Ronda Política: Karen Bass con el reloj en contra

La contienda para la alcaldía de Los Ángeles es por primera vez en mucho tiempo una de las más inciertas, en cuanto a que no sabemos quién será el ganador sobre todo porque la alcaldesa Karen Bass está metida en problemas. Algo pasó que cayó de la gracia de muchos angelinos.

Y es que si bien, en la más reciente encuesta de UC Berkeley Institute of Governmental Studies, copatrocinada por el diario Los Angeles Times, sale como la candidata puntera con el 25% del apoyo de los votantes, no le ayuda para nada en su deseo de reelección, el que el 56% de los encuestados no tienen una buena opinión de ella, y solo el 31% la ve favorablemente.

Habrá que hacer notar que la concejal Nithya Raman, quien apenas en enero anunció que competiría para alcalde, obtuvo el 17% de las preferencias. Nada mal para tener tan poco tiempo en campaña, mientras que el republicano Spencer Pratt, un total desconocido, aparece con el 14%.

Los resultados de la encuesta llaman la atención porque la alcaldesa no tiene contrincantes de peso. El empresario Rick Caruso, quien con sus millones le hubiera podido dar un buen susto, decidió no participar; mientras que el exsuperintendente de educación, Beutner Austin abandonó la competencia tras el inesperado fallecimiento de su joven hija.

No podemos negar que los devastadores incendios forestales de enero de 2025 le siguen pasando la factura a la alcaldesa no solo porque no cayó nada bien de que al momento de que estallaron, estaba fuera del país, en un viaje diplomático por África; sino también por el manejo posterior de los siniestros particularmente el de Pacific Palisades, que es el que queda dentro de la jurisdicción de la ciudad.

Nithya Raman quiere que Los Ángeles sea una ciudad de oportunidades para todos. Crédito: Campaña Nithya Raman | Cortesía

Recordemos que también enfrenta acusaciones de que ordenó suavizar el informe posterior sobre el incendio.

Si bien Bass ha hecho un esfuerzo serio por abatir el tema del desamparo, en áreas como el Distrito 1, en lugar de mejoría, se observa un retroceso, y muchos consideran el Parque MacArthur y sus alrededores como el nuevo SkidRow.

Un dato a tomar en cuenta del sondeo es que el 43% de los votantes afroamericanos la respaldan. De todas maneras, un número bajo.

No sabemos qué pasó con la alcaldesa Bass, pero sobrevino un desencanto y desilusión general en torno a su desempeño cuando su elección hace cuatro años despertó gran entusiasmo, y gozaba de gran popularidad. En 2022, hizo historia como la primera mujer alcaldesa de Los Ángeles, y además fue la primera mujer alcaldesa afroamericana, y la segunda persona afroamericana al frente de la ciudad.

La pregunta que muchos nos hacemos es si la alcaldesa logrará abatir ese desaliento de los votantes.

Las prioridades son las mismas: la falta de vivienda accesible, el desamparo, una mejor infraestructura, el crimen, y la carestía de la vida, las rentas altísimas. Los angelinos sienten que no se ha avanzado mucho.

Por lo que toca a la concejal Raman, su peor enemigo es que entró tarde en la contienda y como consecuencia los socialistas demócraticas de donde ella salió, resolvió no apoyarla.

Así que mientras a Bass ya la conocen los votantes y saben de lo que es o no capaz, su reto, es convencer a los electores de a pie que le den una segunda oportunidad; en tanto que para la concejal Raman, una mujer inmigrante de la India, su desafío es darse a conocer más allá de su distrito, y persuadir a la gente de que puede dar mejores resultados que la actual alcaldesa.

Ambas, sin embargo, tienen las manecillas del reloj en su contra. La elección primaria está a la vuelta de la esquina, es el martes 2 de junio.