Madre es arrestada en Ohio por quemar a su hijo con agua caliente: niño sufrió graves lesiones

Una mujer identificada como Laneasha Walker, de 24 años, fue arrestada en Ohio luego de que su hijo fuera ingresado en el hospital con quemaduras severas en varias partes del cuerpo.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el medio WKRC, el menor fue llevado al Cincinnati Children’s Hospital, donde los médicos detectaron quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 10% de su cuerpo.

El personal médico alertó a las autoridades después de que la mujer no pudiera explicar cómo se produjeron las lesiones.

Hermanos acusan a la madre

Durante la investigación, la policía entrevistó a los otros tres hijos de Walker, quienes aseguraron haber presenciado el momento en que su madre presuntamente vertió agua caliente sobre su hermano.

Según los reportes, el incidente más reciente habría ocurrido el 12 de diciembre de 2025.

Testigos también afirmaron que la mujer intentó ocultar las heridas del niño utilizando pañales y medias largas.

Intento de ocultamiento y falta de atención médica

Las autoridades señalaron que Walker inicialmente se negó a buscar atención médica para el menor, pese a la gravedad de las quemaduras.

Además, habría mentido al afirmar que ya había llevado al niño a recibir tratamiento.

Médicos del hospital encontraron indicios de lesiones tanto recientes como antiguas, lo que sugiere un patrón de abuso.

Tras el arresto de Walker, sus cuatro hijos fueron puestos bajo el cuidado de familiares.

La mujer enfrenta tres cargos de poner en peligro a menores y permanece detenida en el Centro de Justicia del Condado de Hamilton.

Durante su audiencia, se le fijó una fianza de 75 mil dólares y se le ordenó no tener contacto con el niño afectado en caso de quedar en libertad.

Walker deberá comparecer nuevamente ante la corte el próximo 7 de abril.

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