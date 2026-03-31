Asesinan a adolescente de 16 años en apartamento de exclusivo suburbio de Chicago

Una joven de 16 años fue asesinada a tiros la mañana del sábado dentro de su apartamento en Glenview, un suburbio ubicado al noroeste de Chicago, en el estado de Illinois.

La víctima fue identificada como Lilly Bova, quien recibió un disparo alrededor de las 11 de la mañana, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Cook.

Agentes acudieron al lugar tras recibir el reporte y realizaron maniobras de emergencia para salvarle la vida antes de trasladarla a un hospital. Sin embargo, la adolescente fue declarada muerta poco después.

Sin sospechosos y con investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre posibles sospechosos ni las circunstancias que rodearon el ataque.

En una actualización emitida el lunes, la policía aseguró que el hecho fue aislado y que no existe una amenaza activa para la comunidad.

Asimismo, hicieron un llamado a cualquier persona con información relevante a colaborar con la investigación.

El asesinato ha generado conmoción en Glenview, una zona conocida por su tranquilidad y bajos índices de criminalidad.

Amigos de la víctima la recordaron como una joven amable y siempre positiva.

“Era una gran persona, siempre tenía una sonrisa en el rostro. Es muy triste”, expresó Samuel Thompson al portal myfox8.com.

“Era una persona muy buena y de gran corazón. Duele ver algo así en una comunidad tan unida”, agregó otro amigo, Laith Bardic.

Escuela lamenta la muerte de la estudiante

Lilly Bova era alumna de Glenbrook South High School, institución que informó a su comunidad sobre la tragedia mediante una carta en la que expresó su profundo pesar.

Según el comunicado, la joven era descrita como una persona “brillante, positiva y madura más allá de su edad”, con una naturaleza amable y optimista que dejó huella entre quienes la conocieron.

La escuela anunció además que pondrá a disposición trabajadores sociales para brindar apoyo a los estudiantes afectados por la pérdida.

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