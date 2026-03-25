Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 25 DE MARZO DE 2026
Mira Leo, ya estuvo suave de hacerte menso con tu cuerpo y tu ánimo, porque sabes perfectamente que cuando te propones algo lo logras, pero últimamente te has hecho ojo de hormiga y te estás dejando caer en una flojera que ni tú te la crees. El ejercicio y una buena dieta no son solo por vanidad, son para que vuelvas a sentirte dueño o dueña de tu vida, porque ese cuerpazo y esa seguridad que tenías no se fueron, nomás están dormidos por tanta desidia. Y sí, hay días en que no te reconoces ni en el espejo, pero eso no es motivo para rendirte, es señal de que ya toca ponerse las pilas.
Vienen días donde vas a abrir los ojos, pero bien abiertos, y vas a entender por qué no te han salido las cosas como querías. No es mala suerte, es que a veces te falta carácter para sostener lo que empiezas. Te emocionas rápido, pero también te apagas igual de rápido, y así no se puede. Este 25 de marzo te pone frente a decisiones importantes: o sigues en lo mismo, o ahora sí te decides a hacer las cosas bien, sin excusas.
Ya es momento de limpiar tu círculo, porque traes gente que nomás estorba, que te sonríe de frente pero por detrás te anda acomodando el pie para que te tropieces. No te hagas el ingenuo, sabes perfectamente quién sí y quién no. Y si te duele soltar, ni modo, más te dolerá seguir cargando con quien no suma. Aquí se viene una etapa donde tu paz vale más que cualquier compañía.
En lo económico, traes una idea que te ronda la cabeza y que podría dejarte muy buenas ganancias, pero ahí estás, pensándolo mil veces, dudando de ti mismo como si no fueras capaz. Ya deja de sabotearte, porque el único que se está poniendo el pie eres tú. Si lo haces bien, ese negocio puede marcar un antes y un después en tu vida. Pero si sigues esperando a sentirte “listo”, se te va a ir la oportunidad.
Cuida mucho tus cosas, porque hay riesgo de pérdidas o descuidos que después te van a doler en el bolsillo. También se destapa un chisme familiar que te va a dejar pensando más de la cuenta, pero no te metas de más, no es tu guerra.
Y en lo emocional, deja de tirarte al drama cada vez que algo no sale como quieres. No eres débil, pero a veces te comportas como si lo fueras. Tienes todo para salir adelante, pero necesitas creértela. Este día es para que te pongas firme, te sacudas la flojera y empieces a actuar como la persona que sabes que puedes ser. Porque cuando tú quieres, Leo, no hay quien te detenga.
VIRGO — 25 DE MARZO DE 2026
Mira Virgo, deja te digo algo bien claro: el amor sí pinta bonito para ti, pero si sigues con esa desconfianza que cargas como costal viejo, no vas a llegar ni a la esquina. No puedes estar esperando que alguien te demuestre todo mientras tú te mantienes con la guardia arriba como si todo mundo viniera a hacerte daño. Entiende que no todos son iguales, pero si tú sigues viendo traiciones donde no las hay, solito o solita te vas a sabotear cualquier oportunidad de algo estable. Aquí el problema no es el amor, es la forma en que tú lo estás recibiendo.
Ahora, tampoco te hagas el ingenuo, si ya te fallaron una vez y decides perdonar, hazlo con los ojos bien abiertos, no con la venda puesta. Porque luego te quejas de que te la vuelven a hacer, pero tú solito diste entrada otra vez. Hay cosas que se perdonan, sí, pero no todas se olvidan, y mucho menos cuando ya te enseñaron de qué pie cojea la persona. No es rencor, es inteligencia emocional, aprende a diferenciar.
Se marca un encuentro o encamamiento con alguien que te mueve el tapete más de lo que quieres aceptar. Puede ser alguien importante o alguien que llega a sacarte de la rutina, pero aguas, porque podrías engancharte más rápido de lo que te conviene. Tú sabes que cuando te involucras, no es a medias, te vas con todo, y luego te cuesta un mundo salir. Así que aquí la clave es disfrutar, pero sin perder la cabeza.
