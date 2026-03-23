Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Encuentro con ex amistad se marca en tu camino y no será casualidad, será la vida poniéndote a prueba para ver si ya aprendiste la lección o si sigues cayendo en el mismo juego. No necesitas decir nada, ni reclamar, ni andar queriendo quedar como el bueno o la buena, aquí lo importante es que te veas firme, seguro y con esa actitud que deja claro que ya no te afectan las tonterías del pasado. A veces el silencio pesa más que mil palabras y en tu caso será tu mejor arma, así que sonríe, mírale de frente y sigue tu camino como si nada, porque eso es lo que más le va a doler.
Andas en una etapa donde la gente te busca mucho para consejo, para desahogarse, para llorarte sus penas y hasta para pedirte soluciones como si fueras psicólogo de tiempo completo, pero aquí el detalle es que eres muy bueno para resolverle la vida a otros y bien malo para aplicarte lo mismo. Ya es momento de que todo eso que dices también te lo digas frente al espejo y lo pongas en práctica, porque no se trata solo de dar luz, también necesitas alumbrarte tú.
Traerás la lengua suelta y eso puede ser un arma de doble filo, porque si bien eres directo y dices lo que piensas, no todo el mundo está preparado para escucharlo. No te metas donde no te llaman, no opines donde no te piden opinión y evita andar ventilando cosas que ni te corresponden, porque podrías meterte en problemas innecesarios que después te van a quitar la paz que tanto te ha costado recuperar.
Chismes se vienen fuertes, de esos que empiezan como rumor y terminan como novela de barrio, pero tú mantente al margen, no tomes partido sin saber la verdad y no prestes tu nombre para conflictos que no son tuyos. Recuerda que no todo lo que escuchas es cierto y no todo lo que parece lo es, así que usa la cabeza y no el impulso.
En la salud, ponte las pilas porque tu cuerpo ya te está pasando factura. Tanto antojo, tanto irritante, tanta harinita y refresquito no te están ayudando en nada, al contrario, te están inflando, cansando y bajando energía. No se trata de que te prives de todo, pero sí de que le bajes dos rayitas y empieces a cuidarte como se debe, porque ese cuerpazo necesita mantenimiento, no abuso.
Una amistad cercana pasará por una traición amorosa y ahí estarás tú como apoyo, como hombro y como consejero, pero ojo, no te involucres de más ni cargues problemas que no te corresponden. Apoya, sí, pero sin descuidarte tú.
En lo económico, buenas noticias llegan, un dinero que ya dabas por perdido o que estaba estancado se destraba y te dará un respiro. No lo malgastes, adminístralo bien porque te servirá para algo importante más adelante. Aprende a valorar lo que tienes y a no gastar por impulso, que luego andas apretado y no sabes ni en qué se fue el dinero.
VIRGO
El amor se te va a acomodar de una manera que ni tú te esperabas, pero no porque llegue de la nada, sino porque por fin estás entendiendo qué sí quieres y qué ya no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Ya no eres el mismo de antes, ese que se conformaba con migajas o que daba todo esperando recibir lo mismo, ahora traes otra mentalidad, más firme, más clara y eso se va a notar en la manera en que te relacionas. Si tienes pareja, se viene una etapa donde la conexión se fortalece, habrá más cercanía, más piel, más complicidad y hasta se les va a olvidar por momentos todo el caos de afuera. Disfrútalo, pero tampoco te duermas, porque el amor también se trabaja, no solo se siente.
En tu estado de ánimo habrá cambios importantes, pero para bien. Te vas a quitar esa carga pesada que traías arrastrando, esa actitud medio amarga que no te dejaba disfrutar ni lo bueno que ya tenías. Te darás cuenta que no todo es problema, que no todo es sacrificio y que también mereces días ligeros, momentos tranquilos y risas sin culpa. Eso va a impactar mucho en tu entorno, porque cuando tú estás bien, todo a tu alrededor empieza a acomodarse.
Un proyecto que traías en mente comienza a tomar forma y eso te va a emocionar bastante, porque no solo es algo que te gusta, sino que también puede dejarte ganancias. Aquí la clave será la constancia, no lo sueltes a la primera dificultad ni te autosabotees con dudas. Tienes todo para que funcione, pero necesitas creértela y dejar de pensar que no eres suficiente.
