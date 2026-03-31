Newsom declara el 31 de marzo como el ‘Día de los Trabajadores Agrícolas’ en California

El gobernador Gavin Newsom emitió una proclamación para declarar el 31 de marzo como el “Día de los Trabajadores Agrícolas” en California.

Newsom, en privado en su despacho en Sacramento y sin ninguna ceremonia, firmó el 27 de marzo la proclamación para hacer oficial la designación del día para honrar a los trabajadores del campo en el Estado Dorado.

On this first Farmworkers Day, we honor their contributions, recognize their ongoing struggles, and reaffirm our commitment to stand with them.



California will continue to fight for farmworkers and their families — from fair wages and safe working conditions to protection from… — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) March 31, 2026

En su proclamación, que su oficina publicó este martes, el gobernador Newsom declaró que los trabajadores agrícolas son la columna vertebral de California, ya que alberga a más de un tercio de todos los trabajadores del campo de Estados Unidos que alimentan a la nación.

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“Como el estado agrícola más grande, California produce un tercio de las verduras del país y casi dos tercios de sus frutas y frutos secos. Somos la cuarta economía más grande del mundo gracias a los trabajadores agrícolas”, declaró Newsom en su proclamación.

Newsom dijo que los trabajadores agrícolas contribuyen mucho más que su trabajo, desde movimientos sociales trascendentales hasta la alimentación, la música y el arte.

“Esta comunidad es fundamental para la prosperidad y la vitalidad de California tal y como la conocemos”, añadió el mandatario estatal.

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California fue, en el año 2000, el primer estado en designar el 31 de marzo como el “Día de César Chávez” para reconocer el legado del activista fundador del sindicato United Farm Workers (UFW), en el día de su cumpleaños.

La Legislatura de California aprobó el Proyecto de Ley AB 2156 para cambiar el nombre del día feriado después de que el diario “The New York Times” publicara una investigación sobre las décadas de presuntos ataques sexuales de Chávez contra niñas y mujeres.

Después de darse a conocer los abusos del activista social, surgieron iniciativas en ciudades y condados de California para cambiar el nombre del “Día de César Chávez”, así como los nombres de calles, instalaciones públicas y escuelas.

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En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass firmó el 19 de marzo una proclamación para designar el último lunes de marzo como el “Día de los Trabajadores Agrícolas”, con lo cual eliminó el día que reconocía al líder sindical fallecido.

Newsom reconoció que el movimiento de los trabajadores agrícolas es un logro colectivo más grande que cualquier persona.

“Los trabajadores estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y su sustento para luchar por el derecho a un trabajo justo, equitativo y digno”, expresó el mandatario estatal.

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“Sus esfuerzos por conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida, el derecho a organizarse par obtener un salario justo y otras protecciones contribuyeron a los movimientos laborales y de derechos civiles más amplios, inspirando a generaciones de nuevos líderes y construyendo un legado de defensa que continúa hasta el día de hoy”, agregó.

El gobernador de California dijo que, en los últimos años, el estado amplió las oportunidades de acceso a la vivienda para los trabajadores del campo, creó más centros de recursos para el gremio, mejoró la protección en el lugar de trabajo y la asistencia a los trabajadores.

Newsom mencionó que se abrieron nuevas oficinas de cumplimiento de los derechos laborales en el Valle Central, se amplió la asistencia legal para inmigrantes y la capacitación laboral, y se lograron avances en el acceso a la atención médica para californianos de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio.

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La proclamación del “Día de los Trabajadores Agrícolas” en California se produce cuando en el estado se llevan a cabo operativos de las agencias federales de inmigración, que han detenido a miles de inmigrantes, entre ellos trabajadores del campo, para deportarlos del país.

“California está luchando contra las acciones migratorias crueles y agresivas que aterran y perjudican a los trabajadores agrícolas y sus familias, frente a un gobierno federal hostil que ignora la humanidad y las numerosas contribuciones esenciales de esta comunidad”, reiteró el gobernador.

“Estos y otros esfuerzos continúan en colaboración con la Legislatura, organizaciones comunitarias, organizaciones de trabajadores, socios filantrópicos y partes interesadas para brindar un mejor apoyo a los trabajadores agrícolas y sus familias”, dijo.

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Newsom aseguró que California tiene una profunda deuda de gratitud con los trabajadores agrícolas, mencionando que son el corazón y el alma del estado, y reafirmó que se mantiene el compromiso de continuar brindando apoyo a los trabajadores agrícolas.

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