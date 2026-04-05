OpenAI en la mira de Irán: el centro de datos Stargate en Abu Dhabi podría ser atacado

OpenAI no quiere tener nada que ver con la geopolítica, pero la geopolítica sí quiere tener algo que ver con OpenAI. La empresa detrás de ChatGPT podría verse arrastrada sin quererlo al corazón de uno de los conflictos más tensos del momento, la escalada de amenazas entre Estados Unidos e Irán.

La República Islámica puso en la mira nada menos que el centro de datos Stargate en Abu Dhabi, la instalación más grande de OpenAI fuera del territorio estadounidense y uno de los proyectos de inteligencia artificial más ambiciosos del planeta.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) publicó un video oficial en el que el portavoz Brigadier General Ebrahim Zolfaghari amenazó con la “aniquilación total y absoluta” de instalaciones vinculadas a capital estadounidense en la región. En ese video, el Stargate UAE aparece señalado explícitamente como objetivo prioritario. Lo más inquietante: Irán mostró imágenes satelitales de la ubicación exacta del datacenter, que aunque no aparece en Google Maps, no es tan “oculto” como se pensaba.

Stargate UAE: el gigante de IA que Irán quiere destruir

Para entender por qué este centro de datos es tan valioso —y tan amenazado— hay que conocer su escala. Stargate UAE es el despliegue de inteligencia artificial más grande fuera de Estados Unidos, según confirmó el propio Departamento de Comercio de EE.UU.. El proyecto, ubicado en Abu Dhabi, ocupa 26 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que todo el principado de Mónaco.

En términos de capacidad de computación, la instalación tiene una fase inicial de 200 megavatios operativos en 2026, con planes de escalar hasta 1 gigavatio y, según versiones más amplias del proyecto, llegar incluso a 5 gigavatios en el largo plazo. La inversión total ronda los $30,000 millones de dólares. Detrás del proyecto están nombres que cualquier seguidor de la industria tech conoce bien: OpenAI, Nvidia, Cisco, Oracle, SoftBank y la empresa emiratí G42.

El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, lo describió como “un hito mayor para lograr la visión del presidente Trump de la dominancia estadounidense en IA”. Con semejante respaldo político y económico, el Stargate UAE se convirtió automáticamente en un símbolo del poder tecnológico occidental en Oriente Medio. Y los símbolos, en tiempos de conflicto, se convierten en blancos.

¿Por qué Irán amenaza con atacar infraestructura tecnológica?

La lógica detrás de estas amenazas tiene un contexto muy claro. El presidente Donald Trump amenazó con atacar las plantas de energía de Irán como parte de la presión sobre Teherán en las negociaciones nucleares. La respuesta iraní no se hizo esperar: si EE.UU. toca su infraestructura energética, Irán tocará la de sus aliados y socios tecnológicos en la región.

Irán incluso amplió su lista de objetivos potenciales a 18 firmas tecnológicas vinculadas a EE.UU., entre las cuales figura G42, el socio local de OpenAI en el proyecto Stargate.

Esto no es solo palabrería. Irán ya demostró que puede golpear infraestructura tecnológica en la región: según reportes, sus ataques con cohetes ya causaron suficiente daño en centros de datos de Amazon AWS y Oracle en el Golfo como para forzar su cierre temporal. Es decir, la amenaza sobre Stargate viene con antecedentes recientes y reales.

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