Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 24 de marzo 2026
No andes deseando cosas que ni tú mismo sabes si podrás sostener, porque luego la vida te cumple y ahí andas viendo cómo le haces. Aterriza bien tus ideas, pisa firme y no olvides de dónde vienes ni lo que te costó llegar hasta aquí. Se te vienen oportunidades buenas, pero no todas son para ti, así que aprende a elegir sin dejarte apantallar. Hay una mujer de energía intensa, muy de agua, que puede meterte en chismes si le sueltas la lengua, así que guarda tus secretos como oro, porque la envidia anda suelta y no perdona.
Si tienes pareja, bájale dos rayitas al orgullo, porque podrías abrir la boca de más y sacar temas viejos que ya ni al caso, y eso solo prende la mecha. No confundas carácter con necedad; aprende a escuchar y a ceder cuando se deba. Hay amistades que te miran con otros ojitos, pero tú andas desconfiando hasta de tu sombra, y así no se puede ni amar ni avanzar. Relájate, no todo mundo quiere fregarte, pero cuida lo que cuentas.
Vienen proyectos que te van a emocionar, sobre todo uno que tiene que ver con movimiento o viaje, así que ve armando bien el plan y no lo dejes al último. Eso sí, deja de querer cambiar a la gente; no eres molde ni escuela, cada quien vive como puede y como quiere. Mejor ocúpate de tu vida, que la traes medio descuidada. Te has metido en problemas ajenos que ni te corresponden y solo te quitan energía.
Enfócate en lo tuyo, en tus metas, porque cuando te decides nadie te para. Viene apoyo de un familiar que te va a echar la mano en algo importante, pero tampoco abuses ni te encajes. Cuida tu carácter, porque traes una mezcla de fuego y orgullo que a veces arrasa con todo, y luego andas recogiendo pedazos. Aprende a pensar antes de reaccionar, no todo es guerra.
En el dinero se ve mejoría, pero no gastes en cosas que solo llenan el vacío de un momento; mejor invierte en algo que te deje. Cuida también tu descanso, porque traes la mente acelerada y eso te puede jugar en contra. Y en el amor, no andes probando suerte donde sabes que no hay futuro. No te hagas el fuerte; mejor sé inteligente y elige lo que sí te suma, porque ya no estás para perder el tiempo.
Si alguien regresa del pasado, no corras como si fuera premio; primero observa qué trae y si de verdad vale la pena, porque ya aprendiste que no todo lo que brilla es oro. Mantén los pies en la tierra, pero la mirada en alto, porque lo mejor para ti todavía está en camino. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo bien, sin miedo y sin pedir permiso, porque cuando te decides, hasta el destino se acomoda a tu favor, y nadie podrá detenerte jamás.
VIRGO – 24 de marzo 2026
Se te abre una puerta en cuestiones de negocio, sobre todo en ventas, y si te pones las pilas puedes mejorar bastante tu economía. No es momento de hacerte el tímido ni de dudar de tus capacidades, porque lo que sabes hacer lo haces bien, solo te falta creértela. Si tienes pareja, una noche de pasión bien puesta puede ser la chispa que necesitan para revivir lo que ya andaba medio apagado; pero tampoco creas que con puro cariño se arregla todo, también hay que hablar claro.
Mira, si permites una falta de respeto una vez, no te hagas después la víctima cuando te la vuelvan a aplicar. Aquí es donde tienes que sacar carácter y poner límites, porque si no, la gente se acostumbra a tratarte como se le da la gana. No se trata de pelear, sino de darte tu lugar. Viene un cambio fuerte en tu manera de actuar, y ya era necesario, porque estabas aguantando más de la cuenta.
Ten mucho cuidado con las personas con las que te estás juntando, porque no todos traen buenas intenciones. Hay quienes sonríen de frente y por detrás te quieren meter el pie. Aprende a identificar esas energías y aléjate sin hacer escándalo. No necesitas confrontar todo, a veces el silencio y la distancia son la mejor respuesta. Eso sí, no permitas que nadie te saque de tus casillas, porque cuando explotas dices cosas que después te pesan.