En temas de cuerpo y salud, se marca un cambio importante. Vas a sentir la necesidad de cuidarte más, de comer mejor, de moverte, de verte y sentirte bien. Puede que inicies dieta, ejercicio o algún hábito nuevo que te ayude a liberar estrés y mejorar tu energía. Hazlo por ti, no por presión ni por apariencia, porque cuando lo haces desde el amor propio los resultados llegan más rápido y se quedan.
Eso sí, deja de querer salvar a todo el mundo. Siempre estás al pendiente de los demás, ayudando, resolviendo, escuchando, pero te olvidas de ti y de tus propias pendientes. No puedes seguir dejando lo tuyo al final, porque al rato ni tiempo ni energía te queda. Aprende a decir que no sin culpa y a priorizarte, porque nadie más lo va a hacer por ti.
Si estás en una relación, ojo con la rutina. La monotonía puede empezar a hacer de las suyas y si no le meten sabor, chispa y novedad, se les puede enfriar el asunto. No se trata de hacer cosas exageradas, a veces un cambio de plan, una salida distinta o simplemente darse tiempo de calidad puede hacer toda la diferencia. Un viaje juntos sería ideal para reconectar y recordar por qué están donde están.
La venganza te ronda la cabeza, no te hagas, sabes que cuando te la aplican te dan ganas de devolverla con intereses, pero también ya estás en otra etapa donde te das cuenta que no vale la pena gastar energía en eso. El karma se encarga, siempre lo hace, y tú mejor enfócate en crecer, en avanzar y en demostrar con hechos que estás en otro nivel.
No pierdas tiempo pensando en quien se fue o en quien te hizo daño, porque eso solo te detiene. Tu enfoque debe estar en lo que viene, en lo que estás construyendo y en todo lo bueno que puedes lograr. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tu realidad, así que aliméntate de cosas positivas, rodéate de gente que sume y deja de cargar historias que ya no te corresponden.
LIBRA
Cambios en lo sentimental vienen pisando fuerte, pero no para fregarte la vida, sino para que despiertes y te pongas más firme con lo que quieres y con lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Ya estuvo suave de andar dando de más por quien apenas da lo mínimo, de estar esperando mensajes, atención o cariño como si fueran limosna. Aquí la vida te está empujando a que te pongas en primer lugar, a que disfrutes la caricia cuando llegue, pero sin perder la cabeza ni engancharte con quien no tiene claro lo que quiere contigo.
La soltería no es castigo, entiéndelo bien, es una etapa donde puedes conocerte, disfrutarte y hasta consentirte sin tener que dar explicaciones. Si llega alguien, qué bueno, y si no, también, porque peor es estar en una relación donde te apagan, te controlan o te hacen sentir menos. Ya no estás para andar cargando problemas ajenos ni para meterte en relaciones que te quitan más de lo que te dan. Aprende a elegir mejor y a no conformarte solo por no estar solo o sola.
Te complicas mucho la existencia por cosas que ni al caso, te enredas en pensamientos, te haces historias en la cabeza y al final terminas estresado o estresada por situaciones que ni han pasado. Baja dos rayitas, respira y aprende a disfrutar lo sencillo, porque en los pequeños detalles está la verdadera felicidad. A veces tienes todo para estar bien, pero te enfocas tanto en lo que falta que se te olvida valorar lo que ya tienes.
Andas muy metido o metida en la vida de los demás, queriendo resolver problemas que ni te corresponden, dando consejos, opinando, metiéndote donde nadie te llamó, y eso te está haciendo descuidar lo más importante: tu propia vida. Antes de querer arreglarle el mundo a otros, empieza por ordenar el tuyo, por cumplir tus metas y por atender tus necesidades.
En la cuestión física, ojo, porque la flojera te está ganando. Empiezas con toda la actitud la dieta, el ejercicio, el cambio de hábitos, pero a los pocos días ya estás buscando excusas para dejarlo. Te encanta comer, eso ni quién lo dude, pero también sabes que después andas batallando con el peso, la ropa y hasta con tu energía. No se trata de dejar de disfrutar, sino de encontrar un equilibrio. Ponte metas reales y cúmplelas, porque si sigues así solo te vas a seguir quejando sin hacer nada.
