujón que necesitabas para avanzar hacia eso que tanto deseas. No temas moverte de donde estás, porque lo que viene es mejor, pero necesitas soltar lo viejo. Reencuentros con amistades del pasado te van a sacar una sonrisa, será en reunión o fiesta, y te vas a dar cuenta de quién sí vale la pena mantener y quién solo fue parte de una etapa que ya quedó atrás.
Cuida mucho tu alimentación, porque andas propenso a problemas de gastritis o malestares que tú mismo provocas por no cuidar lo que comes, deja de hacerte daño y dale a tu cuerpo lo que necesita. También vienen momentos de mucha claridad emocional donde vas a entender por qué ciertas cosas no se dieron, y en lugar de dolerte, te va a dar paz, porque al final todo fue para tu aprendizaje.
No te pierdas otra vez en tu propio laberinto, enfócate, decide y actúa, porque tienes todo para lograr lo que quieres, pero necesitas dejar de dudar de ti. Y recuerda, cuando te eliges a ti, todo empieza a acomodarse como por arte de magia.
ACUARIO
Acuario, se te viene una prueba en la familia que te va a sacar de tus casillas, alguien va a hablar de más o va a poner en duda tu forma de ser, pero tú tranquilo, no caigas en provocaciones, porque lo único que lograrías es darles el gusto de verte perder el control. No todo lo que escuchas merece tu reacción, aprende a elegir tus batallas, porque a veces te enganchas en cosas que ni te suman ni te dejan nada bueno, y luego andas cargando corajes que ni valen la pena.
Vienen días donde vas a tener que confiar más en ti, dejar de buscar aprobación en los demás y empezar a creer en lo que eres capaz de hacer, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Deja de aferrarte a promesas vacías, a palabras que nunca se convierten en hechos, porque eso solo te estanca y te quita tiempo. Tú ya estás en otra etapa, donde necesitas cosas reales, no cuentos bonitos.
Tu carácter va a andar medio explosivo, así que mide tus palabras, porque podrías herir a personas que sí te quieren, y luego andas queriendo arreglar lo que dijiste en caliente. Cuidado con infecciones o malestares, no descuides tu salud por andar en mil cosas, tu cuerpo también necesita atención y descanso, no lo ignores.
Ya no des segundas oportunidades a quien ya te demostró que no sabe valorar, porque no es falta de amor, es falta de respeto, y tú ya no estás para eso. En la familia podría haber una separación o conflicto que te va a hacer reflexionar mucho, pero no cargues con lo que no te corresponde, aprende a estar sin absorber problemas ajenos.
Si tienes pareja, pon atención, porque podría estar necesitando más de ti y tú ni en cuenta, no des por hecho lo que tienes, porque cuando descuidas, otros aprovechan. Es momento de limpiar tu vida, de sacar todo aquello que te drena, personas, situaciones, pensamientos, todo lo que te haga sentir pesado, porque necesitas espacio para que entren cosas mejores.
También vienen momentos donde vas a darte cuenta de quién sí está contigo y quién solo está por interés, y aunque duela, es necesario verlo para no seguir engañándote. No te cierres al cambio, aunque te saque de tu zona cómoda, porque ahí está tu crecimiento. A veces lo que más incomoda es lo que más te transforma.
Confía en tu proceso, deja de compararte y avanza a tu ritmo, porque lo importante no es llegar primero, sino llegar bien. Y acuérdate bien, quien quiere estar, está sin que le ruegues, así que deja de insistir donde no fluye y enfócate en lo que sí te da paz, porque ahí es donde realmente vale la pena quedarte.
CAPRICORNIO
Capricornio, se te viene un chisme que no te va a gustar ni tantito, pero tampoco te hagas la víctima ni te claves de más, porque en el fondo ya sabías por dónde iba la cosa, nomás no lo querías aceptar. A veces te haces el fuerte, pero cuando la verdad te cae de golpe, sí te mueve, así que mejor tómalo como lección y no como tragedia.
