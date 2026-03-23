El tiempo de hoy en Houston para este lunes 23 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este lunes 23 de marzo contarásin apenas nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 07:22 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:35 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Concretamente, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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