El amor puede que no llegue en este momento como tú quisieras, pero no es porque no seas suficiente, sino porque necesitas aprender a estar contigo, a disfrutar tu compañía y a no depender de alguien más para sentirte completo o completa. Cuando entiendas eso, cuando te valores de verdad, entonces llegará alguien que esté a tu nivel.
Mientras tanto, date permiso de vivir, de salir, de conocer, de disfrutar sin culpa. La vida no es para guardarse ni para vivirse a medias. Atrévete a experimentar, a sentir, a equivocarte y a aprender. No tengas miedo a la aventura ni a lo que venga, porque al final todo te deja enseñanza. Vívela sin tanto rollo, sin tanto miedo y con más ganas de ser feliz.
ESCORPIÓN
Un descuido en cuestiones de dinero podría sacarte un buen susto, así que deja de confiarte y pon más atención en lo que gastas, en lo que firmas y en cómo manejas tus ingresos. No es momento de andar tirando dinero a lo tonto ni de confiar en promesas que suenan muy bonitas pero que no tienen bases. Adminístrate mejor y evita pérdidas innecesarias que después te van a doler.
Un familiar se va de viaje y no solo te traerá un detalle material, también te traerá noticias o conversaciones que te harán reflexionar sobre tu propia vida. A veces necesitas ver lo que otros hacen o viven para darte cuenta de lo que tú también quieres o necesitas cambiar.
Habrá días en los que te sentirás sin ganas, como si quisieras bajarte del tren y dejar todo a medias. Es normal, no siempre se puede estar al cien, pero lo que no puedes hacer es quedarte ahí estancado. Si no tienes metas claras, es momento de sentarte contigo mismo y definir hacia dónde quieres ir, porque sin rumbo cualquier camino te va a cansar.
Cambios laborales se aproximan y aunque al principio puedan moverte el piso, al final serán para tu beneficio. No le saques a lo nuevo, atrévete a crecer y a salir de tu zona cómoda, porque ahí es donde realmente empiezan las oportunidades.
Se marca el encuentro con alguien que conociste por redes sociales. En persona todo cambia, las energías son distintas y lo que parecía perfecto puede no serlo tanto. No te ilusiones de más ni pongas expectativas altas, mejor deja que las cosas fluyan y observa bien antes de engancharte.
Cuidado con relaciones ocultas o a medias, esas donde no puedes ser libre ni mostrar lo que sientes. No te prestes a ser la segunda opción de nadie ni a vivir historias escondidas que solo terminan dejándote vacío. Tú vales para algo completo, no para ratos ni para secretos.
Se mueven trámites, documentos o asuntos legales que ya necesitaban atención, así que no los dejes para después. También pueden venir momentos de tristeza al final del día, pensamientos que te bajan el ánimo, pero no te quedes ahí. Recuerda que la vida es corta y no está para vivirse con cargas innecesarias.
Se aproxima una reunión o evento donde la vas a pasar de lujo, vas a brillar, a llamar la atención y a disfrutar como hace tiempo no lo hacías. Ahí podrías tener un encuentro interesante que te suba el ánimo y hasta te despierte otras ganas.
Una amistad pasará por una ruptura amorosa y buscará tu consejo. Apoya, pero no te involucres de más, porque luego terminas cargando problemas ajenos. Y cuidado con lo que dices delante de ciertas personas, porque no todos son de fiar, hay envidias y malas intenciones que podrían afectar tus planes. Mantente reservado y protege lo tuyo.
PISCIS
Mensaje o noticia de una persona importante se marca en tu camino y no llegará por casualidad, sino para moverte el tapete emocional y hacerte reaccionar en cuestiones que has estado evadiendo. Ya no puedes seguir haciéndote el fuerte o la fuerte cuando en el fondo sabes que hay temas del corazón que no has sanado del todo. Te has decepcionado tanto de relaciones pasadas que ahora, cuando alguien se acerca con buenas intenciones, en lugar de disfrutarlo te pones a la defensiva o sales corriendo como si te fueran a hacer lo mismo. Baja esa guardia poquito, no todos vienen con malas intenciones, pero tampoco entregues todo de golpe, aprende a ir paso a paso.
