Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 30 de marzo en México y los principales países
Mira en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y consulta cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.
El precio del dólar estadounidense este lunes 30 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 18.13 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.75 y 17.88 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 18.13 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.52 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercados. Su precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó este día a la baja. Tras mantener la jornada previa al alza, hoy su valor es de 461.92 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 59.74 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.13 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.52 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 461.92 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.74 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
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