En lo laboral se vienen movimientos interesantes: cambios de horario, de puesto o incluso una oferta que te va a poner a pensar bastante. Analiza bien antes de tomar decisiones, no te vayas solo por lo que brilla, revisa que también te convenga a largo plazo. La suerte estará de tu lado en juegos de azar, pero tampoco te emociones de más ni te gastes lo que no tienes.
Noticias del extranjero se hacen presentes y te van a sacar una sonrisa, incluso podrían abrirte puertas o darte una idea que te convenga mucho. También es momento de cambiar tu actitud con las personas que sí están para ti, porque a veces tu carácter cambia de un momento a otro y terminas lastimando a quien menos lo merece. No todo mundo tiene la culpa de lo que traes cargando.
En el amor, deja de complicarte tanto, no todo tiene que ser perfecto ni bajo tus reglas. Aprende a disfrutar más y a soltar el control, porque cuando aflojas un poco, las cosas fluyen mejor. Si estás soltero, alguien comenzará a acercarse poco a poco, pero dependerá de ti si abres la puerta o la dejas cerrada por miedo.
Cuida también tu descanso y tu alimentación, porque traes desgaste y eso se refleja en tu humor. Y ya para cerrar, entiende algo bien sencillo: no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes decidir quién se queda en tu vida. Así que elige bien, pon límites y deja de cargar con lo que no te toca, porque cuando te liberes de eso, todo comenzará a acomodarse mejor de lo que imaginas.
LIBRA – 24 de marzo 2026
Aguas en casa, porque los accidentes andan rondando y en un descuido te puedes dar un buen golpe o romper algo importante. No andes a las carreras ni distraído, porque traes la cabeza en mil cosas y eso te puede costar caro. Hay días en los que te dan ganas de mandar todo al carajo, desaparecerte y no saber nada de nadie, pero no es huyendo como se arreglan las cosas. Mejor respira, date tu tiempo y enfrenta lo que tienes pendiente, porque más pronto de lo que crees vas a entender por qué pasaron ciertas situaciones.
Se te viene un ciclo bastante bueno, pero no es de esos que llegan solos, también hay que poner de tu parte. Oportunidades en lo laboral y en el amor van a tocar tu puerta, pero si sigues dudando o pensando demasiado, se te pueden ir como agua entre los dedos. Si tienes pareja, prepárate porque los celos van a andar fuertes, sobre todo por una persona que se está metiendo más de la cuenta o por amistades que no respetan límites. Aquí es donde tienes que hablar claro y marcar territorio sin perder la clase.
Cuando empieces a ver resultados en eso que tanto has estado soñando, te vas a motivar más y vas a agarrar vuelo, pero no te aceleres. Recuerda que no todo se construye de la noche a la mañana. Habrá visitas inesperadas que te van a cambiar el ánimo y te van a sacar una sonrisa que ya te hacía falta. Aprovéchalas, porque a veces esas pequeñas cosas son las que te recargan el alma. Se te va a caer una venda de los ojos y vas a ver la verdadera intención de alguien que ha estado muy cerca de ti. No todo el que sonríe es buena persona, y tú ya deberías saberlo. No te aferres a lo que claramente no te conviene, porque luego terminas lastimado por tu propia necedad. Aprende a soltar a tiempo.
Cuida mucho tu carácter, porque cuando te enojas no mides y terminas desquitándote con quien no tiene la culpa. No todo mundo merece tu peor versión, así que piensa antes de explotar. No te dejes llevar por el coraje del momento, porque luego vienen los arrepentimientos. También bájale dos rayitas a la prisa, no quieras correr cuando apenas estás aprendiendo a caminar. Todo tiene su tiempo, su proceso y su razón. Si te brincas etapas, lo único que logras es tropezarte más adelante. Ve paso a paso, pero firme.
En lo económico se ve movimiento, pero depende de ti que sea para bien. No gastes por impulso ni por querer aparentar lo que no necesitas demostrar. Y en el amor, deja de idealizar tanto, porque nadie es perfecto. Aprende a ver las cosas como son y no como quisieras que fueran. Vienen cambios importantes, pero solo te van a beneficiar si estás dispuesto a crecer, a soltar y a dejar de repetir los mismos errores. Ya no estás para lo mismo de siempre, estás para algo mejor.