Nuevos amores se asoman y uno en especial podría moverte el piso como hace tiempo no te pasaba. Esa persona tiene mucho que ver con lo que has estado pidiendo, pero ojo, no todo será color de rosa. Habrá pruebas, malentendidos y situaciones externas que podrían alejarlos si no saben manejar las cosas con madurez. Aquí el punto es no sabotear lo que puede funcionar por miedo o inseguridad. Si ya tienes pareja, deja de buscarle tres pies al gato, porque a veces haces tormentas en un vaso de agua y terminas fastidiando una relación que podría estar bien si le bajaras a la intensidad.
En cuestiones de familia y amistades, se visualiza un viaje que te ayudará a desconectarte del estrés y a recargar energía. Te caerá de maravilla, porque últimamente has estado cargando muchas emociones que ni tú sabes cómo acomodar. Aprovecha ese momento para relajarte, reírte y soltar todo lo que ya no necesitas.
Te vas a enterar de que una amistad no ha sido del todo sincera contigo, y eso puede sacar tu lado más explosivo. Antes de reaccionar, piensa bien las cosas, porque podrías armar un conflicto innecesario. No todo merece tu energía ni tu coraje, hay batallas que es mejor soltar y seguir adelante.
Pon atención en cómo inviertes tu tiempo, porque podrías estarlo desperdiciando en personas o situaciones que no tienen futuro. Ya no estás para andar perdiendo el tiempo en historias que no van a ningún lado. Aprende a identificar quién sí suma y quién solo está de paso.
Se marcan oportunidades de iniciar un negocio familiar o algo que tenga que ver con ingresos extra. No lo tomes a la ligera, porque puede ser una buena entrada de dinero si sabes organizarte y no lo dejas a medias. También habrá cambios de humor, días donde te sientas arriba y otros donde no tengas ganas de nada, pero es parte del proceso que estás viviendo.
Lo importante aquí es no repetir errores del pasado. Ya sabes qué decisiones te han llevado a tropezar, así que no te hagas el que no sabe. Si vuelves a caer en lo mismo, no será por destino, será por necedad. Ponte las pilas y demuestra que sí has aprendido.
ACUARIO
Ya es momento de que pongas los pies bien firmes en la tierra, porque traes la cabeza en mil cosas, menos en lo que realmente importa. Te encanta imaginar, soñar y hacer castillos en el aire, pero si no aterrizas esas ideas, se quedan solo en eso: sueños. Deja de darle vueltas a lo que no fue, al pasado que ya no regresa y a personas que ya no están en tu vida por una razón muy clara. Si no caminaron contigo hasta hoy, es porque no tenían lugar en tu futuro, así de sencillo.
Andas con pensamientos de regresar con alguien del pasado o al menos con la espinita de qué hubiera pasado si… pero eso solo te está deteniendo. Lo que no funcionó en su momento, difícilmente va a funcionar ahora si no hay cambios reales. No idealices lo que ya viviste, porque tiendes a recordar solo lo bonito y olvidar por qué terminó.
Tu carácter está más cambiante que el clima, un día estás de buenas, al otro no te aguantas ni tú solo o sola. Eso te puede meter en problemas con gente cercana, porque no todos entienden esos cambios tan bruscos. Aprende a manejar tus emociones y a no reaccionar desde el impulso, porque luego dices cosas de las que te arrepientes.
La vida te está pidiendo que la tomes más ligera, que dejes de cargar problemas que no te corresponden y que te enfoques en lo que sí puedes cambiar. No te castigues por errores del pasado ni por situaciones donde hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento.
Se marca un encuentro bastante intenso con una amistad que podría subir la temperatura más de lo esperado. Aquí la cosa es que no confundas el momento con algo más profundo si no hay bases. Disfruta, sí, pero con cabeza fría para no salir lastimado o lastimada después.
En los negocios, vienen oportunidades interesantes, sobre todo en compras, ventas o algo que tenga movimiento de dinero. Si sabes aprovecharlo y te organizas bien, puede dejarte buenas ganancias. Es momento de que pienses más en tu estabilidad económica y en construir algo que te genere ingresos a futuro.
Cuida mucho tu corazón, no lo pongas en manos de cualquiera ni te dejes llevar por palabras bonitas. Aprende a fijarte en hechos, en acciones, en lo que realmente hacen por ti. No todo el que promete cumple, así que abre bien los ojos.
Este es un momento clave para que visualices hacia dónde quieres ir. No solo en el amor, sino en tu crecimiento personal y económico. Tienes todo para lograrlo, pero necesitas dejar de dispersarte y enfocarte en lo que de verdad te va a dar resultados.
