Exagentes del FBI despedidos por investigar a Trump demandan al gobierno federal; alegan represalias

Tres exagentes del FBI presentaron una demanda federal para recuperar sus empleos, al sostener que fueron despedidos de manera ilegal por su participación en investigaciones relacionadas con el presidente Donald Trump tras las elecciones de 2020.

La querella, interpuesta en un tribunal federal en Washington, busca obtener el estatus de demanda colectiva, lo que podría ampliar su alcance a decenas de agentes que han sido destituidos en los últimos meses. Según el documento judicial, los despidos formarían parte de una política sistemática de represalias dentro de la agencia, ahora dirigida por Kash Patel.

Las demandantes, Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman, aseguran que fueron separadas de sus cargos entre octubre y noviembre del año pasado sin previo aviso, sin cargos formales y sin la posibilidad de defenderse. Las tres contaban con trayectorias profesionales de entre ocho y catorce años que califican como “intachables”.

En un comunicado conjunto, señalaron que su destitución constituye una “profunda injusticia” y advirtieron sobre posibles interferencias políticas en las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.

A group of FBI agents is suing FBI Director Kash Patel, Attorney General Pam Bondi, the FBI and the Justice Department after they were terminated over their work on the investigation into Donald Trump's efforts to overturn the 2020 presidential election. https://t.co/63YoZFWngt — CBS News (@CBSNews) March 31, 2026

Acusan represalias por investigación electoral

Las exagentes participaron en una investigación que derivó en una acusación formal en 2023 encabezada por el fiscal especial Jack Smith. En ese proceso, Trump fue señalado por presuntamente conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que resultó ganador Joe Biden.

Sin embargo, ese caso, así como otro relacionado con el manejo de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, fue retirado después de que Trump regresara a la Casa Blanca en 2024. La decisión se basó en criterios del Departamento de Justicia de Estados Unidos que limitan el procesamiento penal de presidentes en funciones.

De acuerdo con la demanda, los despidos se intensificaron tras la divulgación de documentos relacionados con la investigación electoral, conocida como “Arctic Frost”, por parte del senador Chuck Grassley. Dichos archivos revelaban, entre otros puntos, citaciones dirigidas a legisladores republicanos, lo que generó tensiones políticas en el Congreso.

La denuncia también señala como responsable a la fiscal general Pam Bondi, a quien acusa de haber participado en la decisión de despido pese a su vinculación previa con la defensa legal de Trump.

The only thing being obliterated is the institutionalized weaponization of justice, ie the deep state… or did I have it wrong when I uncovered that a political party in the 21st century bought and paid for false political trash intel from a washed out foreign ‘source’, only to… https://t.co/N4k1cCchiT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 30, 2026

Buscan reinstalación y protección constitucional

Los demandantes argumentan que sus derechos fueron vulnerados bajo la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, al haber sido castigados por una supuesta afiliación política y sin garantías de debido proceso.

Dan Eisenberg, abogado de las exagentes, afirmó que el caso busca restablecer principios fundamentales dentro de las agencias de seguridad. “La lealtad de los agentes debe estar con los hechos y la verdad, no con intereses políticos”, señaló.

La demanda solicita la reincorporación inmediata de las agentes, así como una declaración judicial que reconozca la violación de sus derechos. También pretende representar a al menos 50 empleados del FBI despedidos desde enero de 2025 o en riesgo de serlo.

El caso se suma a otras acciones legales presentadas por exempleados de la agencia, incluidos agentes sancionados por participar en protestas sociales o por expresar posturas personales en sus espacios de trabajo.

Hasta el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han emitido comentarios sobre el litigio en curso. Mientras tanto, las destituciones continúan, en medio de un clima de creciente tensión sobre el papel de la política dentro de las instituciones federales de seguridad.

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