Vas a sentir cierta soledad estos días, como si algunas personas se hubieran alejado sin explicación, y eso te va a pegar más de lo que quisieras admitir. Pero te voy a decir algo: no todo el que se va hace falta. A veces la vida te limpia el camino sin que te des cuenta. En lugar de estarte preguntando por qué se fueron, mejor pregúntate para qué, y ahí vas a encontrar la respuesta. Es momento de enfocarte en ti, en lo que necesitas para estar bien, no en lo que otros deciden hacer.
No te compliques con quien no quiere estar. Así de sencillo. El que se quiere quedar, se queda, y el que no, que le busque por otro lado. Tú no estás para rogar ni para andar mendigando atención. Tienes mucho que ofrecer, pero primero tienes que creértelo tú. Cuida mucho tus cambios de humor porque podrías andar más sensible o más apagado de lo normal, y eso puede hacer que te alejes de personas que sí valen la pena. No todo mundo tiene la culpa de lo que traes cargando, aprende a separar.
Se viene una salida, viaje o convivencia con amistades que te va a caer como anillo al dedo. Te vas a reír, vas a soltar lo que traes atorado y te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva. Este 25 de marzo es para que dejes de dudar tanto y empieces a confiar más en la vida… pero sobre todo, en ti.
LIBRA — 25 DE MARZO DE 2026
A ver Libra, aquí no hay vuelta de hoja: si quieres que tu relación funcione, tienes que empezar por ser honesto o honesta, aunque te cueste trabajo. Las mentiras “piadosas” no sirven de nada, al contrario, son como una piedrita en el zapato que al principio no molesta mucho, pero con el tiempo te termina lastimando bien feo. Y luego andas preguntándote por qué todo se enfría o por qué ya no hay la misma conexión. Pues ahí está la respuesta: falta de claridad y de valor para decir las cosas como son.
También ya bájale dos rayitas a andar dando consejos a medio mundo cuando tu vida anda hecha bolas. No es mala onda, pero te encanta opinar y meterte donde no te llaman, mientras tus propios asuntos se te están cayendo a pedazos. Este 25 de marzo es para que te voltees a ver a ti, para que pongas orden en tus emociones, en tus decisiones y en lo que realmente quieres. Porque luego te quejas, pero tú mismo o misma eres quien se mete en cada enredo por no saber decir que no o por querer quedar bien con todos.
Si tienes pareja, se viene una noche que te va a recordar por qué estás ahí. Pero ojo, no la arruines con tus cambios de humor o tus inseguridades. Disfruta, suéltate, deja de pensar tanto y vive el momento, porque cuando te relajas eres otro nivel. La comunicación va a ser clave estos días, así que deja el orgullo a un lado y habla claro, sin rodeos ni indirectas, porque no todos tienen tu habilidad para leer entre líneas.
En lo económico, ese negocio que traes en mente ya está tocando la puerta. Pero como siempre, te gana la duda y el miedo. Si lo haces bien, podrías mejorar bastante tu situación, pero necesitas dejar de pensar tanto y empezar a actuar. No todo va a ser perfecto, pero peor es quedarte con las ganas.
Habrá momentos en los que no entiendas por qué pasan ciertas cosas, pero con el tiempo todo te va a cuadrar. Aprende a soltar lo que ya fue, deja de rascarle a heridas viejas porque lo único que haces es seguirte lastimando. No todo lo que se fue era para quedarse.
Y ya por último, deja esos celos y esa necesidad de controlar todo. Si no confías en la persona que tienes, entonces ¿qué haces ahí? El amor no es vigilancia ni control, es confianza. Y si no la hay, mejor sé honesto contigo y toma decisiones, pero no te quedes a medias, porque eso solo te desgasta más.
ESCORPIÓN — 25 DE MARZO DE 2026
Escorpión, hay verdades que aunque no te gusten, tienes que aceptar, y una de ellas es que regresar con alguien del pasado es volver a lo mismo que ya te hizo daño. No importa cuánto te endulcen el oído o cuántas promesas te hagan, la esencia de las personas no cambia de la noche a la mañana. Así que antes de dar ese paso, pregúntate si de verdad quieres repetir la historia o si ya aprendiste la lección.
Eres de lengua filosa y eso no es malo, pero a veces no sabes medirle y terminas diciendo cosas que incomodan o que te meten en problemas innecesarios. No todo lo que piensas se tiene que decir, y mucho menos si no te lo están preguntando. Aprende a ser más estratégico, porque no te faltan ganas, pero sí te falta tacto en ciertas situaciones.