ESCORPIÓN – 24 de marzo 2026
Siempre firme, siempre de pie, aunque por dentro traigas mil cosas atravesadas que ni tú sabes cómo acomodar. Te gusta hacerte el fuerte, pero esta vez la vida te va a poner en una posición donde tendrás que reconocer que también necesitas hacer cambios. Se viene una oportunidad laboral bastante interesante, ya sea un cambio de trabajo o una mejora donde estás, y lo mejor es que traerá más dinero y menos estrés. Pero no te emociones antes de tiempo, analiza bien cada paso, porque podrías dejar algo bueno por algo que solo parece mejor.
No dejes nada para después, porque traes una mala costumbre de postergar lo importante y luego andas corriendo cuando el tiempo ya no alcanza. Ponte las pilas y saca pendientes, cierra ciclos, limpia lo que tengas que limpiar, porque vienen días donde tendrás que tomar decisiones importantes. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo consciente. Es momento de reflexionar en serio sobre lo que has venido arrastrando, esos errores, esas actitudes que ya te diste cuenta que no te están llevando a nada bueno.
La vida te va a dar oportunidades, pero no te las va a servir en bandeja de plata, tendrás que moverte, arriesgarte y confiar en tu capacidad. Eso sí, cuidado con tomar decisiones impulsivas en lo laboral, porque podrías soltar algo estable por una ilusión que no te va a dejar lo que esperas. No todo lo nuevo es mejor, y tú más que nadie sabes que lo fácil a veces sale caro.
Personas del pasado van a aparecer, ya sea en mensajes, recuerdos o de frente, pero la diferencia es que ahora ya no te mueven como antes. Donde antes dolía, ahora solo incomoda, y eso es señal de que has avanzado. No caigas en el juego de revivir historias que ya tuvieron su tiempo, porque solo te atrasan. Lo que fue, ya fue.
Es momento de madurar en muchos aspectos, sobre todo en cómo manejas tus emociones. No todo es blanco o negro, también existen los puntos medios, y ahí es donde tienes que aprender a moverte. La vida es muy corta como para seguir cargando rencores o viviendo de lo que no fue. Tienes más poder del que crees, pero a veces lo usas para destruir en lugar de construir.
En el amor, deja de querer controlar todo, porque eso te ha llevado a perder más de lo que has ganado. Si tienes pareja, es momento de hablar claro, sin juegos, sin manipulaciones. Y si no tienes, no te cierres, pero tampoco te entregues a la primera señal de atención. Aprende a elegir desde la calma, no desde la necesidad.
En lo económico se ven mejoras, pero también tentaciones de gastar de más. Administra bien, porque lo que hoy llega fácil, mañana también se puede ir rápido. Cuida tu energía, tu entorno y tu mente. Y algo muy importante: ya no cargues con personas que no suman. No es tu deber salvar a nadie. A veces, la mejor forma de avanzar es soltando. Porque cuando sueltas lo que pesa, avanzas más ligero y con más claridad en tu camino.
PISCIS
No permitas que nadie se te atraviese entre lo que quieres y lo que sabes que mereces, porque luego por quedar bien terminas quedando mal contigo. La vida te va a poner pruebas para que valores tu propio camino, así que deja de dudar y empieza a confiar más en lo que eres capaz de lograr. Cuida mucho con quién te juntas, porque no toda la gente suma y hay quienes solo se arriman para ver qué sacan. No te mezcles con personas que solo ensucian tu nombre o tu reputación, porque después el que paga los platos rotos eres tú.
Se viene un evento importante donde vas a destacar más de lo que imaginas, pero tampoco te me descuides, porque la imagen también cuenta. Ponte las pilas, arréglate, sácate brillo y hazte notar, porque oportunidades laborales pueden salir justo de ahí. También se vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás sube y baja, pero eso ya es parte de tu naturaleza, lo importante es que no te dejes llevar por lo negativo.
Una persona de piel morena clara se acerca con intenciones que al principio te van a mover el tapete, pero aguas, porque podría meterte en conflictos con la familia o hacerte pasar un mal rato. No todo lo que te atrae te conviene, así que piensa con la cabeza y no solo con el impulso. Si vas a hacer cambios en tu vida, que sean para mejorar, no por desesperación ni por querer escapar de algo, porque podrías perder cosas valiosas.
