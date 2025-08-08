Carmen Villalobos desató suspiros con un mini vestido de espalda descubierta

Tremendo revuelo causó la estrella de la pantalla chica Carmen Villalobos luego de reaparecer en redes sociales con una publicación en la que, además de dar cátedra de estilo, hizo un despliegue de sensualidad gracias al look que portó. ¿En qué consistió? Aquí te contamos los detalles.

La presentadora de ‘Top Chef VIP’ se dejó ver desde su perfil oficial en Instagram protagonizando un carrusel de imágenes en el que mostró a detalle el look que portó para una de las más recientes transmisiones de dicha producción.

Se trató de un minivestido de lentejuelas multicolores con estampado de estrellas y un escote en la espalda que acentuó su figura. Para completar su propuesta, la también actriz usó unas sandalias de tacón en color lila que alargaron sus torneadas piernas.

Con este atuendo, cortesía del stylist Jorge J. Malavé y en colaboración con AVril Fashion House, Carmen Villalobos demostró que no tiene miedo de arriesgarse con diversos estilos ni mucho menos prendas reveladoras.

“En esta cocina no solo hay sabrosura y buena vibra, también hay drama, tensión, peleas, caos , pero sobretodo muuuuchaaaaaaa imaginación“, escribió la famosa para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz ya había desatado furor entre su comunidad digital, compuesta por casi 23 millones de internautas.

Es así como la sección de comentarios se llenó de piropos en los que Villalobos, de 42 años de edad, se volvió la protagonista gracias a su belleza y buen gusto al vestir.

“La más top”, “Guapísima, estas fotos son mis favoritas”, “Carmen, eres muy bella y con la mejor actitud”, “Tu magnetismo trasciende la pantalla”, “La más bella y sencilla. No te imaginas la admiración que te tengo mujer”, “Preciosa” y “Eres mi inspiración, mi ejemplo a seguir”, son muestra del cariño que recibió por parte del público.

