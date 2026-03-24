Hombre en Nueva Jersey irrumpe en una casa e intenta agredir sexualmente a una menor

Un individuo fue arrestado en Hackensack, Nueva Jersey, luego de que presuntamente ingresara ilegalmente a una vivienda durante la madrugada e intentara agredir sexualmente a una joven mientras dormía.

El sospechoso, identificado como Jermin Fordyce, de 36 años, enfrenta múltiples cargos, entre ellos allanamiento de morada, robo, intento de agresión sexual agravada en primer grado y agresión agravada en segundo grado, según informó la Fiscalía del Condado de Bergen.

Ingreso por una ventana y ataque en la habitación

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada, cuando agentes respondieron a una llamada por robo en una vivienda.

La investigación señala que Fordyce habría ingresado a la casa a través de una ventana del baño antes de dirigirse a uno de los dormitorios, donde la víctima dormía.

Una vez dentro, presuntamente se quitó parte de la ropa, se subió sobre la joven e intentó agredirla sexualmente. Durante el ataque, también habría intentado estrangularla.

Residente intervino y evitó el crimen

El incidente fue interrumpido cuando otro residente escuchó ruidos de forcejeo provenientes de la habitación y acudió a verificar lo que ocurría.

El individuo logró someter al sospechoso hasta la llegada de la policía, evitando que el ataque continuara.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Fordyce retenido dentro de la vivienda. Posteriormente fue puesto bajo custodia y permanece detenido a la espera de su comparecencia ante un juez.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre el estado de la víctima, a quien identificaron únicamente como una residente del hogar.

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