Visitas inesperadas llegan y te van a sacar de la rutina, pero también te harán ver quién sí está y quién solo aparece cuando le conviene. No te alejes tanto de tus amistades reales, porque podrías perder conexiones importantes por estar enfocado en cosas que ni valen tanto la pena. Es momento de tomar decisiones importantes, de esas que ya no puedes seguir aplazando. Te va a caer el veinte sobre una persona que tenías en un pedestal, y la decepción va a doler, pero también te va a abrir los ojos. No te aferres a lo que ya mostró su verdadera cara.
Ya no te compliques la vida de más, deja de sobrepensar todo y empieza a disfrutar lo que tienes. No te quedes con ganas de hacer cosas, de decir lo que sientes o de intentar lo que te llama la atención. La vida no es eterna, y tú a veces actúas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. En el amor, baja las expectativas irreales y aprende a ver a las personas como son. Si tienes pareja, es momento de fortalecer la relación con hechos, no solo palabras. Y si estás soltero, alguien podría empezar a interesarse en ti, pero dependerá de ti si abres la puerta o sigues encerrado en tus dudas.
En lo económico hay movimientos, pero necesitas ser más organizado. No gastes por impulso ni por emociones, porque luego te arrepientes. Cuida tu energía, tu entorno y tu paz mental. Y ya para cerrar, entiende esto: cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor. Así que deja de esperar que los demás lo hagan por ti.
ACUARIO – 24 de marzo 2026
Aguas con esas amistades fiesteras que solo aparecen cuando hay plan, pero cuando necesitas algo, ni sus luces. Ya es momento de que empieces a filtrar bien a tu gente, porque no todos merecen tu tiempo ni tu energía. Rodéate de quienes suman, no de quienes solo llegan a ver qué sacan o a meterte en problemas. Aprende a decir que no sin sentir culpa, porque no estás para cargar con nadie que no haga lo mismo por ti.
En la familia se visualiza un embarazo inesperado que va a mover muchas emociones, pero también unirá más de lo que imaginas. No te enganches en chismes ni en opiniones que no te corresponden. En cuestiones de negocio, bájale dos rayitas a la prisa, porque querer avanzar rápido te puede hacer perder dinero. No todo lo que brilla es oro, así que analiza bien antes de invertir o tomar decisiones importantes.
Se marca un encuentro de una sola noche que podría surgir con una amistad o alguien cercano. Disfrútalo si se da, pero no confundas las cosas ni te hagas historias donde no las hay, porque luego terminas enredado en sentimientos que ni al caso. En el amor, deja que el tiempo acomode lo que tenga que acomodar. No presiones situaciones que aún no están listas, porque podrías arruinar algo que tenía potencial.
Cambios de planes de último momento te van a sacar de tu zona de confort, pero también te ayudarán a ver las cosas desde otra perspectiva. Te enterarás de que una amistad ha estado hablando mal de ti; no hagas drama, mejor toma distancia y observa. A veces la mejor respuesta es el silencio. Un familiar pasará por una cuestión de salud, pero saldrá adelante, solo necesitará apoyo y paciencia.
Cuida mucho tus pies y rodillas, porque hay riesgo de caídas o golpes por andar distraído o con la cabeza en otro lado. No te expongas de más ni te descuides. Ponte firme en tus decisiones, porque hay personas que van a intentar manipularte o hacerte dudar de lo que ya sabes. Se viene un viaje que te va a caer como anillo al dedo, ya sea para relajarte o para aclarar tu mente. También hay posibilidades de cambios importantes que te sacarán de la rutina y te harán crecer. Si tienes pareja, la relación mejora bastante y una situación inesperada podría unirlos más que nunca. Aprovecha ese momento para fortalecer lo que tienen.
Eso sí, cuidado con tu carácter, porque a veces te gana la arrogancia y terminas lastimando a personas cercanas sin darte cuenta. No todo es como tú dices ni a tu manera. Aprende a escuchar y a ser más empático. Se vienen días de estrés laboral o pensamientos negativos, pero todo está en cómo decides enfrentarlo. Cambia tu manera de pensar, porque si sigues viendo todo desde lo negativo, nada va a avanzar. Sé más positivo, más consciente y más estratégico. Porque cuando alineas tu mente con tus acciones, no hay quien te detenga.