CAPRICORNIO
Una persona llega a tu vida a moverte todo, desde la cabeza hasta el cuerpo, y no te hagas, sabes perfectamente que te va a despertar esas ganas que ya tenías medio guardadas. La conexión será fuerte, intensa y con mucha química, de esas que no se piensan, se sienten… pero tampoco te confundas, porque aquí no se marca algo estable ni duradero, más bien será una historia de momentos, de piel y de disfrutar sin tantas expectativas. Si decides entrarle, hazlo con conciencia y sin engancharte de más, porque luego eres tú quien termina queriendo algo serio donde nunca hubo bases.
No te claves en lo que no funcionó antes, aprende a quedarte con lo bonito y a soltar lo que ya cumplió su ciclo. Te cuesta mucho trabajo dejar ir, te aferras a recuerdos, a personas, a situaciones que ya no tienen lugar en tu presente, y eso es lo que te detiene. No puedes avanzar si sigues cargando lo mismo de siempre. Limpia tu entorno, tu mente y tu corazón de todo eso que solo te pesa.
En cuestiones físicas, bájale dos rayitas al descuido. Se marcan caídas, golpes o accidentes leves por andar distraído o con la mente en otro lado. También tu cuerpo ya te está pidiendo atención, sobre todo en articulaciones y en lo que estás comiendo. Tanto azúcar, grasa y harinas no te están ayudando en nada, al contrario, te están pasando factura. No esperes a sentirte mal para reaccionar, empieza desde ya a cuidarte, porque tu cuerpo es el único que tienes.
Tu buen corazón será clave en una relación que empieza a tomar forma con alguien que llegó recientemente. Esa persona sí podría tener un lugar importante en tu vida si sabes manejar las cosas con calma y sin querer controlar todo. Porque ese es tu detalle, te gusta tener el control, saber qué pasa, cómo pasa y cuándo pasa, pero en el amor no todo se puede manejar así. Aprende a soltar un poco, a confiar y a respetar el espacio del otro, porque si aprietas de más, se rompe.
No descuides a tus amistades. Te encierras mucho en tus cosas, en tu trabajo, en tus pendientes y cuando quieres voltear a ver a los demás ya no están disponibles. Las relaciones también se cuidan, también se alimentan, así que date el tiempo de convivir, de compartir y de estar presente.
En la familia, buenas noticias, se fortalecen lazos y habrá momentos que te harán sentir más conectado con los tuyos. Un sueño te dejará pensando bastante, ponle atención porque podría traer un mensaje importante que no debes ignorar.
Y algo muy importante: acércate a quien de verdad te busca y se interesa por ti, pero aléjate sin dudar de quien solo aparece cuando necesita algo. No todos los que están cerca lo hacen por cariño, aprende a diferenciar y a cuidar tu energía.
SAGITARIO
Traes muy presente a alguien del pasado, recuerdos que van y vienen, pensamientos que no te dejan en paz, pero ya es momento desoltar. No puedes seguir viviendo en lo que ya fue, ni idealizando lo que no funcionó. Si no se dio en su momento fue por algo, así que deja de darle vueltas y enfócate en lo que tienes hoy y en lo que puedes construir a partir de ahora.
Es tiempo de cambiar tu forma de ver la vida, de dejar de postergar decisiones y de ir por algo más estable y real. Te distraes fácil, te dispersas, te emocionas con muchas cosas pero no concretas, y eso es lo que te tiene estancado en ciertos aspectos. Enfócate, aterriza ideas y ve paso a paso, porque tienes todo para lograrlo, pero necesitas disciplina.
Se marca la llegada de un amor de lejos, alguien diferente, con otra energía, que te va a mover emociones y a cambiar tu estado de ánimo de una manera muy fuerte. Puede ser algo bonito, pero también confuso si no tienes claro qué quieres. No te ilusiones de más sin conocer bien a la persona, ve despacio y deja que las cosas fluyan.
En lo económico, buenas noticias. Llega dinerito extra o se consolida un negocio que ya traías en mente. Se abren puertas importantes, pero aquí el detalle será con quién te asocias o en quién confías, porque habrá personas que querrán pasarse de listas o aprovecharse. Lee bien, revisa todo y no firmes nada a la ligera.
