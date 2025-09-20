Carmen Villalobos evidenció su abdomen ‘de acero’ en un conjunto de mini shorts y blazer

Desde que dio inicio la ardua competencia que se vive en “Top Chef VIP”, la conductora Carmen Villalobos también ha encabezado los titulares gracias a los despampanantes modelitos con los que ha conquistado cada una de las galas.

En esta ocasión no fue la excepción y la colombiana se volvió el tema de conversación en redes sociales con un post desde su cuenta de Instagram. Y es que en este no solo dio una cátedra de buen gusto al vestir, también evidenció el abdomen ‘de acero’ y piernas torneadas que mantiene como resultado del ejercicio y buena alimentación.

El look en cuestión estuvo conformado por un conjunto de mini shorts y blazer con olanes en un estampado tropical que combinó los colores verde y baby pink. Estas piezas fueron complementadas por un diminuto croptop de escote peligroso que dejó poco a la imaginación.

Fiel a su estilo glamoroso, Carmen Villalobos utilizó unas zapatillas de pulsera y accesorios plateados. Mientras tanto, su beauty look consistió en un maquillaje con delineado marcado y un alaciado en su cabellera castaña que resaltó sus facciones.

Como resultado de esta hazaña, la estrella de la pantalla chica se convirtió en el blanco de mensajes de cariño y uno que otro piropo por parte de su comunidad digital, compuesta por casi 23 millones de usuarios.

Dentro de los mensajes que recibió destacan: “Hermosa”, “Carmen, eres espectacular”, “La mejor”, “La colombiana más diosa”, “Todos amamos a Carmen Villalobos”, “Como le van bien esos 42 años”, “Esas piernas no las tiene ni Messi” y “Completamente bella”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Carmen Villalobos conquista las redes con un enterizo de escote peligroso

• Carmen Villalobos presumió su silueta en un conjunto de minifalda y croptop de brillantes

• Norkys logra que Carmen Villalobos coma morcilla con sabor a chocolate