Es momento de hablar claro con una persona, dejar de suponer y de hacerte historias en la cabeza que ni existen. Tú eres de carácter firme, pero cuando te gana la inseguridad, te vuelves bien intenso, así que baja ese ritmo y aprende a comunicarte sin tanto rollo. No des más de lo que puedes, porque luego te desgastas por gente que ni la mitad haría por ti. Ponte exigente, pero primero contigo, y luego con quien quiera estar a tu lado, porque ya no estás para andar cargando a nadie.
Deja de recriminarte errores que no te corresponden, que no todo es tu culpa aunque te guste echarte el paquete encima. Lo que fue, ya fue, y seguirlo cargando solo te detiene. Vive tu presente y haz algo con él, porque ahí es donde tienes poder. Ya no vas a dejar entrar a cualquiera a tu vida, y eso está perfecto, pero tampoco te cierres de más, aprende a filtrar, no a bloquear todo, porque luego ni tú mismo sabes qué quieres y ahí es donde te equivocas.
A veces eres infiel contigo mismo, prometes cosas que no cumples, dices que vas a cambiar y sigues en lo mismo, así que ya deja de sabotearte y empieza a ser coherente con lo que dices y haces. Hay alguien que solo aparece cuando le conviene, te busca cuando necesita algo y luego desaparece, y tú ahí sigues, dándole importancia. Ya bájale, porque quien quiere estar, está sin condiciones, y tú ya no estás para migajas.
En el trabajo o en tu círculo social se vienen cambios que podrían incomodarte, pero no los veas como problema, sino como oportunidad de crecer, porque si te adaptas, puedes salir beneficiado. También vienen momentos donde vas a ver con claridad quién sí te suma y quién solo te resta, y aunque duela, te va a servir para poner límites más firmes.
No te tomes todo tan personal, porque muchas cosas ni tienen que ver contigo, pero tú te las echas encima y terminas drenado. Es tiempo de que te enfoques en ti, en lo que quieres y en cómo lo vas a lograr, sin distracciones ni gente que te haga perder el tiempo. Confía más en tu proceso, deja de compararte y avanza a tu ritmo, porque lo importante no es correr, es llegar bien. Y acuérdate, no es que la vida te quite cosas, te quita lo que ya no es para ti, así que deja de aferrarte y aprende a soltar, que lo mejor está por venir.
SAGITARIO
Sagitario, ya deja de andar a la deriva y ponte a pensar bien qué quieres y hacia dónde vas, porque traes muchas ganas, pero poca dirección, y así no se construye nada. Es momento de que visualices tu futuro con claridad, porque cuando sabes lo que quieres, todo empieza a acomodarse. Las energías están a tu favor para materializar cosas importantes, pero necesitas disciplina, no solo emoción del momento, porque luego te emocionas, empiezas con todo y a la mitad ya te aburriste.
En el amor, cuidado con los celos absurdos, porque podrías arruinar algo que sí vale la pena. Si tienes pareja, deja de hacer tormentas en un vaso de agua, porque podrías provocar un problema fuerte que termine en ruptura. Ya no te eches la culpa de todo, porque hay gente que se aprovecha de eso y te carga cosas que ni te corresponden. Aprende a decir “esto no es mío” y deja que cada quien se haga responsable de lo suyo.
Tu carácter anda medio pesado, y eso te puede meter en problemas si no lo controlas, así que antes de reaccionar, respira y piensa, porque podrías tomar decisiones que luego te pesen. Si tienes pareja, es momento de evolucionar la relación, de dar un paso más serio o de cambiar la dinámica, porque si se quedan en lo mismo, la rutina los va a alcanzar y eso enfría todo.
También podrías sentir celos por una amistad o situación que no te cuadra, pero antes de sacar conclusiones, habla y aclara, porque muchas veces te haces ideas que ni son. Grandes cambios vienen en tu vida, y aunque te asusten, son necesarios para que avances. Puede tratarse de un compromiso, un proyecto o algo que te saque de tu zona cómoda.