Aguas con confiar tan rápido en gente nueva, porque podrías soltar información de más o involucrarte en cosas que después te van a pesar. No todos los que se acercan traen buenas intenciones, así que observa bien antes de abrir la puerta. Más vale prevenir que andar después recogiendo los pedazos.
Se marca una situación familiar que te va a preocupar, puede ser una enfermedad o algo que requiera de tu atención. También hay un viaje en puerta que no será precisamente de descanso, más bien te va a dejar cansado, gastado y con la cartera temblando. Así que administra bien tu dinero porque podrías quedar algo apretado.
Pero no todo es pesado, también llega esa llamada o mensaje que llevas tiempo esperando, y te va a cambiar el ánimo por completo. Además, hay buena vibra en lo económico, incluso suerte en juegos de azar o negocios, pero eso sí, no te confíes ni te vuelvas loco gastando.
El trabajo no va a llegar a tocarte la puerta, eso ya lo sabes, pero a veces se te olvida. Si quieres algo mejor, tienes que moverte, buscar, insistir. En ventas o algo donde uses tu labia te iría bastante bien, porque cuando quieres, sabes convencer. Viene un cambio importante en tus planes a futuro. Te vas a dar cuenta de que no todo lo que soñabas es realista, y eso no es fracaso, es crecimiento. Ajustar tus metas también es avanzar.
Eso sí, tus emociones andarán como montaña rusa, un día arriba y otro abajo. No te aísles ni te encierres, porque eso solo empeora las cosas. Y aléjate de gente amargada que solo te contagia su mala vibra. Descansa más, porque podrías traer dolores de cabeza o cansancio acumulado. Tu cuerpo también te está pidiendo atención, no todo es mente y emociones.
PISCIS — 25 DE MARZO DE 2026
Piscis, ya es momento de que te tomes en serio eso de tu paz mental, porque no puedes seguir cargando con gente que te roba la energía y luego te preguntas por qué andas todo bajoneado. Si de verdad quieres dejar atrás esas rachas de tristeza que te pegan fuerte, empieza por limpiar tu entorno. No es normal vivir con tensión todo el tiempo, y mucho menos permitir que cualquiera venga a desacomodarte el corazón. Este 25 de marzo te cae como balde de agua fría para que entiendas que tu tranquilidad no se negocia.
Tienes que trabajar mucho en tu manera de soltar el pasado. Eres bueno para perdonar, pero también eres experto en quedarte con la espinita clavada, y así no avanzas. Aprende a perdonar de verdad, pero no a confiar igual. Hay personas que ya te demostraron de qué son capaces, y volverles a abrir la puerta como si nada es faltarte al respeto tú mismo. No confundas bondad con ingenuidad, porque luego te pasa lo mismo y ahí andas lamentándote otra vez.
La vida no se te ha olvidado, al contrario, viene con todo a devolverte lo que has dado. Se marcan dos noticias importantes que te van a levantar el ánimo y te van a hacer sentir que todo el esfuerzo sí ha valido la pena. Vas a recuperar esas ganas de salir adelante, de hacer cosas nuevas y de dejar de sobrevivir para empezar a vivir bien. Pero ojo, no todo es color de rosa, también tendrás que tomar decisiones importantes.
En el amor, traes fila, aunque no lo creas. Hay dos personas muy pendientes de ti, pero no vienen con las mismas intenciones. Una sí quiere algo bien contigo, pero la otra nomás anda viendo qué saca y no precisamente sentimientos. Aquí no te hagas el distraído, tú sabes perfectamente quién es quién, solo que a veces te gusta hacerte ilusiones donde no las hay. No te conformes con migajas cuando puedes tener algo completo.
No dejes que comentarios de gente envidiosa te tumben el ánimo. Cuando empiezas a brillar, siempre salen los que no soportan verte bien. Pero acuérdate que el problema no eres tú, es lo que reflejas en ellos. Así que sigue en lo tuyo y no te enganches en chismes o malas vibras que no te aportan nada.
En el dinero se ven movimientos positivos, pero también gastos importantes en puerta. Aquí la clave va a ser saber administrar, porque si te emocionas y gastas sin pensar, luego vas a andar batallando. Aprende a guardar para lo que viene. Y en lo emocional, se marca un encuentro con alguien que te mueve bonito. Disfrútalo sin culpa, sin dar explicaciones y sin pensar tanto en el qué dirán. Porque cuando tú te permites sentir sin miedo, es cuando realmente empiezas a vivir.
