3 signos del zodíaco dejarán atrás el pasado a partir de este 5 de abril

Con una intensa combinación de tránsitos planetarios, abril de 2026 no solo impulsa cambios externos, sino también profundas transformaciones internas.

Para Tauro, Leo y Aries, este periodo representa la oportunidad de cerrar ciclos, sanar heridas y comenzar una nueva etapa con mayor claridad y determinación.

El inicio de abril estuvo marcado por la Luna Llena en Libra, un evento que puso en evidencia los desequilibrios en relaciones y situaciones emocionales.

Este tránsito invita a reflexionar sobre lo que ya no funciona y a tomar decisiones importantes.

Más adelante, la Luna Nueva en Aries el 17 de abril abre la puerta a nuevos comienzos, favoreciendo la acción, la valentía y la iniciativa.

Durante este mes, la presencia de varios planetas en Aries genera una energía dinámica e intensa.

Marte entra en Aries el 9 de abril, seguido por Mercurio el día 14, lo que acelera la toma de decisiones y fomenta la comunicación directa.

Además, la conjunción entre Marte y Saturno, junto con la influencia de Neptuno, crea una combinación única entre disciplina, intuición y acción.

Por otro lado, Júpiter en Cáncer aporta estabilidad emocional, mientras que Plutón en Acuario y el ingreso de Urano en Géminis el 25 de abril anuncian cambios colectivos importantes, detalló un reporte astrológico del sitio Spiritualify.

Todo esto convierte a abril en un mes clave para dejar atrás el pasado y avanzar con una nueva perspectiva.

1. Tauro

Tauro es uno de los signos que experimentará una transformación más evidente.

Después de años de cambios provocados por la influencia de Urano en su signo, finalmente comienza a sentir estabilidad.

La entrada de Venus en Tauro el 30 de marzo y del Sol el 19 de abril refuerzan su energía personal, ayudándole a recuperar confianza y claridad.

Este signo deja atrás una etapa marcada por la incertidumbre y el esfuerzo constante.

Ahora, Tauro se enfoca en construir una vida más auténtica, priorizando la paz interior y el bienestar.

Este cambio no solo impacta sus relaciones, sino también sus decisiones financieras y su visión del éxito.

Abril le enseña a Tauro que evolucionar no significa perder su esencia, sino fortalecerla. Es un momento ideal para redefinir objetivos y apostar por aquello que realmente le aporta estabilidad.

2. Leo

Leo recibe un impulso energético gracias a la fuerte influencia de Aries, un signo de fuego que potencia su creatividad y motivación.

Este mes le invita a dejar de postergar sus sueños y comenzar a actuar con decisión.

El Cuarto Creciente en Leo el 23 de abril marca un momento clave para comprometerse con nuevos proyectos.

La energía disponible le ayuda a transformar ideas en acciones concretas, dejando atrás dudas e inseguridades.

Para Leo, este nuevo capítulo implica confiar en sí mismo y atreverse a ocupar el lugar que le corresponde. La vida le ofrece oportunidades, pero dependerá de su iniciativa aprovecharlas.

3. Aries

Aries es el gran protagonista de abril de 2026. Con múltiples planetas transitando por su signo, este periodo representa un renacimiento total.

La energía disponible no solo impulsa cambios, sino que exige autenticidad y compromiso.

La combinación de Marte, Saturno, Neptuno y Mercurio en Aries crea una mezcla de acción, disciplina e intuición.

Este signo se enfrenta a decisiones importantes que definirán su futuro a largo plazo.

Abril le pide a Aries que deje atrás versiones antiguas de sí mismo y abrace una identidad más madura y alineada con sus verdaderos deseos.

No se trata solo de avanzar, sino de hacerlo con propósito y responsabilidad.

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