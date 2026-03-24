Hombre de Kentucky mató a tiros a su esposa porque le pidió que la ayudara a limpiar su casa

Un hombre de 57 años fue arrestado luego de que, presuntamente, disparara mortalmente contra su esposa durante una discusión en su vivienda en Louisville, Kentucky.

El sospechoso, identificado como Patrick Brents, está acusado de haber asesinado a su esposa, Carolyn Ross, el pasado 14 de marzo, según consta en los registros judiciales obtenidos por WDRB.

Discusión escaló hasta el uso de un arma de fuego

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, la pareja discutía sobre tareas del hogar antes de un viaje cuando el conflicto escaló.

Los informes indican que la discusión derivó en temas familiares, momento en el que Brents habría ido a una habitación para tomar un arma de fuego.

Posteriormente regresó y, según testigos, Ross le suplicó que no disparara.

Según documentos judiciales, el disparo impactó a la víctima en el abdomen. En la vivienda se encontraba otro familiar, presuntamente el hijo de la pareja, quien habría presenciado el hecho.

Tras el disparo, el joven salió a pedir ayuda, lo que llevó a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Víctima murió en el hospital

La policía acudió al domicilio alrededor de las 4:00 p.m. y encontró al sospechoso aún en el lugar.

Ross fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue declarada muerta debido a la gravedad de sus heridas.

Brents fue detenido y enfrenta cargos relacionados con violencia doméstica. Permanece bajo custodia con una fianza fijada en $250,000 dólares y deberá comparecer ante el tribunal en los próximos días.

El acusado declaró a los investigadores que tomó el arma con la intención de abandonar la vivienda, pero que el disparo se produjo accidentalmente.

En medio del dolor, la familia de Ross la describió como una mujer dedicada y amorosa que impactó positivamente a su comunidad.

“Siempre cuidaba de los demás… hizo una gran diferencia en esta ciudad”, expresó su hija en un emotivo mensaje.

Las unidades de homicidios y violencia doméstica continúan investigando el caso.

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