Carmen Villalobos presumió su silueta en un conjunto de minifalda y croptop de brillantes

Vaya revuelo causó la conductora colombiana Carmen Villalobos desde su cuenta oficial de Instagram luego de colocar una inesperada publicación en donde deja más que claro por qué es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

Como ya es costumbre, la estrella de la pantalla chica se mantiene en contacto con su comunidad digital en redes sociales a través de diversos posts en los que da una probadita de lo que acontece en su día a día, específicamente en el ámbito laboral.

En esta ocasión, Carmen Villalobos presentó lo que ocurrió detrás de escena durante una de las más recientes transmisiones del reality que conduce en Telemundo, “Top Chef VIP”. Y aunque las luces y el glamour del imponente set fueron suficientes para dar de qué hablar entre los internautas, hubo otro detalle que llamó la atención: su flamante modelito.

Y es que la antagonista de “Café con Aroma de Mujer” optó por un conjunto de minifalda y crop top de lentejuelas dorada, cuyo corte ceñido y revelador dejó en evidencia la torneada figura con la que cuenta a sus 42 años de edad.

Para completar su propuesta en moda, Carmen Villalobos usó unas zapatillas de tira en color nude, así como un beauty look que realzó su belleza natural. Hablamos de un maquillaje en tonos neutrales y unas ondas suaves en su cabellera chocolate que descansaron sobre sus hombros.

En respuesta a esta hazaña en redes, la histrionisa se volvió el blanco de felicitaciones por su actitud de “sazón, alegría y buena energía” y uno que otro piropo sobre su figura y belleza inigualable.

Algunas de las reacciones que se registraron en la web son: “Tu belleza no solo habita en lo que se ve sino en la fuerza con la que te enfrentas a cada reto. Una mujer como tú no conoce de límites, solo de nuevos comienzos”, “Guapa y divina”, “Eres una belleza sin igual”, “La más hermosa”, “Es preciosa, así que cálmense envidiosas” y “Definitivamente ese color de cabello es tuyo, bella”, por mencionar algunas.

Seguir leyendo:

• Norkys logra que Carmen Villalobos coma morcilla con sabor a chocolate

• Carmen Villalobos desató suspiros con un mini vestido de espalda descubierta

• Carmen Villalobos quiebra en llanto al aire tras despedir a Elvis Crespo de ‘Top Chef VIP 4’