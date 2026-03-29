La Organización de las Naciones Unidas acordó reforzar la protección de la biodiversidad global con la inclusión de 40 nuevas especies en categorías de conservación, ante el acelerado deterioro de los ecosistemas y el riesgo creciente de extinción.

La decisión se tomó durante la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) de Animales Silvestres, celebrada en Campo Grande, donde representantes de 132 países y la Unión Europea coincidieron en la urgencia de intensificar las acciones coordinadas.

Según el comunicado oficial del organismo, “las Partes acordaron incluir 40 especies adicionales (…) en los Apéndices I y II de la CMS”, lo que eleva a más de 1,200 el número total de especies protegidas por este tratado internacional. Entre las especies beneficiadas destacan el guepardo, la hiena rayada, el búho nival, la nutria gigante y el tiburón martillo gigante.

La conferencia, conocida como COP15, se desarrolló durante una semana y estuvo marcada por advertencias científicas contundentes. De acuerdo con el informe interino sobre el estado de las especies (2026), “indicadores clave de biodiversidad siguen una tendencia negativa”, lo que implica un aumento del riesgo de extinción y una disminución sostenida de poblaciones.

La secretaria ejecutiva de la CMS, Amy Fraenkel, advirtió que “las poblaciones de la mitad de las especies protegidas por este tratado están en declive” y subrayó que, aunque se lograron acuerdos, “la implementación tiene que comenzar mañana”, según declaraciones recogidas en el evento.

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la pérdida y fragmentación del hábitat, la sobreexplotación, la captura incidental en pesquerías, la contaminación y el impacto del cambio climático. Organismos internacionales como la IPBES han advertido previamente que estos factores están acelerando la crisis ecológica global.

Durante la cumbre, líderes políticos como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacaron la necesidad de cooperación internacional. En esa línea, el presidente de la COP15, João Paulo Capobianco, afirmó: “Protegemos especies que quizá nunca permanezcan dentro de nuestras fronteras (…) damos un significado concreto a la solidaridad mundial”.

Además, se aprobaron planes de conservación multiespecíficos en regiones clave como la Amazonía y se reforzó la colaboración con acuerdos multilaterales, así como la integración de conocimientos de pueblos indígenas en las estrategias científicas.

Expertos y medios internacionales coinciden en que la decisión refleja una creciente preocupación global. Según análisis de prensa ambiental, “la comunidad internacional reconoce que las espONUecies migratorias son especialmente vulnerables porque dependen de múltiples ecosistemas a lo largo de sus rutas”.

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