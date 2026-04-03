Frederik Oldenburg habla por primera vez luego de su separación de Carmen Villalobos

El noviazgo entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg llegó a su fin, tras casi tres años juntos. Pero, detrás de la noticia llegaron rumores sobre una supuesta infidelidad. Por eso, el conductor dio un paso al frente y habló por primera vez sobre su ruptura.

El también periodista deportivo asistió al podcast “Cara a cara con Rodner”, de Rodner Figueroa, y contó –con detalles– las razones del rompimiento y negó que haya sido por infidelidad.

El presentador de “Exatlón Estados Unidos”, de la cadena Telemundo, asumió su responsabilidad en medio del revuelo mediático: reconoció que mucho de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas es culpa suya, ya que Villalobos le pidió que no hicieran pública la ruptura hasta principios de 2026.

“Y yo respeté eso, me parecía justo”, explicó Oldenburg. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió consultar nuevamente con la actriz: “Oye, ¿qué ha pasado? No hemos dicho nada, no se ha expresado lo que ha sucedido con nosotros”. La respuesta que recibió fue: “Haz lo que sea conveniente”.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg mantuvieron una relación bastante pública. La imagen corresponde a una visita de ambos al matutino “Hoy Día” (Telemundo) para promover el estreno de “Top Chef VIP” en el 2024.

Crédito: Mezcalent.

¿Por qué terminaron su noviazgo?

La relación entre los dos parecía soñada, ante los ojos de las redes sociales, por eso sorprendió cuando terminaron. Por ello, durante la conversación, Rodner Figueroa le preguntó directamente si la distancia había sido un factor determinante en el fracaso de la relación.

Oldenburg respondió que fue “uno de los factores”, pero señaló que las relaciones terminan por muchas razones: “incompatibilidad, la distancia es uno, otro también es que ya no te sientes que debes estar allí, la tranquilidad, proyectos a futuro, cómo te visualizas en una relación a futuro”.

A pesar de haber sido quien tomó la decisión, el comunicador aseguró que el proceso fue “duro, doloroso y complicado”. Y lanzó una reflexión que invita a la empatía: “¿Cuántas personas no dejan su relación incluso amando a esa persona, que saben que ese no es su lugar?”

“Me fui amando mi relación”

Fue entonces cuando Figueroa preguntó lo que muchos se cuestionaban: “¿Te fuiste amándola?” La respuesta de Oldenburg sorprendió a sus seguidores: “Me fui amando mi relación, pero sabía que ya no era allí”.

El periodista deportivo quiso dejar claro que guarda “los mejores recuerdos de su relación”, pero también subrayó que “hay decisiones en la vida que se toman”. Y él, simplemente, la tomó.

Además de eso, también abordó el revuelo mediático que generó su separación y más cuando Villalobos expresó públicamente su apoyo a su expareja. Ante esta interrogante mencionó: “Yo me preocupo por lo que puedo controlar, y no por lo que no puedo controlar”.

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