Un ex amor regresa o intenta contactarte, pero no te hagas, ya sabes perfectamente cómo terminó todo. No caigas en lo mismo ni te dejes llevar por la nostalgia. Esa historia ya se cerró y no vale la pena reabrirla.
Tus sueños estarán muy activos y podrían mostrarte situaciones que están por pasar o darte señales sobre decisiones que necesitas tomar. No los ignores, porque tu intuición estará más fuerte que nunca.
Si tienes pareja, es momento de hablar claro sobre el futuro. Qué quieren, hacia dónde van, qué planes tienen juntos. Puede que descubras que no están en la misma sintonía, y eso es mejor saberlo ahora que después. La comunicación será clave para evitar problemas.
Se viene una sorpresa que te va a sacar una sonrisa, algo que no esperabas pero que te hará sentir bien. Disfrútalo sin cuestionarlo tanto, porque no todo tiene que tener explicación.
La vida te está dando oportunidades, pero depende de ti tomarlas o dejarlas pasar. No tengas miedo de avanzar, de arriesgarte y de buscar algo mejor. Ya es momento de dejar de sobrevivir y empezar a vivir como realmente quieres.
ARIES
Muchas de las situaciones que hoy estás viviendo no son casualidad, vienen arrastrándose desde decisiones que tomaste en el pasado y que ahora te están cobrando factura. No te hagas el sorprendido o sorprendida, sabes perfectamente en qué la regaste y qué cosas no hiciste bien. Lo importante aquí no es culparte, sino aprender de eso y no volver a caer en lo mismo. Porque si sigues repitiendo patrones, entonces ya no es error, es necedad.
Se marca una indiscreción con una persona importante, ya sea por hablar de más, por confiar en quien no debías o por actuar sin pensar. Ten mucho cuidado con lo que dices, con lo que compartes y con quién lo haces, porque podrías meterte en un problema innecesario que afecte una relación que sí vale la pena. No todo se cuenta, no todo se presume y no todo se ventila.
También hay alerta con vicios o malas decisiones que podrían afectar tu salud o tu estabilidad emocional. No te dejes llevar por el momento, por la presión o por querer encajar en ambientes que no son para ti. Tú sabes bien qué te hace bien y qué no, así que ponte firme y no caigas en lo que después te va a costar salir.
Aprende a poner límites y a mandar bien lejos a personas que solo llegan a tu vida a crear conflictos, chismes o estrés. No estás para cargar con problemas ajenos ni para aguantar actitudes que no te suman. Rodéate de gente que te aporte, que te motive y que te respete, porque de lo contrario solo te desgastas.
Se abre una oportunidad en negocios, sobre todo en ventas o algo relacionado con alimentos. Aquí hay buen augurio, crecimiento y posibilidades de mejorar tu economía si sabes moverte con inteligencia. No le saques, arriésgate pero con estrategia, porque esto puede darte muy buenos resultados.
Un vecino o persona cercana anda hablando de más sobre ti, sacando cosas del pasado o inventando situaciones que podrían incomodar hasta a tu familia. No caigas en provocaciones ni entres en su juego, porque lo único que buscan es hacer ruido. Mantente firme y deja que el tiempo ponga todo en su lugar.
En la familia se marcan chismes, malentendidos y hasta noticias inesperadas como un embarazo que dará mucho de qué hablar. Tú mantente al margen, no tomes partido y evita meterte en problemas que no te corresponden.
Cuida tu salud, sobre todo en temas respiratorios. Cambios de clima o descuidos podrían afectarte, así que no te confíes. También es buen momento para hacer un cambio de look o invertir en tu imagen, eso te dará seguridad y te abrirá puertas en lo social y hasta en lo sentimental.
La vida te está dando una sacudida para que cambies, para que dejes atrás lo que te hace sentir menos y para que empieces a vivir con más ganas, más actitud y más amor propio. No esperes a que todo esté perfecto para disfrutar, porque ese momento no existe. Vive ahora, con lo que tienes, pero con la mentalidad de que puedes lograr mucho más.
TAURO
De una vez por todas aléjate de relaciones prohibidas o de esas que desde el inicio sabes que vienen torcidas, porque no te hagas, te encanta meterte donde no debes y luego andas llorando cuando todo se sale de control. Aquí no es juego, podrías meterte en un problema fuerte que afecte tu reputación, tu familia y hasta tu tranquilidad. No todo lo que te mueve la piel te conviene, así que aprende a diferenciar entre calentura y algo que realmente vale la pena.