ACUARIO — 25 DE MARZO DE 2026
Acuario, ya no puedes seguir haciéndote el que no pasa nada cuando sabes perfectamente qué cosas te están frenando. Traes mañas, actitudes y pensamientos que no te dejan avanzar, y mientras no los trabajes, puedes tener mil oportunidades enfrente y no vas a aprovechar ninguna. Este 25 de marzo te pide que te pongas serio contigo mismo, que dejes de evadir lo que sabes que necesitas cambiar.
En el amor hay movimiento, pero no te emociones de más. Puede aparecer alguien que te llame la atención, que te saque de la rutina y hasta que te haga sentir mariposas, pero estabilidad no se ve tan clara. Más bien vienen momentos intensos, encuentros de una noche y salidas que te van a hacer pasarla bien, pero no necesariamente algo duradero. Así que no te hagas películas que luego ni se cumplen.
También se marca la posibilidad de retomar una amistad del pasado. Aquí la decisión es tuya: si crees que vale la pena arreglar las cosas, adelante, pero si sientes que ya no suma, no te fuerces. No todo lo que se pierde se tiene que recuperar. Aprende a cerrar ciclos sin culpa, porque no siempre es tu responsabilidad arreglar todo. Ten mucho cuidado con accidentes o descuidos, porque andas medio distraído y eso puede jugarte en contra. No es para que vivas con miedo, pero sí para que pongas más atención en lo que haces, sobre todo al manejar o en situaciones donde dependas de tu concentración.
Tu actitud también necesita un ajuste urgente. A veces te gana el pesimismo o te enfocas demasiado en lo negativo, y así difícilmente vas a atraer cosas buenas. Cambiar la forma en que ves la vida no es fácil, pero es necesario si quieres resultados distintos. No caigas en provocaciones de personas que solo buscan sacarte de tus casillas. Tú sabes cómo eres cuando te enojas, dices cosas de más y luego te arrepientes. Mejor aléjate, ignora y sigue en lo tuyo.
En lo físico, aguas con la alimentación, porque podrías subir de peso sin darte cuenta. No es momento de descuidarte, al contrario, es cuando más necesitas ordenarte. Y aunque no lo creas, vienen sorpresas buenas que te van a sacar una sonrisa. Solo necesitas moverte, confiar más en ti y no dejar pasar oportunidades por miedo o flojera. Una amistad cercana podría pasar por un momento complicado, así que mantente al pendiente, porque tu apoyo va a ser importante.
CAPRICORNIO — 25 DE MARZO DE 2026
Capricornio, ya deja de hacerte bolas con el pasado porque lo único que estás logrando es atrasarte tú solo. Esa persona que tanto te mueve todavía ya no tiene nada que hacer en tu presente, y aunque te duela aceptarlo, tienes que soltar. No puedes seguir viviendo de recuerdos ni de lo que “pudo haber sido”, porque la vida sigue avanzando y tú te estás quedando estancado por necedad. Este 25 de marzo es para que pongas punto final y te enfoques en lo que sí puedes construir ahora.
Aguas con dos personas que no te quieren ver bien, porque traen comentarios, envidias y hasta intenciones de meterte en problemas. No es paranoia, es intuición, y tú sabes perfectamente de quién se trata. Aquí lo importante es que no les des armas, no compartas de más y mantente firme en lo tuyo. No todo mundo merece acceso a tu vida.
En lo laboral se vienen oportunidades buenas, pero necesitas dejar el miedo y animarte a buscarlas. No esperes a que te lleguen, muévete, pregunta, intenta, porque hay crecimiento para ti si te atreves a salir de tu zona cómoda. Hay también una compra importante en puerta, algo que ya traías en mente desde hace tiempo, pero mide bien tus gastos para no desbalancearte.
Cambia tu manera de actuar con ciertas personas, porque hay quienes solo se acercan por conveniencia. Les das la mano y te agarran el pie, y todavía se dan el lujo de hablar mal de ti. Ya basta de ser buena gente con quien no lo merece. No es volverte frío, es aprender a poner límites. Has pasado por golpes que te han dejado lecciones, pero a veces parece que no aprendes. Te tropiezas con la misma piedra por no querer ver la realidad. Este día es para que te pongas firme, analices bien tus decisiones y dejes de actuar desde la emoción o la costumbre.
