Violencia escolar en Florida: dos alumnos y un adulto heridos en ataque con arma blanca

Dos estudiantes y un adulto resultaron heridos durante la mañana de este martes en una escuela de DeFuniak Springs, ubicada en el condado Walton, en Florida, tras un apuñalamiento ocurrido antes del inicio de clases.

El ataque se registró alrededor de las 7:22 a.m. en la Walton Middle School, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Walton.

Sospechoso, un estudiante, fue detenido minutos después

Las autoridades indicaron que el presunto agresor, también alumno del centro educativo, fue detenido aproximadamente a las 7:30 a.m., a una cuadra del plantel.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre su identidad ni sobre el estado de salud de las víctimas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Tras el incidente, las clases fueron suspendidas en la escuela por el resto del día. Además, se estableció un punto de reunificación para estudiantes y padres en el recinto ferial del condado.

La zona fue asegurada por múltiples agencias, incluyendo la policía local y unidades adicionales de seguridad, mientras se cerraban vías cercanas como Bruce Avenue.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió antes del inicio de la jornada escolar y que la investigación continúa activa.

Un portavoz del distrito escolar del condado de Walton señaló que la seguridad de los estudiantes es la principal prioridad, y que se mantienen en coordinación con las fuerzas del orden para esclarecer lo ocurrido.

Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles en una conferencia de prensa programada para la tarde de este martes.

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