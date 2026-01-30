Jessica Carrillo revela cómo están Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras su truene

La presentadora Jessica Carrillo, quien forma parte de ‘Al Rojo Vivo’, aprovechó el show de Telemundo para hablar de la ruptura de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, con quienes tiene una relación muy cercana.

Si bien los protagonistas no han hablado abiertamente sobre su inminente ruptura, la animadora ya tuvo oportunidad de hablar con ambos por separado y los dos le confirmaron la triste noticia.

Jessica Carrillo aseguró que la historia de amor de Carmen y Frederik llegó a su fin hace aproximadamente dos meses y citó a la presentadora de ’Top Chef VIP’ como su fuente.

“Está confirmado: Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminaron su relación. La actriz y el presentador de Telemundo tienen ya dos meses separados. Ella misma fue quien me lo confirmó”, relató Carrillo en las tardes de Telemundo.

En el mismo espacio compartió el sentir de Carmen Villalobos en estos momentos tan duros para ella, pues ya tenían tres largos años de relación.

“Me dijo que está bien, dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, continuó Jessica Carrillo.

Además de haber tenido oportunidad de hablar con la actriz de ‘Sin Senos No Hay Paraíso’, Jessica Carrillo también contactó a Frederik, quien dijo estar tranquilo luego de que su ruptura saliera a la luz tras un video viral que protagonizó su hoy ex pareja en compañía de Majida Issa.

“Me dijo que está bien, está tranquilo y enfocado en la recta final de ‘Exatlón’”, concluyó.