En la familia se marca una situación de salud, pero no será grave, solo requerirá atención y presencia. También te llega un chisme de amistad que te va a dejar con cara de “yo lo sabía”, y sí, vas a confirmar muchas cosas que ya sospechabas. Incluso podría haber noticia de embarazo en alguien cercano. Hay una amistad que te puede abrir puertas en lo económico, no la subestimes, porque de ahí podría salir un negocio interesante que te deje ganancias. Mantente atento.
Y en el amor, no te confundas. No vayas a soltar algo estable por una emoción pasajera. Hay alguien que está lejos y que te anda moviendo el tapete, pero si ya tienes compromiso, piénsalo bien antes de meterte en un problema. No vale la pena perder algo seguro por algo que ni sabes si va a durar.
SAGITARIO — 25 DE MARZO DE 2026
Sagitario, bájale dos rayitas a tu manera de hablar porque sin querer puedes soltar algo que no debes y terminar afectando a alguien que sí te importa. No todo se dice como viene, hay momentos donde es mejor pensar antes de abrir la boca, porque luego andas queriendo arreglar lo que ya se salió de control.
Ya es momento de que dejes de dejarte manipular. Tienes carácter, pero a veces lo escondes para evitar conflictos, y eso solo hace que otros decidan por ti. Aprende a tomar tus propias decisiones, aunque no le gusten a todos, porque al final es tu vida la que está en juego.
En el amor se marca algo intenso, pero pasajero. Puede ser una aventura, una noche o un encuentro que te sacuda, pero no necesariamente algo que se quede. Disfrútalo si se da, pero no te claves de más. También traes sentimientos encontrados por alguien del pasado que de repente se te aparece en la mente. Agradece lo vivido, pero no te quedes ahí. La vida sigue y tú también tienes derecho a ser feliz.
Se vienen cambios muy buenos en lo laboral y económico. Puede haber un movimiento que te beneficie bastante, pero también te va a exigir más responsabilidad. No todo es ganancia fácil, así que prepárate para trabajar y dar resultados. Vas a conocer personas nuevas, renovar amistades y darte cuenta de quién sí vale la pena y quién solo estaba de paso. Es una etapa de movimiento, de cambios, de abrirte a nuevas experiencias que te van a dejar aprendizajes importantes.
Si una relación terminó recientemente, este es el momento perfecto para empezar de cero. Deja de cargar con lo que ya no es tuyo y enfócate en construir algo nuevo. No te quedes atrapado en lo que ya se fue, porque eso solo te frena. No caigas en provocaciones, porque hay gente que solo está esperando que reacciones mal para después hacerte quedar como el villano. Tú enfócate en lo tuyo y no entres en juegos que no te benefician.
Eso sí, vienen días pesados en cuanto a trabajo, responsabilidades y hasta temas familiares. Podrías sentirte abrumado, con estrés o presión, pero todo es temporal. Organízate bien, prioriza y no te satures más de la cuenta. En lo económico, prepárate porque habrá gastos importantes. No es momento de despilfarrar, sino de administrar bien. Si sabes moverte, todo se acomoda, pero necesitas disciplina. Este 25 de marzo es para que te pongas en orden, tomes el control y dejes de postergar lo que sabes que ya debes hacer.
ARIES — 25 DE MARZO DE 2026
Aries, arrancas este día con la lengua bien filosa y el carácter en modo “no me busques porque me encuentras”, y la neta es que traes ganas de soltar todo lo que te has guardado. No es que esté mal defenderte, pero tampoco se trata de ir aventando verdades como si fueran piedras sin medir a quién le pegan. Tú sabes perfectamente cuándo hablar y cuándo quedarte callado, pero últimamente te gana el impulso y luego andas recogiendo lo que rompiste. Este 25 de marzo te pone en una posición donde tendrás que decidir si quieres paz o quieres guerra, porque ambas no se pueden.
Traes coraje acumulado de personas que se han metido donde no les importa o que te han hecho daño, y sí, tienes memoria larga, no se te olvida fácil. Pero también tienes que entender que vivir en modo defensa todo el tiempo te desgasta. No todos merecen tu energía, ni siquiera tu enojo. Aprende a soltar, no por ellos, sino por ti, porque mientras sigas cargando eso, no avanzas como deberías.
