Hasta 12 millones de estadounidenses participan en marchas de ‘No Kings’ en EE. UU.

Se estima que hasta 12 millones de personas participaron en las protestas nacionales del fin de semana contra Donald Trump. La cifra, dada a conocer un día después de las movilizaciones, es considerada la más precisa hasta el momento. Organizadores aseguran que se trata de la mayor jornada de marchas en un solo día en la historia de Estados Unidos. En general, las protestas transcurrieron de forma pacífica, con incidentes menores, como los registrados en Los Ángeles.

En total se realizaron al menos 3,300 manifestaciones en todo el país, con participación diversa. En el sur de California hubo movilizaciones en 40 ciudades, con una notable presencia de la comunidad mexicana. En San Diego —de tendencia conservadora y sede de una de las principales bases navales del país— participaron alrededor de 40 mil personas.

El común denominador de las protestas fue el rechazo a Trump y a su gobierno, al que los manifestantes calificaron con términos como “corrupto”, “racista” y “fascista”. Entre las consignas destacaron: “No kings, no dictators” y “Estados Unidos pertenece al pueblo, no a los promotores del odio”.

Los participantes también expresaron demandas como la destitución del mandatario mediante juicio político, una amnistía para trabajadores indocumentados y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Asimismo, señalaron como motivos de la movilización el descontento por la política exterior, los problemas en aeropuertos, el cierre parcial del gobierno y el aumento en el costo de vida.

En este contexto, diversas organizaciones llamaron a mantener la presión social. Se convocó a una jornada de resistencia durante los primeros días de mayo, que incluiría paros laborales y un boicot al consumo. La iniciativa fue impulsada por el Centro de Acción Social Autónomo (CASA-Hermandad General de Trabajadores).

“Los trabajadores tienen dos recursos poderosos: su fuerza laboral y su poder como consumidores”, señaló Carlos Vellanoweth, abogado de inmigración y coordinador de la organización, quien llamó a participar en una “campaña de 72 horas de resistencia” para exigir el fin de redadas, detenciones y deportaciones, así como una legalización general para trabajadores migrantes.

Organizaciones como Our Revolution y MoveOn anticiparon que la jornada “No Kings” tendría una participación histórica. Reportes preliminares, retomados por medios como el Daily Breeze, apuntan a que la cifra podría alcanzar los 12 millones de manifestantes.

La próxima jornada de protestas está prevista para el Primero de Mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Líderes comunitarios han llamado a fortalecer la unidad, especialmente entre la población latina, frente al actual contexto político.

Francisco Mendoza es escritor y un miembro distinguido de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes.

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