La encrucijada en la que se encuentra Trump mientras EE.UU. evalúa duras opciones en Irán

Tres semanas después de que comenzara la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto ha alcanzado un estado difuso de mensajes contradictorios e incertidumbre en el que los comentarios públicos de Donald Trump parecen a menudo verse desmentidos por lo que ocurre en el terreno.

La guerra está “muy completa, bastante”, ha dicho Trump, pero nuevas fuerzas terrestres estadounidenses, incluida una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina, se están desplegando en la región.

Se está “desescalando”, pero los bombardeos y ataques con misiles de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes continúan sin tregua.

La apertura del estrecho de Ormuz, el punto estratégico geográfico por donde transita el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, es una “simple maniobra militar”, pero por ahora solo los barcos autorizados por Irán transitan por sus aguas.

El ejército iraní “se ha ido”, pero los drones y misiles siguen atacando objetivos en la región, extendiendo su alcance hasta la base conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en Diego García.

En una publicación del sábado por la noche en Truth Social, Trump amenazó con una escalada, advirtiendo que si Irán no abre “completamente y sin amenazas” el estrecho de Ormuz en 48 horas, el ejército estadounidense comenzará a atacar las centrales eléctricas iraníes “empezando por la más grande”.

Sin embargo, el día anterior había utilizado su red social para proporcionar una lista numerada de objetivos militares para la guerra contra Irán que, según él, Estados Unidos estaba “muy cerca” de cumplir.

Qué busca Trump

Dichos puntos, que constituyen su declaración más detallada sobre el tema desde el inicio del conflicto, incluían degradar o destruir el ejército iraní, su infraestructura de defensa y su programa de armas nucleares, así como proteger a los aliados estadounidenses en la región.

Lo que no figuraba en la lista era el objetivo de asegurar el estrecho de Ormuz.

Según Trump, esta tarea debería recaer en otros países que dependen en mayor medida de las exportaciones de petróleo procedentes del Golfo.

Trump ha señalado con frecuencia que Estados Unidos es un exportador neto de energía y que no depende del petróleo de Medio Oriente.

Esta postura pasa por alto la naturaleza global del mercado de combustibles fósiles, en el que las fluctuaciones de precios repercuten directamente en el precio del combustible en las gasolineras estadounidenses.

Getty Images: Los objetivos militares de Trump en Irán incluyen destruir el ejército iraní.

La publicación de Trump en Truth Social tampoco llamó a un cambio de régimen en Irán. Han desaparecido todas las referencias a aprobar al próximo líder o a una “rendición incondicional”, en las que Trump insistió en los primeros días de la guerra.

Según el último esbozo de sus objetivos, es posible que Estados Unidos ponga fin a su operación con el actual liderazgo antiestadounidense de Irán aún en el poder, con sus exportaciones de petróleo fluyendo y con su capacidad para ejercer cierto control sobre el estrecho de Ormuz intacta.

Las alternativas de EE.UU.

Si esa resulta ser una resolución poco atractiva para una guerra –que el presidente y sus asesores han afirmado que comenzó con la Revolución iraní de 1979 y que ellos se encargarían de concluir–, existe una ruta alternativa que involucra a las fuerzas terrestres estadounidenses que se dirigen en este momento hacia Medio Oriente.

Hace poco más de una semana, los medios de comunicación estadounidenses informaron que una unidad expedicionaria de los Marines —compuesta por cerca de 2.500 soldados de combate, así como por buques y aeronaves de apoyo— había sido desplegada desde Japón hacia Medio Oriente, región a la que se espera que llegue en los próximos días.

Asimismo, otra fuerza de los Marines de tamaño similar partió recientemente de su base en California, previéndose su llegada para mediados de abril.

Analistas militares han sugerido que Estados Unidos podría estar planeando capturar la isla de Jark, una porción de tierra de 3 km2 que alberga la principal terminal de exportación de petróleo de Irán.

De realizarse, esta acción podría, en teoría, interrumpir los envíos de petróleo de la nación, privándola de ingresos sumamente necesarios y obligándola a hacer mayores concesiones a los estadounidenses a cambio del cese de las hostilidades.

Getty Images:

El viernes, Trump dijo que no enviaría tropas terrestres a Irán, pero añadió: “Si lo hiciera, ciertamente no se lo diría a ustedes”. La claridad no parece ser su intención.

La amenaza de tal maniobra llevó a los medios estatales iraníes a informar el sábado que cualquier ataque contra la isla de Jark provocaría que Irán generara “inseguridad” en el mar Rojo —otro punto clave de tránsito para el transporte marítimo mundial— y “prendiera fuego” a las instalaciones energéticas de toda la región.

La advertencia de Irán subraya los peligros que conllevaría una escalada por parte de Estados Unidos, la cual expondría aún más a las fuerzas militares estadounidenses a represalias iraníes.

A principios de esta semana, medios de comunicación estadounidenses informaron que el gobierno de Trump se preparaba para solicitar al Congreso US$200.000 millones en fondos de emergencia para la operación militar en curso contra Irán.

Getty Images: Trump dijo que no enviaría tropas terrestres a Irán.

Dicha solicitud sugeriría que, lejos de estar concluyendo, la Casa Blanca se está preparando para una contienda larga y costosa.

La reacción inicial del Congreso, incluida la de los aliados republicanos de Trump, fue en el mejor de los casos cautelosa.

“Estamos hablando de presencia militar sobre el terreno. Estamos hablando de ese tipo de actividad prolongada”, dijo el congresista republicano Chip Roy de Texas.

“Tienen que dar muchas más instrucciones y explicar mucho más sobre cómo vamos a pagarlo y cuál es la misión aquí”, agregó.

La denominada “niebla de guerra” no solo nubla el pensamiento de los asesores militares, sino que también afecta la percepción de los políticos y de la opinión pública.

La guerra con Irán, al parecer, se encuentra en un punto de inflexión. Sin embargo, la dirección que tomará a partir de ahora sigue siendo una incógnita.

BBC:

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