CAPRICORNIO – 24 de marzo 2026
No dejes pendientes, porque luego se te juntan y terminas metido en problemas que pudiste evitar desde el inicio. Traes la mala costumbre de dejar para después lo que sabes que urge, y cuando te cae todo encima, andas estresado sin saber ni por dónde empezar. Ponte las pilas desde ya y saca lo que tienes atorado, porque esta semana te va a pedir orden, disciplina y cabeza fría.
Una amistad te va a quedar mal en el momento que más la necesitas, y aunque te va a doler, también te va a abrir los ojos. No todos los que dicen estar son realmente leales, y ya es momento de que dejes de idealizar a la gente. Aprende a confiar, pero no a ciegas. No cuentes todo ni entregues todo, porque luego terminas decepcionado.
Deja que la vida te sorprenda, pero tampoco te quedes esperando a que todo llegue solo. Tienes proyectos en mente que llevas arrastrando desde hace tiempo, y si no te decides a dar el paso, se van a quedar en pura idea. Es momento de accionar, de moverte, de dejar de pensarlo tanto y empezar a hacerlo.
En el amor hay incertidumbre, andas dudando, pensando, analizándolo todo, pero no todo se resuelve con la mente. Dale tiempo al tiempo, porque poco a poco vas a tener más claridad sobre si esa persona vale la pena o no. No te adelantes ni te hagas historias, deja que las cosas fluyan. No permitas que chismes o comentarios de gente sin vida propia te afecten. No todo lo que dicen es cierto, y tú no estás para andar dando explicaciones. Enfócate en lo tuyo y deja que hablen, al final el tiempo acomoda todo.
Se marca un encuentro con alguien del pasado que podría moverte emociones, pero no es algo sano. No confundas nostalgia con amor, porque podrías caer en lo mismo de antes. Piensa bien antes de abrir puertas que ya habías cerrado. En lo laboral viene una noticia importante que podría cambiar tu panorama, así que mantente atento y listo para reaccionar. Si tienes pareja, se aproximan pequeños conflictos, pero nada grave. No hagas drama por cosas mínimas ni exageres situaciones, porque podrías terminar dañando algo que sí vale la pena.
También se ven roces con un familiar por diferencias de opinión. No todos van a pensar como tú, y está bien. Aprende a respetar sin engancharte, porque no vale la pena desgastarte por eso. Tú sabes caer y levantarte, eso nadie te lo quita. Y esta vez no será la excepción. La vida te va a poner una prueba que te hará cuestionarte muchas cosas, pero también te dejará una enseñanza muy valiosa.
Si tienes pareja, la rutina podría estar afectando la relación. Ya no es lo mismo de antes y se nota. Una salida, un cambio de ambiente o algo diferente puede ayudar a reavivar lo que se está apagando. No todo está perdido, pero tampoco se va a arreglar solo. Así que deja la flojera emocional y haz lo que te toca. Porque cuando tú te mueves, todo empieza a acomodarse mejor.
SAGITARIO – 24 de marzo 2026
Si te pones las pilas y dejas de hacerte el distraído, podrías conocer a una persona que te cambie por completo la forma de ver la vida. No es cualquier encuentro, es de esos que te sacuden, que te hacen cuestionarte y que te mueven el tapete sin avisar. Pero tampoco te emociones de más ni te vayas como gordo en tobogán, porque no todo lo intenso es para quedarse. Aprende a disfrutar sin perder la cabeza.
Si ya tienes pareja, deja de guardarte lo que sientes como si fueras caja fuerte. Es momento de hablar, de demostrar, de tener detalles que realmente hagan la diferencia. No todo es rutina ni costumbre, el amor también se trabaja, se cuida y se alimenta. Un detalle inesperado puede cambiar por completo el ambiente y acercarlos más de lo que imaginas.
Ten cuidado con tus actitudes, porque hay personas que te admiran más de lo que crees y están observando cada paso que das. Si te ven caer en incoherencias o en comportamientos que no van contigo, la decepción será grande. No se trata de aparentar, sino de ser congruente con lo que dices y haces. Un amor del pasado podría aparecer, pero esta vez ya no eres el mismo. Has aprendido, has cambiado y sabrás poner límites. No caigas en lo mismo, porque ya sabes cómo termina esa historia. Lo que no funcionó antes, difícilmente lo hará ahora, así que no te engañes.
