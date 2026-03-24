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Hombre en Nueva Jersey irrumpe en una casa e intenta agredir sexualmente a una menor

Un hombre de 36 años fue detenido en Nueva Jersey tras presuntamente irrumpir en una vivienda e intentar agredir sexualmente a una menor mientras dormía

El sospechoso fue reducido por un residente que intervino al escuchar ruidos de forcejeo.

El sospechoso fue reducido por un residente que intervino al escuchar ruidos de forcejeo. Crédito: Shutterstock

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Por  Erika Hernández

Un individuo fue arrestado en Hackensack, Nueva Jersey, luego de que presuntamente ingresara ilegalmente a una vivienda durante la madrugada e intentara agredir sexualmente a una joven mientras dormía.

El sospechoso, identificado como Jermin Fordyce, de 36 años, enfrenta múltiples cargos, entre ellos allanamiento de morada, robo, intento de agresión sexual agravada en primer grado y agresión agravada en segundo grado, según informó la Fiscalía del Condado de Bergen.

Ingreso por una ventana y ataque en la habitación

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada, cuando agentes respondieron a una llamada por robo en una vivienda.

La investigación señala que Fordyce habría ingresado a la casa a través de una ventana del baño antes de dirigirse a uno de los dormitorios, donde la víctima dormía.

Una vez dentro, presuntamente se quitó parte de la ropa, se subió sobre la joven e intentó agredirla sexualmente. Durante el ataque, también habría intentado estrangularla.

Residente intervino y evitó el crimen

El incidente fue interrumpido cuando otro residente escuchó ruidos de forcejeo provenientes de la habitación y acudió a verificar lo que ocurría.

El individuo logró someter al sospechoso hasta la llegada de la policía, evitando que el ataque continuara.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Fordyce retenido dentro de la vivienda. Posteriormente fue puesto bajo custodia y permanece detenido a la espera de su comparecencia ante un juez.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre el estado de la víctima, a quien identificaron únicamente como una residente del hogar.

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