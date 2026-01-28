Carmen Villalobos habría vuelto a la soltería tras tres años de noviazgo con Frederik Oldenburg

La presentadora colombiana Carmen Villalobos, quien encabeza ‘Top Chef VIP’, estaría de vuelta a la soltería tras poner punto final a su historia de amor con Frederik Oldenburg.

La también actriz no ha hablado abiertamente sobre esta noticia, pero lo habría dicho absolutamente todo con el comportamiento que ha tenido en las redes sociales, donde lleva meses sin publicar contenido en compañía del presentador de ‘Exatlón’.

La más reciente pista que dio sobre su inminente ruptura fue por medio de un video en el que se le ve en compañía de Majida Issa.

En el material, con duración de unos cuantos segundos, se ve en un inicio a Majida sola y acompañada del texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron los refuerzos”, escribió la actriz colombiana.

A continuación apareció en escena Carmen en modo empoderada, con lo que lo habría dicho todo.

La aparición de Carmen Villalobos en el video sorprendió a sus fans, quienes no pararon de comentar, incluso Carlos Adyan se sumó a la conversación, pues no lograba entender si se referían a su personaje en ’Sin Senos Sí Hay Paraíso’ o si Carmen había vuelto a la soltería en la vida real tras poco más de tres años de noviazgo.

“¿Pero estamos hablando de Catalina o de Carmen 😮?”, se cuestionó el presentador de ‘En Casa con Telemundo’.

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre este tema, la realidad es que su última publicación juntos se remonta a octubre del 2025 y se trató de una pauta pagada.

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos iniciaron su noviazgo en septiembre del 2022, sin embargo, fue hasta enero del 2023 que compartieron con el mundo que estaban felizmente enamorados.

Hay que recordar que gran parte de su relación la pasaron separados debido a los compromisos de ambos con Telemundo. Ella solía pasar parte del año en Colombia por ‘Top Chef VIP’, mientras que él en República Dominicana por ‘Exatlón’, lo que habría enfriado lo que algún día tuvieron.