Una amistad andará metiendo ruido, chismes o comentarios que no vienen al caso. No caigas en provocaciones ni te enganches, tú sigue en lo tuyo y deja que la gente hable lo que quiera. Recuerda que cuando hablan de ti es porque algo estás haciendo bien, pero tampoco les des material. Aprende a quedarte callado cuando se necesite, porque a veces el silencio te evita muchos problemas.
Aguas con accidentes, sobre todo si manejas o andas de un lado a otro sin poner atención. Traes la mente muy dispersa y eso puede jugarte en contra. No te confíes, no te aceleres y cuida cada movimiento, porque un descuido podría costarte caro.
Entrarás en una etapa medio bipolar, unos días estarás con toda la actitud, buena vibra y ganas de comerte el mundo, y otros no querrás saber nada de nadie. No te preocupes, es parte del proceso, pero trata de no desquitarte con quien no tiene culpa. Aprende a manejar esos cambios sin afectar a quienes sí están para ti.
Tienes un corazón enorme, eso nadie lo duda, pero también tienes la mala costumbre de querer cambiar tu forma de ser para encajar con gente que ni al caso contigo. Ya bájale a eso, quien te quiera te va a aceptar tal cual eres, sin modificaciones ni versiones falsas. No te rebajes por nadie ni trates de agradar a quien ni te valora.
Deja de pensar en lo que no fue, en lo que no funcionó o en lo que te hubiera gustado que pasara. Eso ya quedó atrás y seguirle dando vueltas solo te estanca. Tu energía debe estar enfocada en lo que sí puedes construir, en lo que sí vale la pena y en lo que realmente te va a dejar algo.
Se vienen discusiones con amistades, de esas que te sacan de quicio, pero aquí la clave será saber cuándo hablar y cuándo mejor retirarte. No todo conflicto necesita tu atención, a veces alejarte es la mejor decisión.
Es momento de que te enfoques en algo seguro, en algo que te deje crecimiento y estabilidad. Ya no estás para perder tiempo en tonterías ni en situaciones que solo te desgastan. Ve por lo que te dé paz, dinero y tranquilidad.
Cierra ciclos, suelta lo que te pesa y deja de cargar historias que ya no te corresponden. Vienen cosas buenas, pero necesitas espacio para que lleguen.
GÉMINIS
Ya es momento de que te dejes de rodeos y empieces a ver la vida como es, sin adornos ni excusas. Traes mil ideas en la cabeza, proyectos que te emocionan, planes que hasta te quitan el sueño, pero ahí sigues, dándole vueltas y sin aterrizar nada. No es falta de capacidad, es falta de decisión. Si no defines qué quieres y hacia dónde vas, vas a seguir brincando de una cosa a otra sin concretar nada. Ponte serio o seria contigo mismo y empieza a construir eso que tanto dices que quieres.
Se te van a presentar oportunidades importantes en estos días, pero ojo, porque por pensarlo demasiado podrías quedarte sin ninguna. Te encanta analizar todo, darle mil vueltas, ver todos los escenarios… y cuando por fin decides, ya es tarde. Aquí necesitas confiar más en tu intuición y no paralizarte. Porque si sigues dudando de todo, te vas a quedar viendo cómo otros aprovechan lo que era para ti.
En el amor vienen movimientos fuertes. Podrías empezar a sentir algo por una amistad o por alguien que llegó recientemente a tu vida y que al inicio ni te movía tanto. Pero poco a poco te irá ganando terreno, te hará pensar de más y hasta sacarte sonrisas que ya ni esperabas. Solo cuida no idealizar demasiado ni adelantarte a cosas que aún no pasan, porque luego te haces historias que ni al caso.
También se marca la posibilidad de un amor a distancia, alguien que está lejos pero que logra conectar contigo de una forma muy especial. Aquí el detalle será si tienes la paciencia y las ganas de sostener algo así, porque no todo es bonito cuando hay kilómetros de por medio. Aun así, podría enseñarte mucho y hacerte ver las cosas desde otra perspectiva.