No tengas miedo de decir lo que sientes, aunque te tiemble la voz. Te has endurecido por experiencias pasadas, por gente que no supo valorarte o que jugó chueco contigo, pero eso no significa que tengas que cerrarte por completo. Aprende a abrirte poco a poco, pero con quien realmente lo merece. Tu carácter es fuerte, explosivo y directo. No tienes pelos en la lengua y dices las cosas como son, pero a veces esa sinceridad se convierte en filo y termina lastimando más de lo necesario. No todo se tiene que decir de golpe ni de la forma más cruda. Aprende a medir tus palabras sin dejar de ser tú.
Hay momentos en los que te sientes solo o sola, aunque estés rodeado de gente, y eso no tiene que ver con los demás, sino contigo. Te cuesta trabajo encontrarte, aceptarte y quererte con todo lo que eres, con lo bueno y lo no tan bueno. Y hasta que no trabajes eso, nada externo te va a llenar por completo. Cuidado con querer aparentar lo que no eres, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz y ahí es donde vienen las decepciones. Sé auténtico, aunque no a todos les guste.
Se marcan nuevamente energías del pasado rondando, pero ya estás en otro nivel. No necesitas regresar para comprobar nada. En lo económico hay movimiento, pero depende de ti que sea positivo. Y recuerda algo muy claro: cuando te decides a avanzar en serio, nadie puede detenerte, pero primero tienes que creértela tú.
ARIES – 24 de marzo 2026
Has pasado por cosas que a cualquiera ya lo hubieran dejado tirado, pero tú no, tú te levantas, te sacudes y sigues como si nada, aunque por dentro traigas la tormenta. Eso sí, te volviste más desconfiado y medio vengativo, y no es para menos, la vida te enseñó a no dejarte. Pero tampoco te pases de duro, porque no todo mundo quiere fregarte. Aprende a bajar la guardia cuando se deba, no siempre estás en guerra.
Cuida mucho tu entorno y las personas con las que te rodeas, porque ya no estás para perder el tiempo con gente que no aporta nada. Te has dado cuenta de que esperar demasiado de los demás solo te ha traído decepciones, y ahí está el detalle, sigues esperando donde no hay nada. Ya es momento de entender que no todos van a darte lo que tú das, y no por eso tienes que quedarte a recibir migajas.
Es tiempo de darle vuelta a la página, pero en serio, no nomás de palabra. Suelta lo que te pesa, deja de revivir historias que ya pasaron y enfócate en lo que viene. Necesitas paz, tranquilidad y estabilidad, y eso no va a llegar si sigues aferrado a lo mismo de siempre. Las traiciones que viviste te cambiaron, te endurecieron y te hicieron ver la vida de otra manera. Ahora te cuesta confiar, te cuesta creer en el amor, y hasta cierto punto es entendible, pero tampoco te cierres por completo. No todos son iguales, aunque a veces parezca lo contrario.
Se vienen eventos importantes donde vas a ser el centro de atención, así que no te me escondas. Lúcete, arréglate, brilla como sabes hacerlo, porque cuando te lo propones, no hay quien te opaque. Eso sí, también despiertas envidias, y más de una persona trae malas vibras hacia ti. No te sugestiones, pero sí protégete, porque hay energías que sí afectan cuando te agarras de ellas.
En lo económico se ve movimiento, pero tienes que aprender a administrar mejor. No todo es gastar en lo que se te antoja, también hay que pensar en el futuro. Cuida tus impulsos, porque luego compras por coraje o por llenar vacíos. En el amor, deja de querer forzar las cosas. Si tiene que darse, se va a dar, pero no a la fuerza. Si tienes pareja, trabaja más en la comunicación, porque a veces dices las cosas de golpe y terminas lastimando sin querer. Y si no tienes, deja de cerrarte tanto, alguien podría llegar cuando menos lo esperes.
También cuida tu carácter, porque eres de mecha corta y cuando explotas no mides. No todo se resuelve gritando o imponiéndote, a veces el silencio y la inteligencia pesan más. Y entiende algo bien claro: no necesitas demostrarle nada a nadie. Todo lo que eres y has logrado habla por ti. Así que deja de desgastarte en quien no lo vale y enfócate en lo que sí te suma, porque lo mejor apenas está por comenzar.
