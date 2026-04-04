Trump solicita $152 millones de dólares para reacondicionar y poner a operar a la prisión de Alcatraz

Al presidente Donald Trump se le metió en la cabeza la idea de reacondicionar la prisión de Alcatraz con el objetivo de reabrirla como un centro de reclusión para delincuentes federales violentos y por ello solicitó $152 millones de dólares al Congreso.

En el presupuesto propuesto por la Casa Blanca para el año fiscal 2027, aparece una solicitud inusual, pues se insta al Congreso a asignarle fondos a la Oficina de Prisiones (BOP) con el objetivo de cubrir los costos del primer año del proyecto relacionados con la reconstrucción de la isla de Alcatraz, ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, California.

De hecho, el objetivo central del proyecto consiste en reactivar a la legendaria prisión, pero antes de ello dotarla de todo lo necesario para devolverle el sello de ser una de los centros de detención de delincuentes más estrictos, temidos y hasta complejos para tratar de escapar de ellos.

Desde mayo del año pasado, el jefe de la nación ordenó restaurar la prisión y algunas áreas de la isla cuya extensión es de 8.9 hectáreas.

En el proyecto se dijo participarían: la Oficina Federal de Prisiones (BOP), el Departamento de Justicia (DOJ), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cabe señalar que, desde 1850 y hasta 1933, Alcatraz fue utilizada como prisión militar.

Donald Trump pretende reactivar a la prisión de Alcatraz para que reciba a delincuentes federales violentos (Crédito: Evan Vucci / AP)

Un año después, se optó porque las instalaciones fueran aprovechadas bajo la denominación de prisión federal recibiendo a cientos de delincuentes durante casi tres décadas hasta que cerró sus puertas, presuntamente de manera definitiva, en 1963.

Posteriormente, la isla de convirtió en parque nacional, en 1972.

De acuerdo con el sitio web de BOP, la razón para que la prisión dejará de funcionar se debió al alto presupuesto destinado a su funcionamiento.

“Se estimaba que se necesitaban entre tres y cinco millones de dólares solo para trabajos de restauración y mantenimiento para mantener la prisión abierta. Esa cifra no incluía los costos operativos diarios: operar Alcatraz era casi tres veces más caro que cualquier otra prisión federal”, indica.

Ahora, esas mismas instalaciones donde alguna vez permaneció privado de su libertad el temible Al Capone quizá vuelvan a recibir a más delincuentes.

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