En el amor, si tienes pareja, ya deja de hacer las cosas en automático. Te has acostumbrado tanto a la rutina que ya ni te tomas el tiempo de descubrir cosas nuevas en la persona que tienes al lado. Hay mucho que no conoces, pero si no le inviertes tiempo, nunca lo vas a ver. Si notas frialdad o distancia, no te hagas el sorprendido, eso no salió de la nada. Necesitan cambiar el ritmo, salir, hacer algo diferente, dejar de verse siempre en el mismo plan. Si ya viven juntos, innovar es clave, porque si no, el aburrimiento se mete sin pedir permiso.
También cuida tus decisiones, porque andas queriendo hacer cambios muy drásticos sin pensar en las consecuencias. No todo se resuelve con impulso. A veces quieres tomar el control de todo y te adjudicas responsabilidades o decisiones que ni te corresponden, y ahí es donde empiezan los problemas. La vida te va a poner una prueba importante donde vas a entender muchas cosas de tu pasado y de las decisiones que has tomado.
En la salud, no te hagas el fuerte. Dolores en la espalda, molestias en el estómago o cansancio acumulado son señales de que necesitas bajarle dos rayitas. No todo es aguantar, también es cuidarte. Este día es para que uses tu carácter con inteligencia, no con impulso. Porque cuando tú decides bien, Aries, no hay quien te pare, pero cuando te dejas llevar, tú mismo te metes el pie.
TAURO — 25 DE MARZO DE 2026
Tauro, ya te hace falta una sacudida de esas que te acomodan hasta el alma, porque te has quedado muy cómodo en lo mismo y eso ya no te está funcionando. Un cambio de look no es solo por vanidad, es una forma de renovar tu energía, de recordarte que puedes empezar de nuevo las veces que quieras. A veces necesitas verte diferente para empezar a sentirte diferente, y eso te va a ayudar más de lo que imaginas.
Se viene una situación que te va a dejar un aprendizaje fuerte, de esos que no se olvidan. Pero aquí lo importante no es el golpe, sino lo que haces después. Porque de nada sirve que la vida te enseñe si tú te empeñas en repetir la historia. Ya te han visto la cara más de una vez, y no es porque seas tonto o tonta, es porque a veces quieres creer en quien no deberías. Este 25 de marzo es para que abras bien los ojos y no vuelvas a caer en lo mismo.
En lo emocional, podrías confundirte porque alguien llega a moverte el tapete. Te saca de tu zona cómoda, te hace dudar, te emociona, pero también te desestabiliza. Aquí no se trata de correr ni de entregarte de inmediato, se trata de observar, de conocer y de no perder el piso. No todo lo que brilla es oro, y tú ya sabes cómo termina eso cuando te dejas llevar sin pensar.
Hay un compromiso en puerta, ya sea en lo amoroso o en lo laboral, pero no te adelantes. Dale tiempo al tiempo, porque apresurar las cosas solo va a traer errores. Tú eres de procesos, no de impulsos, así que respeta tu ritmo. También ya deja de esperar que otros hagan por ti lo que te toca. Nadie te va a venir a resolver la vida. Este es momento de reencontrarte contigo, de escucharte, de hacerle caso a lo que sientes y no a lo que los demás opinan.
Ten mucho cuidado con una persona que se acerca con buenas intenciones aparentes, pero no trae nada claro. Podría meterte en problemas o complicarte más de la cuenta. No todo el que sonríe es amigo. Se marca noticia de alguien importante y contacto con familiares que tenías algo olvidados. Eso te va a mover emociones, pero también te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva.
Este 25 de marzo es para que despiertes, Tauro. Para que dejes de confiar a ciegas, te pongas firme y empieces a tomar decisiones desde tu valor, no desde tu necesidad.
GÉMINIS — 25 DE MARZO DE 2026
Géminis, deja de hacerte el fuerte porque cuando aparece alguien del pasado te mueve todo, aunque quieras disimularlo. Esa persona regresa, sí, pero no trae nada nuevo ni bueno. No viene con intenciones de quedarse ni de construir algo contigo, viene por lo mismo de siempre: saciar su necesidad, pasar el rato y luego desaparecer como ya lo hizo antes. Aquí no te hagas el ingenuo, tú sabes perfectamente cómo termina esa historia, así que no te metas donde ya saliste lastimado.
