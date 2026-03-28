Miami: el tiempo para hoy sábado 28 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 28 de marzo indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 65% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 90 y se esperan cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:17 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:36 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con lloviznas generalizadas. Las temperaturas variarán entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 90%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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