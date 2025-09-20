Carmen Villalobos evidenció su abdomen ‘de acero’ en un conjunto de mini shorts y blazer
La conductora de ‘Top Chef VIP’ compartió una mirada a detalle de su más reciente modelito para la competencia de cocina
Desde que dio inicio la ardua competencia que se vive en “Top Chef VIP”, la conductora Carmen Villalobos también ha encabezado los titulares gracias a los despampanantes modelitos con los que ha conquistado cada una de las galas.
En esta ocasión no fue la excepción y la colombiana se volvió el tema de conversación en redes sociales con un post desde su cuenta de Instagram. Y es que en este no solo dio una cátedra de buen gusto al vestir, también evidenció el abdomen ‘de acero’ y piernas torneadas que mantiene como resultado del ejercicio y buena alimentación.
El look en cuestión estuvo conformado por un conjunto de mini shorts y blazer con olanes en un estampado tropical que combinó los colores verde y baby pink. Estas piezas fueron complementadas por un diminuto croptop de escote peligroso que dejó poco a la imaginación.
Fiel a su estilo glamoroso, Carmen Villalobos utilizó unas zapatillas de pulsera y accesorios plateados. Mientras tanto, su beauty look consistió en un maquillaje con delineado marcado y un alaciado en su cabellera castaña que resaltó sus facciones.
Como resultado de esta hazaña, la estrella de la pantalla chica se convirtió en el blanco de mensajes de cariño y uno que otro piropo por parte de su comunidad digital, compuesta por casi 23 millones de usuarios.
Dentro de los mensajes que recibió destacan: “Hermosa”, “Carmen, eres espectacular”, “La mejor”, “La colombiana más diosa”, “Todos amamos a Carmen Villalobos”, “Como le van bien esos 42 años”, “Esas piernas no las tiene ni Messi” y “Completamente bella”, por mencionar algunos.