TAURO – 24 de marzo 2026
Se te viene movimiento en cuestión de viajes, ya sea que lo tengas planeado o que salga de última hora, pero te va a caer como anillo al dedo para despejar la mente y salir de la rutina que ya te traía medio fastidiado. También se marca un embarazo en la familia o de alguien cercano, y aunque no sea directamente contigo, va a mover emociones y te hará reflexionar sobre muchas cosas.
Si tienes pareja, ya deja de hacerte el orgulloso o la orgullosa y arregla esos asuntos del pasado que siguen dando lata. No puedes avanzar si sigues arrastrando lo mismo de siempre. Es momento de agradecer lo que tienes y volver a conquistar a esa persona que ha estado contigo en las buenas y en las malas. El amor no se cuida solo, hay que alimentarlo, demostrarlo y también trabajarlo.
Has andado medio bajoneado, sin muchas ganas de nada, como si algo dentro de ti estuviera cambiando, y sí, estás en un proceso de maduración. Estás empezando a cuestionarte hacia dónde vas, qué quieres realmente y qué ya no estás dispuesto a seguir tolerando. No le tengas miedo a ese cambio, porque es necesario para que crezcas.
La vida te va a sorprender con momentos muy bonitos, sobre todo con una persona especial que ya está o que está por llegar a tu vida. No cierres la puerta por miedo, porque no todo el mundo viene a lastimarte. A veces tú mismo te saboteas por pensar de más. Ten mucho cuidado con accidentes automovilísticos o distracciones al manejar, porque traes la mente en otro lado y eso puede jugarte en contra. Maneja con precaución y no te confíes.
Una amistad podría terminar su relación, y eso te hará pensar más de la cuenta sobre tu propia situación sentimental. Si tienes pareja, comenzarás a cuestionarte si estás listo para algo más formal o si solo estás por costumbre. No tomes decisiones a la ligera, analiza bien lo que sientes. Se marca enfermedad en un familiar, pero no será algo grave, saldrá adelante. Aun así, te hará valorar más a los tuyos y darte cuenta de que has estado un poco ausente.
Cambios en tu estado de ánimo se hacen presentes, un día estás arriba y al otro no quieres saber nada de nadie. Trata de encontrar equilibrio, porque eso también afecta a quienes te rodean.
Se te va a caer la venda de los ojos con varias personas, verás quién sí y quién no. Y aunque duela, es mejor saber la verdad. Deja de esperar cosas de quien no tiene nada que ofrecerte. No puedes exigir peras al olmo. La vida está llena de oportunidades, pero tienes que atreverte a tomarlas con quien sí vale la pena. Ya no estás para medias tintas ni para relaciones a medias. Estás para algo bien o para nada. Y cuando entiendas eso, todo empezará a acomodarse mejor de lo que imaginas.
GÉMINIS – 24 de marzo 2026
Aguas con lo que estás comiendo, porque traes el estómago bien sensible y podrías agarrar una infección que te va a tumbar varios días. No es cualquier cosa, así que bájale a la comida callejera o a lo que sabes que te cae pesado. Tu cuerpo te está avisando y tú sigues haciéndote el valiente, pero luego no te andes quejando. Una amistad anda pasando por un momento complicado y va a necesitar más que tu opinión, va a necesitar tu presencia. A veces no se trata de dar soluciones, sino de estar ahí, de escuchar y de apoyar sin juzgar. No seas indiferente, porque esa misma vida te pone después en situaciones donde también necesitas de alguien.
Cambia tu forma de pensar, porque sigues dándole vueltas a cosas que no te dejan nada bueno. Enfócate en lo que sí te genera ganancias, tanto económicas como emocionales. No des paso sin guarache, deja de confiarte y analiza bien cada decisión antes de tomarla, porque luego te avientas sin pensar y terminas pagando las consecuencias. No dejes puertas abiertas con personas del pasado, porque hay fantasmas que regresan solo a mover lo que ya habías acomodado. No confundas nostalgia con amor ni costumbre con necesidad. Hay un viaje que se aproxima y también salidas, fiestas o reuniones que te van a ayudar a distraerte, pero no pierdas el control ni te metas en problemas por andar de más.