Se marcan encuentros intensos, de esos que te prenden la chispa y te sacan de la rutina. Amores de una noche que te harán sentir vivo, pero también podrían confundirte si no sabes poner límites. Tú tienes esa facilidad de engancharte rápido cuando alguien te mueve bonito, así que cuidado, porque podrías terminar sintiendo más de lo que deberías. Disfruta, sí, pero con cabeza fría.
En lo laboral vienen cambios bastante positivos que debes atender de inmediato. No es momento de hacerte el desentendido ni de dejar todo para después. Si te aplicas y te pones las pilas, puedes mejorar mucho tus ingresos. Traes capacidad de sobra, pero te falla la disciplina. Empiezas con todo y luego te desinflas, y ahí es donde pierdes oportunidades. Este 25 de marzo es clave para que te comprometas contigo mismo.
También se visualizan viajes durante este año, algunos ya planeados y otros que llegarán de sorpresa. Eso te ayudará a abrir la mente, conocer nuevas personas y salir de la rutina que ya te estaba pesando. Pero no pierdas el enfoque, porque luego te distraes fácil y dejas cosas importantes a medias.
Deja de creer en lo que dicen los demás sobre ti. Hay gente que no soporta verte avanzar y te mete dudas en la cabeza. Pero si tú te lo crees, tú solo te estás poniendo el pie. Nadie tiene más poder sobre tu vida que tú mismo, entiéndelo de una vez. Se ven cambios relacionados con casa o vehículo, pero necesitas organización. No todo es querer, también es actuar con inteligencia. Si te enfocas, lo logras.
Este día es para que dejes la indecisión, te pongas más firme y confíes en lo que puedes lograr. Porque cuando te decides, Géminis, no hay quien te detenga.
CÁNCER — 25 DE MARZO DE 2026
Cáncer, traes una racha de suerte que no puedes dejar pasar, pero tampoco te confíes como si todo fuera a resolverse solo. Sí hay posibilidades en juegos de azar o golpes de suerte, pero la verdadera ganancia vendrá de lo que tú hagas con las oportunidades. Este 25 de marzo te pone frente a decisiones importantes, y dependerá de tu actitud que todo fluya a tu favor o se estanque como ya te ha pasado antes.
En el amor, si tienes pareja, mucho cuidado con la rutina porque ya se les metió hasta la cocina. No es que no haya sentimientos, es que se han acostumbrado tanto a lo mismo que la emoción se está apagando. Necesitan cambiar el ritmo, salir, hacer cosas nuevas, dejar de verse solo en el mismo plan de siempre. Si no hacen algo, el aburrimiento va a empezar a cobrar factura y después no te hagas el sorprendido.
Si estás soltero o soltera, oportunidades no te faltan, pero tú solito te complicas. Un día quieres todo y al siguiente ya no quieres nada. Te emocionas rápido, pero también te enfrías igual. Así es difícil que alguien te entienda o se quede. Baja tus exigencias, pero no tus estándares, aprende a distinguir entre lo que vale la pena y lo que solo es emoción momentánea.
Tu carácter va a andar medio pesado estos días. Vas a estar sensible, reactivo y con poca paciencia. Y eso puede afectar a personas que no tienen la culpa de lo que traes cargando. No todo es ataque, también hay que aprender a respirar, a soltar y a no tomarte todo tan personal.
Se marca el regreso de un amor del pasado, pero ahora ya no eres el mismo ni la misma. Has aprendido, has cambiado y no te vas a dejar. Lo vas a ver con otros ojos y no te vas a enganchar. Lo mandarás lejos sin culpa, sin dolor y sin mirar atrás. Eso no es frialdad, es crecimiento. Estás en una etapa donde te estás limpiando de todo lo que te dolió. Ya no quieres conflictos, ni dramas, ni relaciones a medias. Buscas paz, estabilidad y tranquilidad, y eso es lo mejor que puedes hacer por ti.
En la familia se ven visitas de personas que viven lejos, momentos agradables, risas y convivencia que te ayudarán a reconectar. Pero también necesitas mejorar tu comunicación, porque a veces te cierras o cambias de humor sin explicación. Este día es para que te enfoques en tu bienestar, en tu paz mental y en lo que realmente te hace sentir bien. Porque cuando tú estás bien, todo lo demás empieza a acomodarse sin tanto esfuerzo.