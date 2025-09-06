Carmen Villalobos conquista las redes con un enterizo de escote peligroso

Con mirada coqueta y enfundada en un look de impacto, así es como se dejó ver la actriz y conductora colombiana Carmen Villalobos en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales, dando una cátedra de estilo y sensualidad que desató furor entre su comunidad digital. ¡Aquí te contamos los detalles!

Desde su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de “Top Chef VIP” compartió una mirada detallada del modelito que portó para conducir la popular producción de Telemundo, hazaña que se ha convertido en una manera de conectar con sus seguidores en las plataformas digitales.

En esta ocasión, la colombiana lució un sensual enterizo en color ‘baby pink’ cuyos detalles de espalda descubierta y escote pronunciado resaltaron su silueta y evidenciaron sus atributos.

“Ya casi se acaba la semana, pero el sazón continúa con los platos que esta noche los participantes de #topchefvip4 preparan”, escribió Carmen Villalobos, no sin antes invitar al público a sintonizar la siguiente emisión del show, para acompañar el carrusel de imágenes que dio mucho de qué hablar entre los internautas.

Y es que esta sesión de fotos improvisada desde el foro de ‘Top Chef’ generó una ola de piropos en la sección de comentarios que no pasaron inadvertidos. Dentro de ellos se hizo mención de su profesionalismo dentro del proyecto, así como su belleza y carisma.

“La más bella, saludos desde España”, “Carmen, ese jumper está espectacular. Se te veía regio en la TV”, “Toda una reina, me encanta verte”, “Más hermosa imposible, ese look te queda perfecto” y “Siempre te ves hermosa, pero anoche te pasaste”, son algunos de los mensajes que recibió en bajo el post.