Estás en una etapa donde o te comprometes con lo que quieres o sigues perdiendo el tiempo, y tú sabes bien que ya no estás para eso. En lo económico, cuida tus gastos, porque aunque tengas entradas, también tienes muchas salidas por impulsos, y eso te puede desbalancear. Hay decisiones importantes que tendrás que tomar pronto, y no puedes seguir aplazándolas, porque el tiempo no espera y las oportunidades tampoco.
También vienen momentos de claridad donde vas a entender muchas cosas que antes no veías, y eso te va a ayudar a actuar con más inteligencia. No te dejes llevar por la flojera ni por el “luego lo hago”, porque ahí es donde pierdes todo lo que podrías ganar.
Confía en ti, en tu capacidad y en lo que puedes lograr, pero acompáñalo con acción, porque de nada sirve soñar si no haces nada. Y recuerda, la vida no se trata de lo que dices que vas a hacer, sino de lo que realmente haces, así que deja de hablar tanto y empieza a demostrar, que cuando te enfocas, nadie te para.
ARIES
Aries, bájale dos rayitas a la lengua porque andas soltando comentarios sin filtro y podrías herir a alguien que sí te importa, y luego ni cómo componerla. Tú eres directo, sí, pero una cosa es ser claro y otra pasarte de lanza, así que piensa antes de hablar, porque no todo mundo aguanta tu intensidad. Si tu pareja anda rara o distante, no te hagas el loco, hay alguien metiendo ideas que no son, pero tampoco armes un show sin pruebas, mejor habla, aclara y pon límites, porque la comunicación es lo único que puede salvar lo que se está tambaleando.
Se te puede atravesar una relación prohibida o la tentación de meterte donde no te llaman, y aunque suene emocionante, tú sabes bien cómo terminan esas historias, así que si decides entrarle, luego no te hagas la víctima, porque nadie te obligó. Si tu pareja quiere cambiarte o exigirte que seas diferente, ponle un alto desde ya, porque cuando te conoció ya eras así, y bastante te ha costado aceptarte como para ahora andar acomodándote al gusto de alguien más.
Los sueños que tengas en estos días no son cualquier cosa, vienen cargados de señales y mensajes que te van a abrir los ojos en situaciones que traes medio confusas, así que no los ignores. Se aproxima reunión, fiesta o convivio donde te la vas a pasar bien, pero cuidado con excesos o con lo que dices bajo el calor del momento, porque luego se te suelta la boca y te metes en problemas gratis.
Recibirás noticias de alguien especial que está lejos, y eso te va a mover emociones que creías ya acomodadas, pero no tomes decisiones impulsivas, piensa bien antes de actuar. Tú eres de los signos más fuertes, aunque muchas veces te vean caído, sabes levantarte como si nada, con sonrisa y todo, aunque por dentro traigas el corazón hecho pedazos, pero ya no te acostumbres a vivir así, también mereces paz.
Deja de caer en el papel de quien siempre aguanta todo, porque no se trata de resistir, se trata de elegir mejor y dejar de ponerte en situaciones que te desgastan. En lo laboral vienen movimientos que podrían sacarte de tu rutina, pero también abrirte puertas, así que no te cierres, aunque te dé flojera salir de lo conocido.
También hay una lección fuerte con una amistad, algo que te hará ver quién sí está y quién solo está cuando le conviene, y aunque duela, te va a servir para poner límites. No te aferres a lo que no fluye, porque tú mismo sabes cuando algo ya no da para más, pero te cuesta soltar por orgullo o costumbre.
Cuida tu energía, no todo merece tu reacción, aprende a elegir en qué sí y en qué no te desgastas. Y recuerda, no se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de ser inteligente con lo que eliges, porque cuando eliges bien, sufres menos.