Eso sí, vienen mejoras en muchos aspectos de tu vida, pero necesitas aprender a cuidar tu energía. Hay personas que te la drenan bien sabroso, que te llenan de dudas, de comentarios negativos o de mala vibra, y tú como si nada, ahí sigues escuchando y dándoles entrada. Ya basta de eso. No todo el mundo merece acceso a tu vida ni a tu mente.
Se marca una traición de alguien cercano, ya sea amistad o familia, y eso te va a doler más de lo que quisieras aceptar. No por lo que hicieron, sino por quién lo hizo. Te va a decepcionar y te va a abrir los ojos. Aquí la lección será aprender a no confiar tan rápido y a observar más las acciones que las palabras.
También hay amistades que solo aparecen cuando necesitan algo y desaparecen cuando tú los necesitas. Ya es momento de que pongas un alto y dejes de estar disponible para todo mundo. Tu tiempo vale, tu energía vale y no tienes por qué estar regalándolos a quien no lo merece.
En general, este es un periodo de crecimiento, pero también de decisiones. La vida te está empujando a madurar, a elegir mejor y a dejar de vivir en la duda constante. Si quieres resultados diferentes, necesitas hacer las cosas distinto.
No tengas miedo a equivocarte, porque peor es quedarte con la duda. A veces es mejor intentar, aunque no salga perfecto, que quedarte pensando en lo que pudo haber sido. Así que muévete, decide y deja de postergar tu propia vida.
CÁNCER
Si ya tienes quien te consienta, te procure y te dé tu buena dosis de cariño, bájale dos rayitas a ese coqueteo que traes por redes, porque una cosa es jugarle al interesante y otra muy distinta es andar calentando la sopa en otras cocinas. No te metas en problemas gratis, porque podrías provocar una discusión fuerte con tu pareja por algo que fácilmente podrías evitar. No todo se presume, no todo se responde y no toda atención externa te conviene.
Tu corazón sigue siendo enorme, noble y hasta medio confiado, y eso mismo es lo que atrae personas importantes a tu vida, pero también es lo que te mete en problemas cuando no sabes poner límites. Ya es momento de que te ames lo suficiente como para no depender de nadie, como para no rogar cariño y como para entender que tu paz no debe estar en manos ajenas. Cuando aprendas a estar bien contigo, todo lo demás empieza a fluir mejor.
Se viene una etapa intensa en lo emocional. Vas a sentirte sensible, incluso un poco herido o herida por situaciones recientes que te hicieron dudar de la gente que te rodea. Y no estás loco o loca, han pasado cosas que te han hecho desconfiar, que te han movido el piso y que te han dejado pensando si vale la pena seguir creyendo en ciertos vínculos. Aquí no se trata de cerrarte, sino de aprender a elegir mejor.
Es momento de hablar claro, de poner las cartas sobre la mesa y de dejar de hacerte el que no ve. Si alguien no quiere estar contigo, no lo va a estar aunque te esfuerces el doble. Deja de perder tiempo donde no hay interés real, porque solo te desgastas emocionalmente. A veces te metes en situaciones complicadas por pura necedad, por no querer aceptar lo evidente, y luego eres tú quien termina pagando las consecuencias.
Ten cuidado con lo que piensas y con lo que deseas, porque traes la energía bien cargada y lo que pasa por tu mente tiene fuerza para manifestarse. Si te llenas de ideas negativas, de miedos o de inseguridades, eso mismo es lo que atraes. Mejor enfoca tu mente en lo que quieres construir, en lo que deseas que crezca y en lo que te da paz.
Aprende a decir que no sin sentir culpa. No tienes que estar disponible para todo mundo ni resolverle la vida a los demás. Te cargas problemas ajenos como si fueran tuyos y eso solo te agota. Primero estás tú, tu estabilidad y tu tranquilidad.
El amor en este momento es incierto, no porque no exista, sino porque no es el tiempo adecuado para que se dé como tú quisieras. Y eso no significa que estés destinado a estar solo o sola, significa que necesitas trabajar en ti antes de compartirte con alguien más.
Cuida mucho lo que dices, porque podrías lastimar o alejar a una persona que sí te está mostrando interés real. A veces por impulsivo o por hablar sin filtro terminas arruinando algo que valía la pena. Piensa antes de hablar y mide tus palabras, porque no todo se puede reparar después.
Este es un momento para madurar, para soltar lo que duele y para aprender a elegirte primero sin culpa.