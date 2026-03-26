Hackeo a Crunchyroll: 100 GB de datos confidenciales de usuarios expuestos, incluida información de tarjetas de crédito

Si eres fan de anime y usas Crunchyroll, hay algo que debes saber ahora mismo la plataforma acaba de confirmar un masivo hackeo que pone en riesgo datos personales de sus usuarios, incluyendo información sensible relacionada con pagos.

Aunque la empresa aún no ha revelado todos los detalles, las primeras evidencias indican que se trata de un ataque serio que logró extraer una gran cantidad de información de clientes, y no es algo que puedas ignorar si tienes una cuenta activa.

¿Qué pasó en Crunchyroll?

Todo comenzó cuando un hacker afirmó tener acceso no autorizado a los sistemas internos de Crunchyroll, revelando que habría obtenido datos de millones de usuarios.

La plataforma, propiedad de Sony y con decenas de millones de suscriptores a nivel mundial, confirmó una filtración ligada a información de tickets de soporte al cliente, tras un incidente con un proveedor externo de atención al usuario.

Según fuentes de seguridad, el atacante habría accedido al sistema de Zendesk que Crunchyroll utiliza para gestionar el soporte, aprovechando credenciales de un empleado de un proveedor de outsourcing (Telus Digital).

El hacker asegura haber descargado alrededor de 8 millones de registros de tickets de soporte, lo que incluye aproximadamente 6.8 millones de direcciones de correo electrónico únicas; aunque la cantidad exacta aún no está totalmente verificada, el volumen es claramente preocupante.

Qué tipo de datos podrían estar en riesgo

Aunque Crunchyroll sostiene que no ha encontrado pruebas de acceso actual a sus sistemas, el hecho de que el atacante haya manejado miles de tickets de soporte implica que pudo ver datos personales sensibles.

Entre la información que suele manejarse en esos tickets de soporte pueden estar:

Nombres completos y detalles de contacto.

y detalles de contacto. Historial de conversaciones con el soporte, donde los usuarios muchas veces comentan métodos de pago o problemas con sus suscripciones.

con el soporte, donde los usuarios muchas veces comentan métodos de pago o problemas con sus suscripciones. Datos de facturación y, en algunos casos, información parcial de tarjetas de crédito (por ejemplo, últimos cuatro dígitos o referencias de pago), lo que hace que el riesgo de suplantación o fraude sea real.

En este tipo de filtraciones, lo que más preocupa no es solo lo que se filtró, sino cómo podrían usar esa información para enviar phishing masivo o intentar cobros fraudulentos en tu cuenta.

Qué debes hacer si eres usuario de Crunchyroll

Si tienes una cuenta de Crunchyroll, no subestimes esta situación. Aunque la empresa se encuentra en la etapa de investigación, hay medidas concretas que puedes tomar hoy para protegerte:

Revisa tu bandeja de entrada con atención : mira si llegan correos aparentemente de Crunchyroll o de tu banco que te pidan “confirmar datos”, “verificar tu cuenta” o “actualizar tu método de pago”. Muchas veces, estos mensajes están mal escritos, usan dominios extraños o te redirigen a enlaces raros .

: mira si llegan correos aparentemente de Crunchyroll o de tu banco que te pidan “confirmar datos”, “verificar tu cuenta” o “actualizar tu método de pago”. Muchas veces, estos mensajes están . Revisa movimientos en tu tarjeta : revisa extractos recientes o la app de tu banco y marca como sospechoso cualquier cargo que no reconozcas , especialmente aunque parezcan pequeños.

: revisa extractos recientes o la app de tu banco y , especialmente aunque parezcan pequeños. Cambia tu contraseña de Crunchyroll y, si usas la misma en otras plataformas, cámbiala también en esas . Además, activa la verificación en dos pasos si la plataforma te lo permite.

y, si usas la misma en otras plataformas, . Además, activa la si la plataforma te lo permite. Bloquea tu tarjeta si ves algo raro: si sospechas que hay actividad fraudulenta, bloquea tu tarjeta de inmediato y solicita una nueva a tu banco. Es una medida agresiva pero efectiva para evitar que sigan usando tus datos.

En muchos casos, esperar una respuesta oficial de la empresa puede ser más peligroso que actuar de inmediato ante cualquier indicio de actividad sospechosa.

Cómo evitar ser víctima de phishing tras el hackeo

Tras una filtración de datos, los ataques de phishing se disparan. Los hackers usan los correos electrónicos obtenidos para hacerles parecer genuinos mensajes de Crunchyroll o de tu banco.

Algunas reglas básicas:

No hagas clic en enlaces de correos sospechosos . Siempre entra a Crunchyroll o a tu banco escribiendo la URL directamente en el navegador.

. Siempre entra a Crunchyroll o a tu banco escribiendo la URL directamente en el navegador. No ingreses tu información confidencial (usuario, contraseña, CVV, número de tarjeta) desde un enlace recibido por correo o mensaje.

(usuario, contraseña, CVV, número de tarjeta) desde un enlace recibido por correo o mensaje. Si algo te genera dudas, contacta directamente al soporte oficial de la plataforma o a tu banco mediante canales conocidos, no a través de los enlaces que te manden.

Si eres usuario de Crunchyroll, tienes todo el derecho a estar preocupado y, sobre todo, a tomar medidas rápidas para proteger tus datos y tu tarjeta.

Este tipo de incidentes demuestran que ningún servicio online es 100% blindado, y que la mejor defensa es un usuario informado y alerta.

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