TAURO
Tauro, se te viene una visita inesperada que va a mover el ambiente, y junto con eso te enteras de un chisme que te va a dejar con cara de “no puede ser”, pero tampoco te lo tomes tan a pecho, porque muchas veces te clavas de más en cosas que ni te corresponden. Hay riesgo de pérdidas, ya sea dinero o algún objeto, así que ponte más atento, porque traes la cabeza en mil cosas y se te va lo importante, no es descuido, es falta de enfoque.
Un chisme podría afectarte más de lo que imaginas, no tanto por lo que dicen, sino porque toca una parte sensible en ti, pero no dejes que eso te controle, aprende a soltar lo que no puedes manejar. Ya no te permitas caer por nadie, ni perdonar mil veces a quien no cambia, porque eso se vuelve costumbre y luego tú eres el único afectado, el amor no es aguantar, es reciprocidad.
Es momento de hacer las cosas diferente, porque si sigues actuando igual, vas a obtener los mismos resultados, y tú ya estás para más, pero necesitas moverte distinto. Cuida lo que dices, porque podrías lastimar a alguien importante sin darte cuenta, no todo lo que piensas se tiene que decir, aprende a filtrar.
No te desesperes si las cosas no salen a la primera, tú eres constante, pero a veces te gana la ansiedad, recuerda que lo que vale la pena toma tiempo. Deja de postergar, si lo puedes hacer hoy, hazlo, porque luego se te juntan las cosas y terminas estresado sin necesidad. La vida te va a devolver cosas que antes sentías injustas, vienen recompensas, pero necesitas estar abierto a recibirlas y no seguir pensando que todo te sale mal.
Hay suerte en números terminados en 3 y 6, pero más allá de eso, hay oportunidades que pueden darte estabilidad si sabes aprovecharlas. En el amor se vienen cosas nuevas, alguien podría interesarse en ti o tú en alguien, pero ve con calma, no te lances sin pensar, que luego te encariñas rápido.
También hay un cambio de actitud en ti que te va a beneficiar mucho, vas a empezar a ver las cosas desde otro ángulo, más maduro, más tranquilo. Podrías encontrar algo que dabas por perdido, ya sea un objeto o hasta una oportunidad, y eso te va a hacer darte cuenta de que no todo está perdido como pensabas.
En lo económico, aunque no estás mal, necesitas administrarte mejor, porque gastas en cosas que ni necesitas. Rodéate de gente que sí te sume, porque hay personas que solo te drenan y tú por lealtad ahí sigues. Y acuérdate, no todo el que se queda es porque te quiere, a veces se quedan por costumbre, así que aprende a diferenciar y a elegir mejor.
GÉMINIS
Géminis, ya deja de andar mendigando amor, atención y migajas emocionales, porque tú no naciste para rogarle a nadie ni para andar detrás de quien no sabe ni lo que quiere contigo. Ponte en tu lugar, que cuando tú te valoras, todo cambia, y lo que es para ti llega solito, sin estarse haciendo del rogar. La vida te va a devolver lo que en su momento te quitó, pero no como limosna, sino como recompensa por todo lo que has aguantado y aprendido. Así que deja de pensar que todo está en tu contra, porque lo bueno apenas viene, pero necesitas dejar de sabotearte con pensamientos negativos.
Una amistad va a dar la sorpresa con su domingo siete, y aunque no es tu problema directo, sí te va a sacar de onda, porque no lo veías venir. Tú solo observa, no te metas de más, que luego te encanta cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Se aproxima una nueva amistad que te va a caer como anillo al dedo, alguien con quien vas a poder hablar sin filtros, soltar todo lo que traes atorado y descansar la mente, porque últimamente has estado cargando muchas cosas que ni siquiera has podido expresar.
Recuerda que la vida no es fácil, y tú lo sabes bien, pero también sabes que cuando te caes, te levantas con más fuerza. No te desesperes si algo no sale a la primera, porque muchas veces lo que tarda es lo que más vale la pena. Eres ambicioso, sí, y eso no tiene nada de malo, al contrario, gracias a eso has logrado lo que tienes, pero donde sí te falla es en lo sentimental, porque ahí te pierdes, te entregas de más y luego te quedas esperando lo mismo que tú das.