Es momento de vivir más ligero, de soltar a quien solo te ha dado mentiras, engaños y traiciones. Ya no estás para cargar con lo que no te corresponde. Y sí, si tienes que sacar ese carácter que llevas dentro, sácalo, porque a veces solo así la gente entiende que contigo no se juega. Una amistad te dará una lección importante, de esas que no se olvidan, así que abre bien los ojos y aprende. Cuida mucho lo que dices, porque tienes una lengua filosa que cuando quiere, hiere sin piedad. No todo se tiene que decir como se piensa, también hay que saber cómo y cuándo.
Se vienen sorpresas que ni tú mismo vas a creer, cambios que te van a mover, pero para bien. Una persona del pasado regresa con fuerza, queriendo entrar otra vez en tu vida, pero ahora ya no eres el mismo. Esta vez sabrás poner límites, sabrás decir hasta aquí y no más. Vienen días de reflexión, donde vas a entender por qué muchas cosas no funcionaron. No fue mala suerte, fueron decisiones, aprendizajes y momentos que tenían que pasar. Dejarás atrás a personas que alguna vez quisiste mucho, pero que hoy solo estorban en tu camino.
No te aferres a lo que ya no encaja en tu vida. Estás en una etapa donde necesitas avanzar, crecer y enfocarte en lo que sí te suma. Y aunque duela soltar, es necesario. Porque cuando te decides a dejar atrás lo que te pesa, todo empieza a fluir mejor. Y tú, mejor que nadie, sabes que cuando quieres, puedes con todo.
CÁNCER – 24 de marzo 2026
Agradece lo que tienes, lo mucho o lo poco, porque cuando aprendes a valorar, la vida te devuelve con creces. Has pasado por momentos donde sentías que no avanzabas, pero no te has dado cuenta de todo lo que ya lograste. Es momento de dejar de quejarte y empezar a reconocer tu propio esfuerzo. Cuando cambias la manera de ver las cosas, todo empieza a acomodarse mejor.
Deja de aferrarte a situaciones que ya no tienen solución. Hay cosas que por más que las pienses, no van a cambiar, y seguir ahí solo te desgasta. Enfoca tu energía en lo que sí puedes mejorar, en lo que sí depende de ti. No pierdas tiempo en lo que ya fue, porque mientras tú te quedas atorado, la vida sigue avanzando.
Tu poder para conseguir lo que quieres está más despierto que nunca, pero necesitas confiar más en ti. Deja de dudar tanto y atrévete a dar esos pasos que has estado postergando. Nadie va a venir a hacer las cosas por ti, así que muévete y ve por lo que quieres sin pedir permiso.
Se vienen días de mucha luz, de esperanza y de mejoras en lo laboral. El dinero comenzará a rendirte más, pero eso no significa que puedas gastar sin pensar. Adminístrate bien, porque así como llega, también se puede ir.
Tus sueños y metas son tu responsabilidad. No necesitas la aprobación de nadie para cumplirlos. Deja de estar dando explicaciones a personas que ni siquiera están haciendo algo por su propia vida. Tú enfócate en lo tuyo.
Momentos importantes se acercan, de esos que se quedan marcados. También se ve la consolidación de proyectos, incluso algunos que tienen que ver con el extranjero. No te limites ni te achiques, porque tienes todo para lograrlo.
Ten cuidado con accidentes, no andes distraído ni confiado. Cuida tus pasos y tu entorno, porque traes la energía un poco dispersa. Protégete, mantente atento y no te expongas de más.
Se marca suerte en juegos de azar, pero tampoco te emociones ni gastes lo que no tienes. Puede haber compras de último momento que después te hagan arrepentirte, así que piensa antes de sacar la cartera.
Es probable que en estos días te sientas un poco triste o solo, como si nada terminara de acomodarse. Pero no confundas ese momento con tu realidad completa. No todo está mal, solo estás pasando por un proceso.
Deja de pensar en lo que no fue y enfócate en lo que sí puede ser. Tienes la capacidad de salir adelante, pero necesitas cambiar tu mentalidad. Rodéate de pensamientos positivos, de personas que te impulsen y de situaciones que te sumen.
No te rindas ni te cierres, porque lo mejor todavía no llega. Y cuando llegue, tienes que estar listo para recibirlo, sin miedo, sin dudas y con la certeza de que lo mereces todo.