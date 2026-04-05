Netflix se suma a la transmisión histórica del sobrevuelo lunar de Artemis II

Aunque el despegue de la cápsula Orión el 1 de abril no se vio en Netflix, la plataforma y la NASA confirmaron que retransmitirán en exclusiva (junto a otros canales) el momento cumbre de la misión “Artemis II: el sobrevuelo lunar”.

El cohete Space Launch System (SLS) despegó del Centro Espacial Kennedy con cuatro astronautas a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (de la NASA) y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. La humanidad se dirige oficialmente de vuelta a la Luna, algo que no ocurría desde la misión Apolo 17 en 1972.

Sin embargo, durante los primeros días del viaje, de 10 días, Netflix se mantuvo al margen de la retransmisión del lanzamiento, a diferencia de las plataformas tradicionales y digitales. Ahora, cuando la tripulación se encuentra en el punto medio entre la Tierra y la Luna, la plataforma se prepara para ser el anfitrión del momento más esperado.

Cuándo y dónde ver el sobrevuelo

La retransmisión en directo del sobrevuelo lunar comenzará el lunes, 6 de abril, a las 12:00 GMT-5 (hora oficial del centro de Estados Unidos). Netflix conectará directamente con la señal oficial de la NASA para llevar este acontecimiento a sus millones de suscriptores en todo el mundo.

De acuerdo a la información proporcionada por la plataforma streaming, los horarios son los siguientes:

Norteamérica: 10:00 AM (PT) HORA LOCAL | 11:00 AM (MT) | 12:00 PM (CT) | 13:00 (ET)

HORA LOCAL | 11:00 AM (MT) | 12:00 PM (CT) | 13:00 (ET) Sudamérica: 14:00 (BRT)

Reino Unido y Europa: 17:00 (UTC) | 18:00 (BST) | 19:00 (CEST)

Oriente Medio e India: 21:00 (GST) | 22:30 (IST)

Japón: 2:00 AM (JST, martes 7 de abril)

Australia: 3:00 AM (AEST, martes 7 de abril)

Nueva Zelanda: 5:00 AM (NZST, martes 7 de abril)

En esta imagen proporcionada por la NASA, el astronauta y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, observa a través de una de las ventanas principales de la cabina de la cápsula Orion, mirando hacia la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna.

Crédito: (NASA via AP)

¿Por qué es histórico este sobrevuelo?

La nave Orión se acerca a toda velocidad a la superficie lunar. Cuando realice su aproximación más cercana, la cápsula girará alrededor del lado oculto de la luna —la distancia más lejana que los humanos hayan viajado jamás— y utilizará la gravedad lunar como una honda espacial para propulsar a la tripulación de regreso a la Tierra.

Es histórico porque representa el regreso de naves diseñadas para humanos a la órbita lunar tras más de 50 años, marcando el inicio de la era Artemis. A diferencia de las misiones Apolo, este sobrevuelo podría ser el paso para establecer una presencia permanente en la Luna.

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