Tienes un corazón noble, pero cuando alguien se mete con lo tuyo, sacas un carácter que ni tú mismo reconoces, y eso está bien, porque sabes defender lo que amas, pero aprende también a elegir mejor a quién le das ese lugar. Una amistad anda muy pegada a ti y no es precisamente por buena onda, hay interés de por medio, y en estos días vas a darte cuenta de quién se trata. Tú decide si le entras o marcas distancia, pero no te hagas el inocente porque ya lo sientes.
En lo económico, vienen pequeños movimientos que te van a ayudar a estabilizarte, pero no te confíes, porque así como entra, también sale si no sabes administrarte. También vienen momentos de reflexión donde vas a entender por qué no funcionaron ciertas cosas en tu pasado, y lejos de dolerte, te va a dar tranquilidad, porque verás que no era para ti.
No te enganches en dramas innecesarios ni en chismes que no te aportan nada, tú enfócate en lo tuyo y deja que cada quien resuelva su vida. En el amor, deja de idealizar y empieza a ver las cosas como son, porque ahí es donde te evitas decepciones. Y acuérdate bien, quien te quiere, se nota, y quien no, se siente, así que deja de insistir donde no fluye y mejor invierte tu energía donde sí te valoran.
CÁNCER
Cáncer, ponte abusado con tu salud, sobre todo en piernas y pecho, porque andas vulnerable a infecciones o molestias que podrían tumbarte unos días si no te cuidas. No es para que te espantes, pero sí para que le bajes al descuido y te atiendas como se debe. En el trabajo traes estrés acumulado por una noticia que esperas y nomás no llega, y eso te tiene con la cabeza dando vueltas, pero relájate, porque lo que es para ti se va a dar en el momento correcto, no cuando tú quieras, y eso te cuesta entender.
No comas ansias, porque todo ese esfuerzo que has hecho no ha sido en vano, al contrario, ya está dando frutos, solo que tú quieres verlos ya y así no funciona esto. Ten cuidado con familiares, porque hay lengua larga cerca de ti, gente que cuenta lo que le confías como si fuera chisme de vecindad, así que mide bien lo que dices y a quién se lo dices, no todos merecen saber de tu vida.
Se vienen mejoras económicas que te van a dar un respiro, incluso se abre la posibilidad de un negocio o proyecto que puede crecer bastante si lo sabes trabajar. Cambios importantes están por llegar, y con ellos una nueva forma de ver la vida, más clara, más firme, donde vas a entender por qué ciertas personas no se quedaron y por qué otras ni siquiera debieron entrar.
Cerrarás ciclos que traías arrastrando desde hace tiempo, y aunque al principio te cueste, después vas a sentir una paz que no conocías. Podrías sentir frustración por algo que no se concretó como querías, pero no te claves, porque con el tiempo vas a ver que todo se acomodó mejor de lo que imaginabas.
En el amor, deja de aferrarte a quien no quiso apostar por ti, porque quien de verdad quiere estar, está sin condiciones, sin excusas y sin juegos. No te desgastes intentando convencer a nadie de que vales la pena, eso no se explica, se demuestra, y quien no lo vea, que siga su camino. También vienen momentos donde vas a reconectar contigo mismo, con lo que quieres y con lo que ya no estás dispuesto a tolerar, y eso te va a dar mucha claridad.
Cuida tu energía, no te cargues de problemas que no son tuyos, porque tú eres de absorber todo y luego terminas agotado. Rodéate de personas que te den paz, no más estrés, porque bastante tienes con lo tuyo. Y recuerda, no es que la vida te quite cosas, te está quitando lo que no era para ti, así que deja de verlo como pérdida y míralo como limpieza necesaria para lo que viene.