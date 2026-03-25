Dos muertos tras estrellarse helicóptero de escuela de vuelo en Florida

Dos personas murieron luego de que un helicóptero de entrenamiento se estrellara contra un almacén en Boynton Beach, en Florida, en un accidente ocurrido el 23 de marzo.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood antes del mediodía y se precipitó alrededor de las 12:30 p.m., según informaron autoridades.

Víctimas eran instructor y estudiante

Las víctimas fueron identificadas el martes por la tarde como el instructor de vuelo Alejandro Carrasco, de 28 años, y el estudiante Bryan Menna, de 52 años, según informó WPBF.

Carrasco era de West Palm Beach y Menna era originaria de Michigan, reseñó CBS.

La Administración Federal de Aviación informó que las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte liderará las pesquisas para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

Impacto contra almacén vacío evitó más víctimas

El helicóptero impactó contra el techo de un almacén valorado en millones de dólares, que se encontraba vacío al momento del accidente.

Autoridades indicaron que la estructura sufrió daños significativos, aunque no se reportaron heridos en tierra.

El siniestro generó una gran movilización de equipos de emergencia, incluyendo bomberos, policía y unidades especializadas en materiales peligrosos debido a una fuga de combustible.

Testigos señalaron haber visto la aeronave volando a baja altura poco antes del impacto.

Aeronave era usada para entrenamiento

El helicóptero, un Robinson R44, pertenece a la escuela Palm Beach Helicopters y era utilizado comúnmente para vuelos de instrucción.

Las autoridades continúan investigando la trayectoria y el destino previsto del vuelo al momento del accidente.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero